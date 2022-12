A pandémia kezdete óta egyre több cég döntött úgy, hogy átáll a hibrid munkavégzésre. Az irodai és az otthoni munka sikeres ötvözésére rengeteg pozitív példát lehet találni. Azonban ahhoz, hogy a munkafolyamatok, a munkatársak közötti kommunikáció gördülékeny és hatékony legyen, olyan videókommunikációs, munkakörnyezetre szabott digitális rendszerre van szükség, amivel az adott cég kiteljesedhet. Sikeres magyar példákat mutatunk be hazai közreműködéssel, háttértámogatással.

Apple, Microsoft, Spotify, Twitter, Pinterest, LinkedIn…

Ezek a gigantikus világcégek egyben biztos közösek: lehetővé teszik a munkatársaik számára a hibrid munkát. Bizonyos cég 2-3 napot engedélyez otthoni munkavégzésre, de vannak olyan vállalatok is, amelyek teljes home office lehetőséget nyújtanak.

Ezek a cégek hisznek benne, hogy az alkalmazottak produktívak lehetnek a hibrid munkavégzés által. Ráadásul ebben a recessziós helyzetben fontos, ki hogyan tudja a működési költségeit csökkenteni. Persze, a hibrid munkavégzés új kihívásokat is támaszt a magyar cégekkel szemben is:

Hogy lehet távolról motiválni a munkatársakat? Hogy lehet a csapatot összekovácsolni egy cél érdekében? Hogyan lehet megoldani konfliktusokat egy digitális rendszeren keresztül?

De előkerülnek technikai problémák is:

Hogy lehet olyan online meetingeket létrehozni, ahol tisztán hallható és látható mindenki, ráadásul nem akadozik a kapcsolat? Hogy lehet bizonyos ötleteket prezentálni, megosztani egymással? Hogy lehet olyan digitális rendszert bevezetni, aminek a működését az összes munkatárs megérti?

Sikeres magyar példák a középpontban

A következőkben olyan hazai példákat fogunk bemutatni, akik a saját munkakörnyezetükre formálták a videókommunikációs megoldásokat és ezáltal magasabb szintre léptek.

Eredményes kapcsolódás egyszerűen, de nagyszerűen

Ez az informatikai cég olyan digitális rendszert szeretett volna, amellyel a vállalat távol levő tagjaihoz is eredményesen lehet kapcsolódni. Tehát nemcsak a belső vállalati kollégákhoz, hanem az akvirált vállalatoknál dolgozó munkatársakhoz is. Sőt, későbbiekben oktatási célok is felmerültek.

Mielőtt még „élesben” alkalmazták volna az új rendszert, egy bemutatóteremben (showroom) egy demón keresztül testközelből láthatták a Zoom webinar egyszerű és hatékony működését. Miután szembesültek vele, hogy ez a rendszer saját munkakörnyezetükre szabható, még inkább megbizonyosodtak a rendszer létjogosultsága mellett.

Ehhez a platformhoz megfelelő hardveres eszközparkra volt szükség, a cégnek egy komplett stúdióberendezést mutattak meg. Azonban a vállalat jelezte, hogy mivel költözés kellős közepén vannak, ezért fix stúdióberendezés helyett mobil megoldásban gondolkodnak. Így esett a választás olyan eszközparkra, amely akár egy kisebb autó csomagtartójában is elfér a teljes szett: kamerák, hangtechnika, világítás, és minden, ami egy profi közvetítéshez, interaktív esemény lebonyolításához kell.

Milyen változásokat tapasztalt a cég? Az egyszerű Zoom-os kezelőfelületnek hála a munkatársak jórészt önállóan bonyolítják le az eseményeket és sikeresen végzik el a meghívókon a különböző grafikai elemek módosításait is.

Célkeresztben a költséghatékonyság és a csapatmunka

A telekommunikációs cég magyar központja több mint 50 különböző méretű tárgyalóval rendelkezik. Ezért olyan költséghatékony, szabványos megoldást kerestek, amely összetett, egyszerűen működő felszerelést nyújt a megbeszélésekhez.

