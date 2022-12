Bajban a limuzinos piac? Lesz még kitől limuzint bérelni?

Tény és való, hogy a limuzinbérléssel foglalkozó cégek helyzete az utóbbi években egy cseppet sem rózsás. S még csak múlt időt sem használhatunk, mert jelenleg sem mondhatóak előremutatónak a körülmények. De mit is jelent ez pontosan a gyakorlatban, mind a bérelni vágyók, mind az autóparkot üzemeltetők számára? Azonnal mutatjuk!

Melyek a legégetőbb problémák?

Kezdődött minden a Coviddal. A lezárások, a kijárási tilalom, és úgy egyáltalán a pandémiával összefüggő szabályozások betartása gyakorlatilag ellehetetlenítette a limuzinok bérbe adását. Aztán amikor úgy tűnt, hogy minden jó irányba alakul, akkor kitört a háború. A negatív következmények, amik nemcsak hazánk, hanem a környező országok gazdaságát is érzékenyen érintik, természetesen céges szinten is óriási érvágást jelentettek.

Mindennek folytatásaként az energiaválság is „betoppant”, amivel együtt a megfizethetetlenül magas benzinárak megérkeztek a hétköznapokba. Az ársapka kedvezménye a lakosság számára ugyan nemrég szűnt meg, de a vállalatok életében már hónapok óta az alap piaci ár megfizetése volt kötelező. Mindennek tetejében a benzinár annyira elszállt, hogy most gyakorlatilag csak a felhasznált üzemanyag kerül annyiba, mint régen a limuzin bérlés egésze. Egy limo alapesetben 25-30 liter benzint fogyaszt. Míg régen egy legkisebb stretch limuzint 15 ezer forintért ki lehetett bérelni egy órára, addig ugyanezen paraméterekkel a számlán látható összeg több, mint kétszeres, minimum 35 ezer forint. A nagyobb, 15 személyes Ford Excursion, vagy Lincoln Navigátorok pedig már inkább 55-65 ezer forint között mozognak, a Hummer limuzinok még ennél is drágábbak.

Ilyen összgazdasági cipőben jár mindenki, s nyilván egyre többen húzzák meg a nadrágszíjukat. Ez többek között ebben a szektorban is erősen észlelhető, mert kevesebben döntenek a limuzinbérlés nyújtotta élmény megtapasztalása mellett, mint ezelőtt bármikor. Pedig az is tény, hogy a whitelimo.hu remek ajánlatokkal várja az érdeklődőket.

Melyik alkalom a tökéletes alkalom?

Születés- vagy névnap, esküvő, nyugdíjba vonulás, előléptetés, kitüntetés, lánybúcsú és legénybúcsú – oly sok mindent lehet és érdemes is egy limuzinban megünnepelni. Együtt a barátokkal vagy rokonokkal, behűtött pezsgőt kortyolgatva. Az a minimum egy óra, ami ilyen körülmények között külső-belső LED-világítással, kedves, partiarc sofőrrel eltölthető, garantáltan felejthetetlen. Egyúttal pótolhatatlan! És ha ebből a szemszögből vizsgájuk meg az árakat, akkor nem túlzás azt állítani, hogy még mindig nagyon megéri bérlésben gondolkodni. Mert vannak olyan feltételek, amik házilag, vagy éppen saját kezűleg is megteremthetőek. De akadnak olyan élmények is, amik másféle módon nem utánozhatóak, esetleg helyettesíthetőek. A limuzinozás az utóbbi kategóriába tartozik, ehhez kétség sem férhet.

Mennyit érdemes minimum rászánni a bérlésre?

A legkisebb limuzin esetén is minimum 35 ezer forint az az összeg, amivel ildomos készülni, ha egy órányi élménybérlés a cél. De természetesen kis túlzással élve a határ a csillagos ég. Ami biztos, hogy a meghívottak listáját úgy kifizetődő taktika összeírni, hogy lehetőleg mindenki rajongjon az autókért, élvezze a zárt légtérben együttes időtöltést, hiszen a tökéletes hangulathoz a pazar társaság sem hiányozhat!

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!