Dolgok, amelyekre home office-ban szükséged lehet

A digitalizáció rohamos fejlődése és a nem is olyan rég még fennálló járványhelyzet igencsak megnövelte a manapság home office-ban dolgozók számát. Ha azonban szeretnénk otthonról is eredményes munkavégzést garantálni munkaadóink felé, akkor nem árt pár dolgot előre bekészítenünk ehhez. Nézzük meg tehát, mire lehet szükségünk, hogy hatékonyan vethessük bele magunkat a home office világába.

Megfelelő számítógép és adathordozók

Talán rendkívül közhelyesnek hangozhat, de tényleg nem árt odafigyelnünk arra, hogy valóban megfelelő számítógéppel rendelkezzük, ha a megélhetésünk múlik mindezen. Amennyiben érdemi munkavégzés folyik a gépünkön, úgy nem engedhetjük meg magunknak, hogy a gyerkőcök különféle torrent oldalakról letöltött megbízhatatlan fájljai aláássák a munkánkat. A legjobb tehát, ha számítógépünket csak mi használjuk, nem pedig különféle felhasználói fiókok hada köszönt bennünket a bekapcsoláskor. Ezen túl a gépünk legyen jól karbantartva úgy hardware, mint szoftver ügyileg. Egy minőségibb víruskeresőért sem árt, ha kiadunk pár ezer forintot. Viszont még ilyenkor sem mehetünk biztosra, tehát mindenképp érdemes külső adathordozókon is másolatot tartanunk a munkánkhoz szükséges anyagokról – elvégre bármi közbejöhet. Egy nagyobb kapacitású pendrive ma már szinte filléres tétel, így jobb, ha ebből is olyan darabunk van, amely kizárólag munkahelyi fájljaink tárolására szolgál.

Munkavégzésre kialakított helyiség

Bár a kisebb lakásban élők nem tehetik meg, hogy egy egész helyiséget befogjanak irodának, azonban ilyenkor is érdemes lehet legalább egy irodasarkot kialakítanunk. Egy paravánnal eltakarva ez igencsak elősegítheti az ideális munkavégzést. Természetesen a csendes környezet akkor is fontos, ha csak egy sarkot tudunk befogni dolgozónak – tehát ilyenkor is az a legjobb, ha egyedül vagyunk az adott szobában. Amennyiben viszont a kijelölt teret kizárólag munkához használjuk, az számtalan előnyt biztosít számunkra. Példának okáért ez segíthet, hogy ne keverjük össze a munkához szükséges papírjainkat és egyéb felszereléseinket a mindennapi holmijainkkal. Továbbá mindez az összpontosításban is segítséget jelenthet, mivel külön kis „irodánkban” ücsörögve nem fogunk folyamatosan a házimunkán vagy a tévé-műsorokon gondolkodni.

Időzítő

A hagyományos időzítők eléggé háttérbe szorultak, mióta a mobiltelefonok is rendelkeznek ilyen funkciókkal. Azonban telefonunkat nyomkodva félő, hogy hamar elkalandozna a figyelmünk a munkáról. Így ebben az esetben mégis jobban járunk egy analóg időzítővel. Ennek segítségével képesek leszünk betartani a magunk számára előírt „munkahelyi” szüneteket, valamint a műszak végéről is informál bennünket – anélkül, hogy folyamatosan az óránkat kellene bámulnunk. Tehát mindenképp egy olyan hasznos készülékről van szó, amely kifejezetten praktikus lehet a home office-ban dolgozók számára.

Stresszlabda

A munkahelyi stressz bizony a home office-ban dolgozókat sem kerüli el – sajnos… Éppen ezért egy stresszlabda vagy valamilyen más hasonló eszköz segíthet abban, hogy fókuszáltak maradhassunk ilyenkor is. Az egyik legnagyobb hiba ugyanis, mikor a home office-ban dolgozók házimunkával, filmnézéssel vagy valamilyen más mindennapi kikapcsolódással próbálnak ihletet nyerni a munkához. Ezek nagyon könnyedén képesek teljesen elvenni a munkakedvünk, tehát a legtöbbször teljesen ellentétes hatást érünk el velük. Egy stresszlabda vagy bármely más hasonlóan monoton feszültséglevezető, amelyet a munkaterületen képesek vagyunk alkalmazni, viszont igencsak hatékony lehet.

A fentieket természetesen számtalan más hasznos tippel kiegészíthetnénk, azonban ezek alkalmazása önmagában is hatalmas segítséget jelenthet a home office elkezdéséhez.

