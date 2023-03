A legkelendőbb hozzáférési pont, amely megfizethető, de jó minőségű belépő a WiFi 6 világába

A WiFi 6 szabvány első számú választássá vált a vezeték nélküli hálózatok építése vagy bővítése során.

A Zyxel a WiFi 6-ra összpontosító márkák közé tartozik, olyan hozzáférési pontokat kínálva, amelyek magas hatékonyságú WiFi megoldást biztosítanak nagyon kedvező áron, és alternatívát jelentenek a UniFi számára.

Tavaly a Zyxel piacra dobta az NWA50AX és NWA90AX hozzáférési pontokat, amelyek diszkrét és kompakt kialakításúak, és természetesen mindkét frekvencián támogatják a WiFi 6 vezeték nélküli szabványt. E két készüléken kívül, amelyek csak a felső kategóriás NWA90AX modell extra funkcióiban térnek el egymástól a nagyvállalati hálózatok kezelése tekintetében, a sorozatban megtalálható még az IP55-ös besorolású NWA55AXE modell is, amelyet kültéri telepítésre terveztek. A Zyxel így most megoldást kínál egyrészt a belső terekre, ahol az NWA50AX és az NWA90AX eszközök felszerelhetőek akár a mennyezetre vagy falra a készlet részeként elérhető keret segítségével, illetve a külső területekre is, ahol az NWA55AXE-t érdemes telepíteni, ha parkolókban, udvarokban, kempingekben, szabadtéri éttermekben vagy kertekben szeretnénk WiFi 6 jelet biztosítani.

Teljes funkciókészlet PoE-vel

A Zyxel NWA50AX a legkelendőbb termék az új hozzáférési pontok sorozatában, amely teljes körű szolgáltatást biztosít a vállalkozások és a komolyabb igényekkel rendelkező otthoni felhasználók vagy otthonról dolgozó szakemberek számára, méghozzá verhetetlen áron. Amellett, hogy a 2,4 GHz-es sávban 575 Mb/s, az 5 GHz-es sávban pedig 1200 Mb/s maximális adatátviteli sebességgel rendelkezik, az NWA50AX hozzáférési pont akár 8 különálló WiFi hálózatot is képes futtatni különböző azonosítókkal (SSID) egyetlen sávon, és támogatja a legújabb vezeték nélküli hálózati biztonsági szabványt WPA3-PSK titkosítással. Annak ellenére, hogy az NWA50AX támogatja a Power over Ethernet (PoE) funkciót, tápadapterrel is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy PoE switch vagy injektor nélkül is használhassuk. A magas energia árak miatt a felhasználók biztosan értékelni fogják az új Zyxel WiFi 6 hozzáférési pontok energiahatékonyságát. Fogyasztásuk maximum 16 Watt, ami normál működés közben általában jóval 10 Watt alatt van. Ha a hozzáférési pontokat a Zyxel fejlett PoE switch eszközeivel kombinálják, a felhasználók beállíthatnak egyfajta ütemezést a PoE portok táplálására, hogy energiát takarítsanak meg, amikor a vezeték nélküli hálózat nincs használatban. A több tucat hozzáférési pontot magában foglaló nagyszabású projektekben az energiamegtakarítás fontos tényező, ami kiváló érv a Zyxel PoE switch eszközeinek és hozzáférési pontjainak kombinációja mellett.

Üzembe helyezés és kezelés a felhőből

Fontos megjegyezni, hogy a Zyxel fejlett hozzáférési pontjai nem csak a WiFi 6 szabványt támogatják, hanem könnyen kezelhetők és vezérelhetők is. Ennek érdekében az összes jelenleg elérhető Zyxel hozzáférési pont kezelhető a Nebula felhőplatformon keresztül. A Nebula szoftvervezérlőként működik, amely lehetővé teszi a hálózati rendszergazdák számára az összes támogatott hozzáférési pont beállítását és a hálózat konfigurálását bárhonnan és bármilyen eszközről, egyszerűen egy okostelefonokhoz és táblagépekhez készült webböngésző vagy mobilalkalmazás segítségével.

A Nebula emellett támogatja a szervezet összes hozzáférési pontjának tömeges kezelését is, így sokkal könnyebben kezelhető a teljes infrastruktúra, mivel minden eszköz automatikusan átveszi a legújabb konfigurációt. Ezzel a megoldással még az olyan feladatok is nagyon egyszerűvé válnak, mint például egy új hozzáférési pont hozzáadása a hálózathoz, mivel csak be kell olvasnia a QR-kódot a termék címkéjén, és hozzá kell rendelnie a megfelelő telephelyhez. Ezt követően a hozzáférési pont automatikusan átveszi az összes konfigurált beállítást, amint csatlakozik az internethez.

Míg a Nebula felhőszolgáltatás alapvető funkciói ingyenesek, addig a fejlettebb hálózat- és eszközkezelési funkciókhoz fizetős licenc vásárlása szükséges. A Nebula felhőplatform a hozzáférési pontokon kívül a Zyxel fejlett switch eszközeit és tűzfalait is képes kezelni. Teljes mértékben a hálózat üzemeltetőjén múlik, hogy a hardveres vezérlőn keresztüli helyi felügyeletet választja, vagy kiaknázza a Nebula felhőplatform kiterjedt távoli felügyeleti lehetőségeit.

Megoldás új hálózatokhoz és frissítésekhez egyaránt

A kompakt Zyxel NWA50AX és NWA90AX hozzáférési pontok diszkréten illeszkednek bármilyen belső térbe, és könnyedén helyettesíthetik a meglévő eszközöket. Szinte pillanatok alatt jelentősen javíthatja a lefedettséget egy nagy teljesítményű vezeték nélküli hálózattal, amely támogatja a párhuzamos adatátvitelt és számos, egyidejűleg csatlakoztatott végkészüléket. Ezeknek a WiFi 6 hozzáférési pontoknak a telepítéséhez nincs szükség újrakábelezésre, a mellékelt tápadapter pedig lehetővé teszi a használatát még olyan helyiségekben is, ahol nem áll rendelkezésre PoE. A WiFi 6 vezeték nélküli hálózat jelének kültéri kiterjesztésén túl a Zyxel NWA55AXE kültéri modell a Zyxel Smart Mesh technológián keresztül épületek közötti megbízható vezeték nélküli kapcsolat biztosítására is alkalmas.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!