Úgy tervezték, hogy vezeték nélküli prezentációs rendszert használnak PC-ről vagy telefonokról, és kihangosított beszélgetéseket folytatnak saját eszközeikről. Mivel a munkafolyamatokat Skype for Businessre alapozták, ezért a korszerűsítésben is a Microsoftos lehetőségek jöhettek szóba.

Így többek között minden tárgyalóteremben sikerült a konferenciahívást kiépíteni, a Bluetooth kihangosítást lehetővé tenni és egyérintéses csatlakozási lehetőséget biztosítani.

Eredmény: A munkatársak hatékonyan tudnak egymáshoz kapcsolódni, könnyedén osztják meg egymással ötleteiket, ezáltal gördülékeny a csapatmunka is helyszíntől függetlenül.

Átlátható rendszer pofonegyszerűen

A kereskedelmi bank már rendelkezett videokonferencia-rendszerrel, de olyan platformra volt szükségük, amit ugyanolyan minőségben, hatékonysággal tudnak használni a fővárosban és vidéken egyaránt. Kezdetektől fogva MS Teams és Zoom kompatibilis rendszerben gondolkodtak.

Olyan platformot szerettek volna, amit központilag tudnak irányítani és amit a munkatársak egységesen tudnak használni. Aminek megismerésénél nem az az első reakció, hogy ezt meg vajon hogyan kell működtetni? Hanem pofonegyszerűen lehet prezentálni, ötletelni, terveket megosztani egymással, sőt még élő közvetítésre is van lehetőség.

Az elképzelésekből végül valóság lett, a fővárosi és a vidéki helyszíneken is egységes, átlátható, könnyen kezelhető digitális rendszert használnak.

Három megoldás egy helyről – MyZoom

A fenti példák és eredmények egy magyar cég, a Sinaptive Kft. Myzoom projektjéhez kapcsolódnak. A MyZoom küldetése egyértelmű: Segíteni szeretnének abban, hogy egyre többen felismerjék és kihasználhassák digitális platformokban, különösen a Zoomban rejlő lehetőségeket.

Ezért olyan ötlépcsős folyamaton vezetik végig az ügyfeleket, amelyek által a cégek saját munkakörnyezetükre szabhatják a videókommunikációs rendszerüket. Ugyanis ami az egyik vállalatnál működik, az nem biztos, hogy a másiknál is fog. Ennek köszönhetően a hibrid munkavégzés már nem idegen és szokatlan világ lesz, hanem egy olyan lehetőség, amivel érdemes élni és amit minden munkatárs egyszerűen használhat.

Az ötlépcsős folyamat ereje

Konzultáció: Amikor pontosan feltérképezik az adott cég igényeit, elképzeléseit. Így világos kép alakul ki a célokról. Mert csak akkor lehet a következő lépcsőfokra lépni, ha ez a terület világos.

Tervezés: Mivel nincs két ugyanúgy működő cég, ezért mindig az adott munkafolyamatra, vállalati kultúrára, egyedi igényre érdemes szabni a rendszereket. Fontos szempont, hogy a munkatársak egyszerűen kezelhessék a digitális platformot.

Telepítés: A kivitelezés fontos fázisa annak érdekében, hogy az indulásra minden flottul működjön.

Bevezetés: Amikor már a starttól kezdve a munkatársak birtokba vehetik az egyszerűen működő felhasználói felületet.

Üzemeltetés: Attól, hogy még egy mag szárba szökken, majd növényként növekedésnek indul, gondozni, ápolni kell. Ez MyZoom-os nyelven rendszerszintű támogatást jelent.

Itthon is működik

A MyZoom az ötlépcsős rendszere lehetővé teszi a magyar cégek számára, hogy munkatársaik ne vesszenek el a digitális térben, hogy a hibrid munkavégzést ne szükséges rosszként, hanem 21. századi lehetőségként éljék meg.

Hogy a videókommunikáció a „már megint akadozik a kép és a hang” helyett „de szuperül látlak és hallak” mondatról szóljon. Arról, hogy a munkatársak, bárhol is legyenek, könnyedén tudjanak egymással kommunikálni, elképzeléseket megosztani, közös döntéseket meghozni.

Amennyiben az Ön cége is szeretne egyszerűen működő, a 21. századi kihívásoknak megfelelő videókommunikációs rendszert, keresse bátran a MyZoom csapatát!

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!