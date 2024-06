iRobot Roomba Combo J9+ teszt: tökéletes robotporszívó minden helyzetre

Az iRobot Roomba Combo J9+ a legújabb prémium minőségű robotporszívó, mely a kisebb alapterületű lakásokban a kimagaslóan jó navigációjának, a tágasabb otthonokban pedig a nagy kapacitásának köszönhetően nyújt valódi megoldást, sőt a kiskedvencekkel rendelkezők számára is igazi segítséget jelent.

Az iRobot eddigi legerősebb és legokosabb robotporszívójaként emlegetett, 2024 tavaszán piacra dobott iRobot Roomba Combo j9+ nagyobb alapterületű otthonokkal, de akár kiskedvencekkel rendelkezők számára is ideális választás lehet. A 4 lépcsős takarítórendszer többek között felismeri a padló típusát, és ennek megfelelően állítja be a szívóerőt, felsöpri a szöszöket és kettős gumikeféjének segítségével minden koszt magába szív és mindeközben eltávolítja a makacsabb szennyeződéseket is. A tisztítás végeztével a robot automatikusan visszatér elegáns dokkolójához, és kiüríti tartályát a cserélhető porzsákba, valamint szükség esetén itt tölti fel tartályát vízzel a felmosáshoz. Akár egy álom – igazi partner a takarításban, akire minden esetben számíthatunk.

Kivitel, dizájn és jellemzők

A csúcskategóriás takarítórobotok, köztük az iRobot legtöbb modellje is képes már porszívózni és felmosni is egy ciklus alatt. Amíg az iRobot Roomba j9+ továbbra is a porszívózásra helyezi a hangsúlyt, addig az iRobot Roomba Combo j9+ már a felmosási funkciót is tartalmaz.

Az automatizálás és a takarítási teljesítmény új szintjére lépve a dokkolóállomás tartalmaz egy új, ún. Clean Base® Auto-Fill Dock-ot, amely automatizálja a szemét kiürítését és a felmosó folyadék feltöltését. Maga töltődokkoló-állomás igazán elegáns képet nyújt, bármelyik lakásban büszkén helyezhető ki akár látványosabb helyre is. A hagyományos porszívókkal ellentétben az iRobot Roomba j9+-t nincs miért rejtegetni. Bordázott fekete eleje érdekes textúrájával diszkrét, a tetején elhelyezett meleg tapintású fa polc pedig, amellett, hogy praktikus, minőségi külsőt kölcsönöz a dokkolóállomásnak. Az elegáns barna bőr fogantyú segítségével az előlap könnyedén kinyitható, mely mögött egy igazán praktikus tároló rendszer kapott helyet. Az ajtó rekeszében tárolhatjuk a pót alkatrészeket, mint a felmosó fejet, porzsákot, pót saroktisztító kefét, így szükség esetén ezek mindig kéznél lesznek. Ezen az ajtón keresztül érjük el könnyedén a tartályt a felmosáshoz, valamint a porzsákfiókot is. A gyártó tájékoztatója szerint egy zsák körülbelül 60 adag szennyeződést tud tárolni. A dokkolóállomás legalsó részén pedig a töltőérintkezők és egy rámpa található, amely a helyére vezeti a robotot.

Maga robot szabványos alakú és méretű, elegáns letisztult dizájnnal, króm és ezüst színvilággal és a jól megszokott középen elhelyezett, de diszkrét logóval rendelkezik. A robot tetején található CLEAN gomb segítségével egyetlen érintéssel indíthatjuk el, szüneteltethetjük vagy folytattathatjuk a munkát. A fő gomb 5 másodperces nyomva tartásával gyors parancsokat adhatunk robotporszívónknak, törölhetünk feladatot és visszaküldhetjük a bázisállomásra. A tervezők valóban mindenre gondoltak, hiszen a gombot körülvevő kör alakú jelzőfény is fontos információval szolgál számunkra. A fény fehéren pörög a robot töltése közben, fehéren villog, amikor teljesen feltöltődött a készülék, kéken világít, amikor a bázisállomást keresi, valamint pirosan világít, ha valami nincs rendben.

