Az otthoni munkavégzés szervezetünk vitaminszükségletét is felboríthatja

A koronavírus-járvány kirobbanásakor sok munkáltató döntött úgy, hogy a dolgozók védelme érdekében bevezeti a home office-t. Akkor a legtöbben hirtelen kényszerültek bele az új élethelyzetbe, így nemigen volt lehetőségük megteremteni az otthoni munkavégzés optimális körülményeit, a napi rutin felborulása pedig nem várt kihívásokkal járt.

Az azóta eltelt időszakban ugyan számos tapasztalattal gazdagodtunk, ám azok, akik immáron hosszabb távra rendezkedtek be a home office-ra, ugyanúgy ki lehetnek téve a testi-lelki egészséget veszélyeztető, káros következményeinek. Ezek egyike lehet a vitaminhiány kialakulása.

Milyen hatással van az egészségünkre a home office?

Csakúgy, mint a munkába járást, a home office-t sem egyformán éljük meg. Vannak olyan munkavállalók, akiknek könnyebben ment az átállás, és inkább a pozitívumait élvezik annak, hogy nem kell naponta több órát zötykölődni a tömegközlekedésen, vagy hogy elkerülhetik az esetleges munkahelyi súrlódásokat. Ezzel együtt meglepően magas a száma azoknak, akiknél mentális problémákhoz vezetett az otthoni munkavégzés.

Az egyik legfőbb problémaforrás a munka és a magánszféra közötti egyensúly felborulása, ami hosszabb távon fáradtsághoz, fásultsághoz vagy akár kiégéshez is vezethet. A kitolódó munkaidő és az annak nyomán megemelkedő munkamennyiség, a bezártság, a figyelemelterelő ingerek miatti szétszórtság mind-mind olyan tényezők, amelyek fokozott feszültséget, stresszt válthatnak ki. Ennek pedig idővel nemcsak pszichés, hanem fizikai tünetei is lehetnek, mint például az emésztési problémák, alvászavarok vagy a magas vérnyomás. De a stressz az immunrendszerünk védekezőképességének csökkenésével is járhat, ami pedig növelheti további megbetegedések kockázatát.

Figyeljünk a vitaminpótlásra!

Az otthoni munkavégzésnek több olyan velejárója is van, amelyek felboríthatják a vitaminszükségletünket. Ha például rendszertelenül, kiegyensúlyozatlanul táplálkozunk, könnyen előállhat vitaminhiányos állapot. De a fokozott feszültség, tartós idegeskedés is kiürítheti az energiatartalékainkat, ilyenkor pedig különösen fontos a megfelelő vitaminellátottság.

Nézzük, melyek azok a vitaminok, amelyeket mindenképpen érdemes nagyobb dózisban is a szervezetünkbe juttatni a home office alatt!

B-vitaminok

A B-vitaminok fontos szerepet töltenek be a szervezet egészséges működésében, és bár a változatos táplálkozással könnyen bevihetők, a terheltebb, feszültséggel teli időszakokban nem árt nagyobb mennyiségben gondoskodni a pótlásukról. Ehhez az olyan táplálékkiegészítők a legcélravezetőbbek, amelyek komplex formában tartalmazzák a vitamincsalád összes elemét.

A B-vitaminoknak számos pozitív hatása van. Amellett, hogy kiváló stresszoldók, javítják a kedélyállapotunkat, továbbá kedvezően hatnak az idegrendszerre és az agyi funkciókra is. Emellett segíthetnek az alvási ciklusok szabályozásában, és még vérnyomáscsökkentő hatásuk is ismeretes. A B-vitaminokat ajánlott magnéziumkészítményekkel együtt szedni, mert kölcsönösen segítik egymás felszívódását.

D-vitamin

A D-vitamin pótlásáról is fontos gondoskodnunk az otthoni munkavégzés során. Ezt a vitamint a szervezetünk a napsugárzás hatására szintetizálja, így ha több időt töltünk otthon a négy fal között, akkor – éppen a kellő természetes fény hiánya miatt – könnyen kiürülhetnek a tartalékaink. A D-vitamin pedig számos életfunkciónkban fontos szerepet tölt be: hozzájárul az immunrendszer egészséges működéséhez, a kalcium és a foszfor szintjének szabályozásával pedig segíti a csontok, a fogak és az izmok egészségének fenntartását is. Emellett hangulatjavító hatása is ismeretes.

A D-vitamin természetes forrásai a zsíros halak, a halmáj, a tojás, a tej- és a tejtermékek vagy bizonyos gombák is. Ha azonban biztosra akarunk menni a megfelelő napi mennyiség bevitelét illetően, érdemes étrend-kiegészítőből fedeznünk D-vitamin-szükségletünket.

C-vitamin

Az immunerősítés leghatásosabb fegyvere a C-vitamin. Erős antioxidáns hatása révén képes hatástalanítani a sejteket pusztító szabadgyököket, amelyek a fizikai vagy szellemi leterheltség, stressz hatására fokozottan termelődnek a szervezetünkben. Emellett erősíti a fertőzésekkel szembeni ellenállást, részt vesz a különböző anyagcsere-folyamatokban, javítja a vas felszívódását, továbbá csökkenti a koleszterinszintet is.

A C-vitaminnak számos természetes forrása van: megtalálható a citrusfélékben, az almában, paprikában, paradicsomban, spenótban, karfiolban, petrezselyemben, illetve számos gyógynövényben, így a homoktövisben, galagonyában vagy a csipkebogyóban is.

Egyéb módszerek az egészségmegőrzéshez

Érdemes továbbá odafigyelnünk az A-, E-, K-vitamin-szintünkre, valamint az olyan ásványi anyagok pótlására is, mint a magnézium, a kalcium, a nátrium, a foszfor vagy a cink. Emellett törekedjünk arra, hogy az étrendünk megfelelő mennyiségű fehérjét tartalmazzon! Figyeljünk a folyadékpótlásra is – igyunk legalább napi 8-10 pohár vizet! Mindezek együttesen tudják támogatni szervezetünk egészséges működését.

Persze a vitaminbevitel és a kiegyensúlyozott étrend mellett további módszereket is alkalmazhatunk az egészségünk megőrzéséhez. Fontos a rendszeres testmozgás, a minőségi, legalább 7-9 órás alvás, és a napi rutin tartásával is csökkenthetjük a stresszt és a frusztrációt.

A home office-nak számos negatív hatása lehet – ám a kellő tudatossággal elejét vehetjük ezeknek.

