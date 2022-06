A legújabb Apple TV már 4K felbontást is biztosít

A kaliforniai gyártó intelligens, funkciókkal teli multimédiás központja csúcsminőségű képet biztosít, ráadásul már a 4K felbontással is bír. Ezen kívül teljesértékű AppStore-t is kínál és és hatékony, intuitív tvOS-környezettel kecsegtet. Az Apple TV, mint multimédiás központ, azt jelenti, hogy ha például az Apple TV+ szolgáltatást, vagy éppen a kábeltévét szeretnénk nézni, esetleg egy új fizetős programot, vagy streamingszolgáltatást akarunk kezelni rajta, akkor mindet megtehetjük az Apple TV alkalmazással. Továbbá a teljes AppStore a rendelkezésünkre áll, amelyről akár bármilyen játékot, vagy alkalmazást letölthetünk. Az egyik fejlesztés pedig az, hogy immár 4K felbontást is biztosít a készülék, így négyszer több képpontot nyújt, mint a normál Full HD felbontás. Az új modell az Apple TV linkre kattintva elérhető bárki számára.

Xiaomi Mi Box

A kaliforniai gyártó nagy versenyben áll több céggel, akik szintén multimédiás központot tudnak nyújtani a vásárlók számára, ilyen a Google Chromecast és a Xiaomi Mi Box is. A Google Chromecast egy olyan kompakt eszköz, amely támogatja a Windows, az Android és az Apple eszközöket. A Xiaomi Mi Box az Apple TV-hez hasonlóan támogatja a 4K felbontást, valamint hangvezérléssel is rendelkeznek.

Apple TV csatlakozás

Az Apple TV-hez való csatlakozás nem okozhat gondot, hiszen vezeték nélkül Wifi, Bluetooth és AirPlay segítségével is rácsatlakozhatunk, a vezetékes csatlakoztathatóságot pedig az USB és HDMI csatlakozók egészítik ki. Az Apple TV ráadásul környezet érintéses vezérlést is kínál, ez takarja az intuitív tvOS-környezet kifejezés. Az érintésvezérlésnek és az iPhone-okkal vagy iPad-ekkel való kompatibilitásnak köszönhetően gyorsan megfeledkezhetünk a már szétnyomkodott gombokról, az alacsony elemkapacitásról és a TV klasszikus gombos távirányítóival kapcsolatos egyéb problémákról.

Az Apple TV 4K 2021-nek erősebb a processzora, mint az előző modellnek, A12 Bionic processzorral, átdolgozott Siri vezérlővel és HDR-tartalomátvitellel rendelkezik, akár 4K@60Hz minőségben. A színkalibráció pedig szintén egy továbbfejlesztett funkció, amely összehangolja a TV képernyőjét azzal az iPhone készülékkel, amelyről a képet streameljük. Ebből a modellből 32 GB-os és 64 GB-os készülék is megvásárolható.