A robot alján a többfelszínű gumikefe-henger mellett a legtöbb robotporszívóhoz hasonlóan egy saroktisztító kefe is található, melynek a sörtéi az oldalán túlnyúlnak, így képes a szennyeződéseket a robot számára nehezebben megközelíthető sarkokból is kikotorni. A robotporszívó karbantartáshoz szinte minden könnyedén kivehető. A saroktisztító kefét egy egyszerű csavar tartja a helyén, és egy retesszel kioldható a gumikefe-henger is, a könnyebb tisztíthatóság kedvéért.

A robot elején kamera kapott helyet, melynek a j9+ legfontosabb funkcióit köszönhetjük. Ezzel a kamerával a j9+ idővel nemcsak megtanulja a pontos helyét, de hatékonyabban navigál, és felismeri, elkerüli az olyan akadályokat is, mint a kábelek, elhagyott zoknik, cipők vagy éppen a házi kiskedvencek „meglepetései”.

Üzembe helyezés

Az iRobot Roomba Combo j9+ csomagolása praktikus, körültekintően és biztonságosan kialakított rekeszekkel, így biztosak lehetünk benne, hogy a termék doboza minden kézbesítést kibír, mely egy ilyen magas kategóriás készülék esetében egyáltalán nem mindegy. Kibontás után az egyébként nem apró csomagban az alábbiakat találjuk:

magát a robotporszívót,

dokkolóállomást porzsákkal előkészítve a bevetésre,

egy tápkábelt,

egy Felhasználói kézikönyvet,

egy extra szűrőt,

egy extra porzsákot,

egy extra felmosó fejet,

és egy pót saroktisztító kefét is.

Az első használat előtt fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő és egyben állandó helyét a robotporszívónk számára, ahová a dokkolóállomás, azaz a robot „otthona” véglegesen elhelyezhető. Ehhez a következő szempontokat célszerű figyelembe venni

wifi lefedettség

konnektor közelség

közvetlenül a fal mellé helyezhetőség

továbbá célszerű szemből kb, 1,2 méter szabad helyet hagyni, hogy a robot minden esetben könnyedén tudja elhagyni és megközelíteni állomását és ugyancsak ajánlott szabad helyet biztosítani az állomás mindkét oldalán, kb. 0,5 métert, ill. a lépcsőtől is legalább 1,2 méter távolságot.

Miután a dokkolóállomás a helyére került, nincs már dolgunk, mint ráhelyezni a robotot figyelve, hogy a töltőérintkezők illeszkedjenek a dokkoló és a robot között. Röviddel ezután a robot „felébred” és egy kellemes csilingelést ad, mellyel tudatja, hogy készen áll a kihívásokra.

Alkalmazás

Az eszköz körültekintő elhelyezése után csatlakoztathatjuk a Roomba Combo j9+ készüléket az iRobot HOME alkalmazáshoz (Android és iOS rendszeren is elérhető). Ha az első iRobot készülék érkezett otthonunkba, és még nincs letöltve ez az applikáció, akkor először létre kell hoznunk egy iRobot-fiókot, majd hozzáadni az új eszközt. Az alkalmazás ugyan angol nyelvű, de nagyon egyszerű grafikus illusztrációval végigvezet a beállítás szükséges lépésein, sőt a végén még saját nevet is adhatunk az újonnan érkezett takarító segédünknek.

Első használatkor az alkalmazás azt javasolja, hogy a robotot térképezési futtatásra küldjük el. Ez a lépés nem kötelező, mivel a Roomba Combo j9+ idővel képes megtanulni az otthonunkat takarítás közben is, de egy első térképezési futtatás felgyorsítja ezt a folyamatot. A teszt során nekünk tökéletesen felismerte a teljes lakást, felismerte a padlófelületeket pontosan bejelölve a szőnyegeket is az egyes helyiségeken belül, elnevezte a helyiségeket is. Bár a konyhánkat magától „laundry room”-nak, azaz mosodának ismerte fel, a fürdőszobába pedig a küszöb miatt nem jutott be – utóbbira számítottunk is, hiszen a küszöböket maximum 1,5 cm-ig tudja megugrani, magasabb akadállyal érthetően nem birkózik meg a robot – ennek ellenére szinte tökéletesen rajzolta fel a lakás alaprajzát 1 órás alapos feltérképezés során. Maximálisan teljesítette a „lépcső tesztet” is, azaz magától felismerte a lakásunkban található lépcsőt és amellett, hogy gyönyörűen körbeporszívózta egészen a lépcsők legszéléig, egy pillanatig nem adott alkalmat az aggodalomra, hogy veszélyeztetné magát.

