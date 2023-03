Home office-ba költözik a cég? Mutatjuk, mire számíts vezetőként!

Ma már senkinek sem kell elmagyarázni, mi a home office, vagy távmunkavégzés. Még a legidősebb generáció is tudja a gyermekei vagy unokái által. Az elmúlt pár évben a vállalatok nagy része részben vagy teljesen home office-ba költözött, és nagyon úgy tűnik, hogy a távmunkavégzés most már velünk marad. Ezek a vállalatok valószínűleg már sosem fognak visszaállni az irodai munkavégzésre, legalábbis teljesen nem.

Ha vezetőként te is épp arra készülsz, hogy cégedet home office-ba költözteted, mutatjuk, hogy mire kell számítanod a folyamat során.

IT infrastruktúra korszerűsítése, modernizálása

A legfontosabb, hogy a munkafolyamatok otthonról is ugyanolyan gördülékenyen menjenek, mint az irodából. Ez pedig csak a megfelelő IT infrastruktúra bevezetésével, a megfelelő szoftverekkel és felhőszolgáltatásokkal lehetséges. Ez többek között magában foglalja a felhő tárhelyet, amihez a jogosultsággal rendelkező munkavállalók szabadon hozzáférnek az irodán kívül is. Emellett a hatékony kommunikációról is gondoskodni kell.

Az IamIT vállalja a cégek home office-ba (felhőbe költöztetését), mindezt teljeskörűen. Vagyis a tervezést, kivitelezést, üzemeltetést és karbantartást is rábízhatja az IamIT informatikus mérnökeire.

Kiberbiztonság, vírusvédelem

Habár irodai környezetben is nagyon fontos a megfelelő biztonság, távmunkavégzés esetén erre fokozottan oda kell figyelnünk. A munkavállalók ugyanis nem mindig vannak egyedül otthon, vagy az is előfordul, hogy valamilyen nyilvános helyen, pl. kávézóban dolgoznak. Éppen ezért vezetőként fontos, hogy érzékenyítsük a dolgozókat, akár egy tanfolyamra is beirathatjuk őket. Ennek során megtanulhatják, hogyan legyenek elővigyázatosak, hogyan védjék a céges és akár saját adataikat és a bizalmas információkat. Ilyen módszer lehet például a kétfaktoros azonosítás belépéskor, a jelszókezelő használata vagy szimplán csak az, hogy amennyiben nincsenek gépközelben, mindig “lockolják” azt.

Time management

Szintén fontos a megfelelő time management megtanulása is, hiszen a távmunkavégzés során nem annyira kötött a munkaidő, mint irodai munka esetén. Míg eddig az általános munkaidő a 9-17 volt, addig home office-ban a dolgozók rugalmasabban oszthatják be az idejüket. De fontos, hogy ezt hatékonyan tegyék. Erre szintén remek tanfolyamok érhetők el.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!