Az Egyesült Államokban, egészen pontosan a Las Vegas-i CES® 2024-en mutatta be az új, globális piacra szánt Honda 0 Series elektromos modellcsalád első tagjainak prototípusát a Honda.

A Saloon és a Space-Hub nemzetközi értékesítése várhatóan 2026-ban kezdődik, s már az új H-emblémával kerülnek a kereskedésekbe. Az átrajzolt márkajelzést kizárólag a Honda következő generációs elektromos autói kaphatják meg.

A Honda üzleti stratégiáját a márka jelmondata határozza meg: Az álmok ereje – Így hozzuk mozgásba Önt. Ezt az üzenetet közvetíti a Honda kiállítási területe is, valamint a cég mobilitási termékei és szolgáltatásai, melyekkel az emberek „átlépik a tér és az idő korlátait, s kiterjeszthetik képességeiket, illetve lehetőségeiket”. Az újdonságokkal a Honda nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek megvalósíthassák saját álmaikat és maguk is olyan hajtóerővé váljanak, ami előreviszi a társadalmat.

A vállalat arra törekszik, hogy 2050-re a teljes gyártásfolyamat karbonsemleges legyen, csakúgy, mint a termékválaszték. Ez a Honda elektromos átállásának végét jelenti majd a személygépjárműveket illetően, a cég ugyanis azt a célt jelölte meg, hogy 2040-ben már kizárólag EV-ket és FCEV-ket értékesít majd globális szinten.

A Honda 0 Series néven érkező EV-modellcsalád jól mutatja, hogy a Honda – globális jelmondatával és elektrifikációs törekvéseivel összhangban – jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elnevezés a Honda elektromos autó fejlesztése iránti elkötelezettségéről árulkodik, s arra utal, hogy a legendás cég, mint autógyártó visszatér a „kiindulási ponthoz”, és nulláról kezdi elektromos autóinak kidolgozását. Természetesen azzal együtt, hogy felhasználja egyedülállóan gazdag gyártói tapasztalatát, így nemcsak az M/M gondolkodásmód érvényesül, hanem a klasszikus Honda-értékek is megmaradnak. Ez azt jelenti, hogy továbbra is élmény lesz vezetni a márka járműveit, melyek szabadabbá és élvezetessé teszik a mobilitást.

A Honda 0 Series modellcsaládot a japán vállalat 2026-ban vezeti be a nemzetközi piacra. Az új típusok értékesítése Észak-Amerikában kezdődik, ezt követi Japán, Ázsia, Európa, Afrika, a Közel-Kelet és Dél-Amerika.

<A Honda 0 Series-ről>

Gondolatok a „0” mögött

A Honda története: Az alapok és az új kezdőpont (Az új „zeró”)

A Honda visszatér gyökereihez és új indulási pontról, ámde korábbi elveihez hűen kezdi meg következő generációs elektromos járműveinek fejlesztését. Tovább él az M/M gondolkodásmód, és fókuszban marad a vezetési élmény, illetve a mobilitás szabadsága, azaz minden érték, ami a Hondának és a felhasználóknak fontos.

Hűen a globális jelmondathoz: megindító, emberek szívét rabul ejtő termékek születnek, melyeket nulláról létre hozott értékek tesznek különlegessé

A Honda tevékenységét továbbra is a vállalat nemzetközi jelmondata határozza meg: Az álmok ereje – Így hozzuk mozgásba Önt. Mivel a – kreatív gondolkodásmódnak köszönhető – értékteremtés nulláról indul, a Honda vásárlóknak is olyan élményben lehet része, ami új kezdőpontot jelent majd. Így viszi tehát előre az embereket és a társadalmat a Honda.

Kezdeményezések a társadalom szolgálatában: elhivatottság a „zéró” kapcsán.

A Honda egyik legfőbb törekvése, hogy járműveinek a teljes élettartam során „zéró” legyen a környezeti hatása, beleértve magát a vállalati tevékenységet is. Emellett az is célja, hogy a Honda autók, illetve motorkerékpárok képesek legyenek minden (!) halálos balesetet elkerülni.

