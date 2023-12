Genesis Xenon 800 egér – gyors, könnyű és moduláris

A Genesis híres a látványos, RGB világítással támogatott minőségi gamer termékeiről, ráadásul elérhető áron. Így nem csoda, hogy ismét egy Genesis terméket veszünk szemügyre közelebbről, mégpedig a Genesis csúcs egerét, az ultrakönnyű Xenon 800-at.

Csomagolás

A Xenon 800-at a Genesistől megszokott elegáns csomagolásban kaptuk kézhez, a gyártó más eszközeinél már megszokott fekete-piros dobozban. A termék képe már a dobozon is nagyon jól néz ki és a legfontosabb paraméterekkel már itt megismerkedhet a felhasználó.

Kiegészítők

A csomagot kibontva az egéren kívül még néhány meglepetés várja a vásárlót, mert több kiegészítő is helyett kapott a Xenon 800 mellett. A felhasználás szempontjából talán fontosabb, a kiegészítő súlyok, szám szerint 12, amivel kedvünk szerint állítható az egerünk súlya, illetve ugyancsak a felhasználás szempontjából fontos, a magasságuk szerint cserélhető DPI gombok. Ráadásul van fekete és piros, így ezekkel már a design szempontjából is variálhatunk. Akiknek még ezen felül is fontos a design, azok örülni fognak a cserélhető egér fedlapoknak. A megszokott, egyöntetű fekete fedlap mellett egy könnyen kicserélhető méhsejtesen lyukacsos fedlap helyet kapott, amin az RGB színek még izgalmasabban átsejlenek. Összességében az egér megjelenése már a dobozból kivéve, beüzemelés előtt is igen látványos.

Szofver

A Genesis Xenon 800-at a szoftvere teszi teljessé, így azt mindenképpen érdemes letöltenünk. A programban beállíthatók az RGB színképek mellett a makrók is, de itt konfigurálható a DPI profil (nem gond, ha nem kell mind a 7 DPI profil, mert ami felesleges az kikapcsolható és az egéren lévő DPI gombbal csak a bekapcsoltak között váltunk). Itt tudunk a gombokra részletes funkcióbeállítást eszközölni, de itt állatható be a scrollozás üteme is, vagy LOD (Lift Off Distance) értéke is, amivel megadhatjuk, hogy maximum milyen távolságról legyen használható az egér. Ráadásul ezeket a beállításokat egy igazán felhasználóbarát szoftver a segítségével tehetjük meg, amely innen tölthető le. A Genesis Xenon 800 egér memóriával rendelkezik, így az áramkimaradás esetén sem veszti el a beállításokat, valamint akár több profilt is beállíthatunk és azok között könnyedén válthatunk.

Használhatóság

A Genesis Xenon 800 inkább a kisebb egerek közé tartozik a 12 cm-es hosszúságával, 6.5 cm szélességével és 4.2 cm magasságával. Így előnyben vannak a kisebb méretű egérhez szokott felhasználók, de annyira azért mégsem kicsi, hogy ne kedvelhetné meg bárki. A gombok nagyon jók, mindegyik könnyedén és kényelmesen benyomható, amely a népszerű japán gyártmányú Omron kapcsolóknak köszönhető. A Genesis Xenon 800 egér jelenleg kb. 14-16000 Ft-os áron érhető el Magyarországon, ami igazán elfogadható ár egy brutálkönnyű és jól használható gamer egérért cserébe.

További információ a Xenon 800 egérről itt érhető el.

