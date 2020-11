Megérkezett az új szupergyors otthoni router

A magyar piacon is bemutatkozott a tajvani Zyxel Networks szupergyors otthoni router készüléke a Zyxel Armor G5 AX6000 12-Stream Multi-Gigabit Security WiFi 6 Router.

Az új hálózati eszköz a WiFi 6 lehetőségeit teljesen kihasználva nagyon erős kapcsolódást és gigabites sebességet nyújt a videós tartalmakat intenzíven használó otthonok részére.

A legújabb vezeték nélküli szabvány, a WiFi 6 azonnali választ nyújt azokra a teljesítményproblémákra, amelyekkel a nagy sávszélességet igénylő hálózatok nap mint nap szembesülnek, legyen szó akár otthoni irodai, IoT vagy nagyfelbontású videó igényekről.

„A legtöbb felhasználó még nem képes teljes mértékben kihasználni a WiFi 6 lehetőségeit, mivel ehhez legelőször kompatibilis routerre van szükség. Nélküle úgy járunk, mintha lenne egy sportautónk, de csak második sebességben vezethetnénk.”

– mondta Treso Tamás, a Zyxel magyarországi irodájának vezetője.

A Zyxel Armor G5 router egyedi tervezett eszköz olyan felhasználók számára készült, akiknek kiemelkedő vezeték nélküli és vezetékes teljesítményre van szükségük, beleértve a lefedettséget és az átviteli sebességet. Növeli a hatékonyságot és a kapacitást, miközben csökkenti a csatlakoztatott otthoni eszközök látenciáját is.

Gyors kapcsolódás egyszerre akár 30 eszközzel is

A Zyxel Armor G5 router erejét a 64 bites 2,2 GHz-es négymagos processzor adja, amelyet 13 nagy nyereségű antenna és 12 WiFi-adatfolyam támogat, a router több mint 30 egyidejű kapcsolatot képes kezelni anélkül, hogy a sebesség csökkenne. Vezetékek tekintetében a Zyxel Armor G5 router 10G Multi-Gig Ethernet LAN portja hatalmas ugrást jelent a legtöbb routernél található 1G, 2,5G és 5G LAN portokhoz képest. A tartalomgyártók számára, akiknek nagy fájlokat kell átvinniük vagy biztonsági másolatot kell készíteniük egy helyi hálózati tárolóeszközről, az Armor G5 10G sebessége életmentő lehet, havonta akár több órát is megtakarítva így.

Nemcsak gyors, hanem biztonságos is

A Zyxel Armor G5 router biztonságával is az otthoni irodai és az aktív felhasználókat helyezi első helyre. A router teljes mértékben támogatja az OpenVPN-t, amely bármely harmadik fél VPN-szolgáltatásához csatlakoztatható. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megvédjék a hálózatukon lévő összes kapcsolatot és eszközt – még azokat is, amelyek általában nem engedélyezik a VPN-védelmet, mint például az intelligens tévék és játékkonzolok. A felhasználóbarát élmény kiterjed a router beállítására is. Az Armor Mobile App lépésről-lépésre történő, irányított telepítést biztosít, miközben a webalapú felhasználói felület egyszerűsíti a kezelést és bővíti a felhasználó termékismeretét.