„Karcsú, könnyű és bölcs” – Új EV-fejlesztési megközelítés és 5 alapérték, amit a Honda elektromos járművei képviselnek

A Honda 0 Series fejlesztőcsapata visszatért a Honda kiindulási pontjához, és átgondolta, milyen típusú elektromos járműveket szeretne készíteni az előttünk álló időszakban. Úgy határoztak, hogy a túlzó méret és tömeg jelentette korlátok leküzdésével új értéket teremtenek az elektromos autók piacán, azaz hadat üzennek a nagy és nehéz akkumulátorcsomagoknak, valamint a hordozásukhoz szükséges, ugyancsak nagy és nehéz platformoknak. Az új EV-tervezési irányt három hívószóval írja le a vállalat: karcsú, könnyű és bölcs.

Karcsú:

Kihasználva a formatervezési lehetőségeket, új, karcsú, alacsony padlómagasságú EV-platform jöhet létre, amelynek kicsi a tömege és aerodinamikai hatékonyság szempontjából is kiváló.

Könnyű:

A közvélekedés szerint az elektromos járművek sportosak és hatékonyak. Hogy ez valóban így is legyen, a Honda, mint autógyártó visszatért kiindulási pontjához és egyedi technológiai megoldásokat dolgozott ki.

Bölcs:

Hogy a Honda egyedi, szoftveralapú mobileszközei napvilágot láthassanak, a márka összegezte eddig szerzett tudását és olyan fejlett, intelligens műszaki megoldásokkal állt elő, melyek még okosabbá teszik a járműveket.

A fenti irányelvek alapján megalkotott, dedikált EV-architektúrára épülő modellek az alábbi 5 fő értéket hordozzák:

Művészi formavilág, ami pozitív rezgéseket kelt

AD és ADAS rendszer, melynek köszönhetően teljes biztonságban és lelki nyugalomban autózhatnak az utasok

Optimális „tér” az embereknek, amit az IoT (Internet of Things) és a többi mobilkommunikációs eszköz tesz lehetővé

Egyedülálló vezetési élmény – a felhasználó egynek érezheti magát a járművel

Kimagasló teljesítmény és elektromos hatékonyság

5 fő érték

Művészi formavilág, ami pozitív rezgéseket kelt:

Az új formanyelv a „The Art of Resonance”, azaz a „A rezgések művészete” nevet kapta. A „környezet, a társadalom és a felhasználók rezgésein” alapuló gondolkodásmód folyományaként olyan fenntartható mobilitási termékeket kínál majd a Honda, amelyek pozitív rezonanciát keltenek a szemlélőkben, egyszersmind kibővítik az emberek mindennapi lehetőségeit.

AD és ADAS rendszer, melynek köszönhetően teljes biztonságban és lelki nyugalomban autózhatnak az utasok

Mérföldkő volt a márka életében a Honda SENSING Elite menetbiztonsági csomaggal felszerelt, vadonatúj Legend 2021-es bemutatkozása, hiszen önvezető rendszere már 3. szinten áll, így megfelelő körülmények között autonóm közlekedésre is képes. Hogy a márka által fejlesztett önvezető-technológia előnyeit minél több vásárló használhassa ki, a Honda 0 Series modellcsalád is megkapja a – Honda SENSING Elite-ra épülő – ADAS (ti. Advanced Driver-assistive System) rendszert.

Ez lehetőséget ad, hogy az évtized második felében a Honda 0 Series család modelljeiben is megjelenjen az AD (Automated Driving) önvezető rendszer, tehát a kedvező árú elektromos autókban több autonóm funkció lesz elérhető.

