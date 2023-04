A home office, az iskolai feladatok teljesítése, vagy csak szimplán az otthoni informatikai élet fellendülése nem egyszer magával hoz egy első ránézésre roppantul súlyosnak és mindenképpen idegesítőnek tűnő problémát. A hordozható számítógépen nincsen elegendő csatlakozó. Vannak gépek, ahol ez a szupervékony, elegáns kialakítás miatt releváns gond, megint más eszközöknél a kor okolható mindezért elsősorban. De lényegtelen is, hogy mi okozza a hiányt, a kérdés elsősorban az, hogy mi jelenthet megoldást? Mutatjuk!

Noteszgépből egy mozdulattal munkaállomás?

Így igaz, a dokkoló nem kínál ennél kevesebbet. Egyetlen csatlakozóval áthidalható a fenti szorult helyzet, és végre minden egyes periféria a helyére kerülhet. Monitor, billentyűzet, vagy éppen hangszóró? Jöhet mindegyik, vagy bármelyik, a kiegészítő alkalmazásával a jövőben nem okozhat fennakadást a csatlakoztatás. A kiválasztás során azért mindenképpen célszerű néhány kritériumot alaposan átgondolni a hosszú távú, elégedettségre okot adó alkalmazás érdekében.

Az első kérdés például, hogy a hordozható vagy a fix variációk az ideálisabbak? Előbbiek kis méretűek, könnyen mobilizálhatóak, míg utóbbiak határozottan nagyok, nem egyszer ráadásként külső tápegységgel is rendelkeznek. Tulajdonképpen ahhoz, hogy ez a kérdés releváns válaszra találjon, elengedhetetlen az egyéni elvárások, igények felmérése. Milyen típusú csatlakozókra van szükség? Egyáltalán milyen paraméterekkel rendelkezik a számítógép? Ugyanis komoly igénybevétel mellett a maximális kényelem fenntartásának érdekében célszerű az állomásokban gondolkodni, vagyis azokban a fajtákban, amik nagyobb méretűek, és külön tápellátással büszkélkednek. A segítségükkel ugyanis gond nélkül csatlakoztatható a legtöbb periféria, egymással párhuzamosan, fennakadások és a gép lelassulása nélkül.

Melyik az a csatlakozó, amiből látszólag sohasem elég?

Ez bizony az USB port. Nélküle sem az egér, sem a billentyűzet, sem a külső adattárolók nem csatlakoztathatóak. Magyarul minimum három jó, ha akad belőle. Erre egyébként a sima USB hubok is megoldást jelenthetnének, de önmagában mindez nem elegendő a rendelkezésre álló perifériák teljes körű használatához. Például a videócsatlakozó hiánya is égetővé válhat, úgyhogy a HDMI kimenetet sem érdemes elfelejteni. Sőt, az ethernet port is gyakran keresett.

Még mi az, ami az állomással bezsebelhető?

Az új típusú dokkolók nemcsak azért ideálisak, mert számtalan kimeneti variációt kínálnak, hanem azért is, mert egyúttal a hordozható számítógép töltését is megoldják. A palettában akadnak extra kivitelű darabok is, amikben még kártyaolvasó is felfedezhető. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy egyetlen beruházás nyomán pont kerülhet a megoldhatatlannak vélt probléma végére.

Mibe kerül mindez?

A jó hír az, hogy a kínálat sokszínű, azaz bőven akadnak alkalmazásra méltó típusok. A kategória csúcsát többnyire a több tízezer forintos modellek képviselik, de ennél kedvezőbb áron is beszerezhető az a típus, ami az egyéni csatlakozóigényeknek maradéktalanul megfelel.