Az alkalmazás funkciói a térkép elkészítését követően válnak elérhetővé, a zónák kialakításával készíthetjük el a tisztítási tervet, vagy akár ütemezéseket. Az alkalmazás főoldalán elindíthatunk takarítást, létrehozhatunk ütemtervet a rendszeres munkához, megtekinthetjük a robot takarítási előzményeit és eredményeit, térképpel együtt megmutatva a teljesítményét. Hozzáférhetünk egyéb speciális beállításokhoz, melyekkel tetszés szerint finomhangolhatjuk a robot viselkedését. Akár beállíthatunk olyan zónákat is, amelyeket robot a jövőben kerüljön el (NO MOP zones), vagy éppen fordítva, különös figyelmet fordítson egy adott területre. Lehetőségünk van csak bizonyos zónára elküldeni, ha például csak az előszobát szeretnénk felsöpörtetni és felmosatni vele.

Tisztítás és navigáció

A tapasztalat alapján az iRobot Roomba Combo j9+ magabiztosan kezdett el navigálni. Kifejezetten öröm volt nézni, ahogy tudatosan elkerüli az akadályokat és a térképe szerint halad a számára kijelölt helyiség felé, majd csak pontosan ott kezd el takarítani, ahol kértük tőle. A működése során a robot automatikusan észleli a szennyezettebb területeket és ha szükséges akkor, ennek megfelelően növeli a szívóerőt. A Roomba Combo j9+ rendelkezik azzal a képességgel is, hogy megtanulja, mely helyek hajlamosak a szennyeződésekre, és ezeket elsőbbségben részesíti majd a takarítás során.

A tesztelés során a Roomba Combo j9+ kifejezetten ügyesen kerülte el az akadályokat, így zsúfolt otthonba is remek választás lehet, akár megnövekedett igénybevétel mellett kiskedvenc mellé is.

iRobot Roomba Combo J9+ összegző vélemény

Tapasztalatunk szerint: ez a robot tökéletes felhasználói élményre lett tervezve. Egy csúcskategóriás készülék, ami professzionális, kameraalapú akadálykerüléssel, kiváló takarítási képességekkel, 2:1-ben funkcióval és felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkezik.

Amennyiben olyan csúcskategóriás robotpadlótisztítót keres, amely önállóan és magas színvonalon porszívózik és mos fel a lakásban, mindezt szemet gyönyörködtető dizájnnal és felhasználóbarát kezelőfelülettel, akkor ebben a készülékben remek társat talál.

Előnyei lehetnek:

Elegáns, letisztult dizájn

Praktikus, jól átlátható tárolóhelyek a dokkolóállomáson

Kiváló navigáció, tökéletesen elkerüli az akadályokat

Erős és a felülethez alkalmazkodó szívóerő

Hosszú akkumulátor-élettartam

Feltérképezi és megtanulja otthonát az automatizált takarításhoz

Könnyen értelmezhető és használható, funkciókban gazdag alkalmazás (angol nyelven)

Kiváló tisztítási végeredmény

Teljesen automata, önállóan kiüríti saját tartályát a takarítási munka befejeztével

Hátránya lehet:

Magasabb ár, de cserébe a legmagasabb színvonalat teljesíti

Az automata kiürítési funkció egy pár másodpercig zavaró lehet

Az iRobot Roomba Combo j9+ egy felhasználóbarát prémium robotporszívó, amely magasabb árát egy erős szívóerővel, megbízható akadályelkerüléssel, önürítő funkcióval és rengeteg alkalmazásfunkcióval igazolja.