A jövőbe mutató AD rendszer fejlesztéséhez a Honda „emberközpontú” biztonsági koncepciója adta az alapokat. Különleges képességei egyebek mellett a fejlettebb mesterséges intelligenciának (AI) és a hatékonyabb érzékelésnek, illetve döntéshozatalnak tudhatóak be, de az is sokat nyom a latban, hogy az emberhez hasonlóan, természetesen, nagy precizitással méri fel a veszélyhelyzeteket – így lesz az autonóm funkciók használata megnyugtatóan biztonságos.

Az ilyen fejlett AD rendszerek sokkal több – gyorsforgalmi utakra jellemző – közlekedési helyzetben lehetnek a vezető segítségére, sőt a sofőrök egyre többször autózhatnak majd „kéz nélkül” az alacsonyabb rangú közutakon is.

Új érték a „tér”, amit az IoT (Internet of Things) és a többi mobilkommunikációs eszköz tesz lehetővé

A Honda 0 Series modellek – könnyen használható, biztos kapcsolatot szavatoló – fedélzeti rendszere az IoT és a többi mobilkommunikációs eszköz révén a vezetést, a használatot és a kapcsolattartást illetően is szórakoztató élményt nyújt.

Az AI (mesterséges intelligencia) és a „big data” segítségével a jármű megjegyzi a felhasználó szokásait, például, hogy milyen zenét hallgat, egyszersmind figyeli a sofőr viselkedését és vezetés közbeni döntéseit, majd különböző javaslatokat tesz ezekkel összefüggésben. Ezenfelül hasznos információkkal szolgál az út közben érintett területekről, és útbaigazítással támogat az „utolsó métereken” is, mikor a felhasználók kiszállnak az autóból, hogy gyalogosan közelítsék meg céljukat.

A jármű értéket nyújt, hiszen „megérti” az utasok érzéseit. Minél többet használják az emberek az autójukat, annál szorosabb kapcsolatba kerülhetnek vele, a jármű pedig bármikor megadhatja utasainak a „kapcsolattartás örömét” a mindennapok során.

Egyedülálló vezetési élmény – a felhasználó egynek érezheti magát a járművel

A Honda elektromos hajtásláncokhoz és menetdinamikához kapcsolódó műszaki megoldásai a Honda 0 Series modellcsaládnál is szerephez jutnak, s új szintre emelik a felhasználói élményt. A vezető mentálisan és fizikailag is egynek érezheti magát a járművel, mi több sportosan is autózhat. Ráadásul a Honda 0 Series család tagjaiban az alacsony építésmód és a Honda motorsportban kidolgozott, aerodinamikai fejlesztéseinek sokasága talál egymásra, így a külső és belső tulajdonságok tökéletes összhangban vannak.

Kimagasló hatékonyság és elektromos teljesítmény

A hibrid hajtásláncok és a hagyományos erőforrások fejlesztése során szerzett tudást arra használta fel a Honda, hogy a lehető leghatékonyabb elektromos hajtásrendszert alkossa meg. Túl azon, hogy megkapják az előremutató e-Axles egységet, a Honda 0 Series modellek az energiaátalakítást és a helykihasználást illetően is a legmagasabb színvonalat képviselik. Ugyanakkor kis tömegű és nagy sűrűségű akkumulátorcsomaggal, valamint kiváló légellenállással büszkélkedhetnek, nem meglepő tehát, hogy a viszonylag kis kapacitású áramtároló ellenére megfelelő hatótávval számolhatnak az utasok.

Az elektromos járművek elterjedését már a kezdetek óta a töltési idő és az akkumulátor-kapacitásvesztés kapcsán megfogalmazott vásárlói aggályok hátráltatják, ezért a Honda 0 Series családba tartozó modellek stresszmentes töltést és hosszú éveken át kiváló akkumulátorteljesítményt szavatolnak.

Az évtized második felében érkező Honda 0 Series modellek töltési ideje tovább mérséklődik, ezáltal mindössze 10-15 percre lesz szükség ahhoz, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje 15%-ról 80%-ra növekedjen. Eközben a Honda azon dolgozik, hogy – több mint 1 millió elektromos járműből kinyert, hatalmas mennyiségű vezetési adat birtokában – olyan korszerű akkumulátorszabályozási technológiát hozzon létre, melynek segítségével az akkukapacitás csökkenése 10 év használat után sem több 10%-nál.

Tanulmánymodellek a Honda 0 Series sorozatban – Saloon és Space-Hub

<Saloon>

A Saloon a Honda 0 Series sorozat zászlóshajója, mondhatni, a „Karcsú, könnyű és bölcs” gondolkodásmód megtestesítője. A kifejezetten elektromos járművekhez fejlesztett EV-architektúra nagy szabadságot enged a formatervezőknek, és figyelemre méltó, hogy miként ülteti át „Az ember a gép előtt” koncepciót a villanyautók világába.

Alacsony karosszériája és sportos formavilága már első pillantásra megkülönbözteti a Saloont a többi elektromos autótól, és magával ragadó karosszériája sokkal tágasabb belső teret rejt, mint azt a külső megjelenés alapján képzelnék az emberek. Tetszetős műszerfalának középpontjában az ösztönösen kezelhető, kifinomult és integrált „ember-gép felhasználói felület” (HMI) áll, amellyel egyszerűen irányítható az autó, illetve a funkciók sokasága. A könnyedén átlátható kocsitest és az intuitív felhasználói felület (UI) révén a Saloon nyújtotta vezetési élmény igazodik vezető lelkületéhez.

A steer-by-wire azaz fizikai kapcsolatot nélkülöző kormányzás alkalmazásával és a Honda által az eredeti robotikai technológiák fejlesztése révén felhalmozott mozgásirányítási rendszer továbbfejlesztésével, beleértve a testtartás-szabályozást is, a Saloon célja, hogy a vezető akarata szerinti irányítást valósítson meg a legkülönbözőbb vezetési helyzetekben.

A Honda 0-sorozatának zászlóshajó modelljeként a Saloon az EV-korszakban a vezetés végső “örömét” keresi. Továbbá, beleértve a belső és külső fenntartható anyagok használatát, a Saloon olyan egyedi modellként kerül kifejlesztésre, amely rezonál a felhasználókkal és a természeti környezettel.

A Honda 0 Series modellcsalád zászlóshajójaként a Saloon célja, hogy a járművezetőknek az elektromos autók korszakában is átütő vezetési élményben legyen része. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a Saloon karosszériájának és utasterének megalkotásakor nagy mennyiségben alkalmaztak fenntartható anyagokat, ezáltal „együtt rezeg” a felhasználókkal és magával természettel.

<Space-Hub>

A Honda 0 Series modellcsalád tagjaira jellemző formanyelvnek hála a Space-Hub jelentősen kibővíti az emberek hétköznapi lehetőségeit. Tágas beltere és átlátható karosszériája a „Karcsú, könnyű és bölcs” megközelítésnek tudható be, s nem egyebet kínál, mint rugalmas, variálható kabint, ami azonnal alkalmazkodik a felhasználó aktuális tevékenységéhez, nem mellesleg harmonikus kapcsolatot teremt az emberek, illetve az emberek és a társadalom között. Ez a „közös rezgés” a legfőbb érték, amit az új elektromos Honda autók kínálnak.

<Az új H-emblémáról>

A jelenleg használt H-embléma hosszú múltra tekint vissza, hiszen 1981-ben, a korábbi márkajelzést átdolgozva vezette be a Honda. Kihangsúlyozva az új elektromos Honda autók fejlesztésének fontosságát, a márka döntéshozói úgy határoztak, hogy új H-emblémát rajzolnak.

Ez nemcsak az autók ultramodern mivoltáról tanúskodik, hanem azt is mutatja, hogy a Honda eltökélt az átalakulást illetően és az új kihívásokra reagálva önmagán, illetve eredetén túlmutató termékeket fejleszt. Az új dizájn széttárt karokat szimbolizál, és azt hivatott kifejezni, hogy a Honda eltökélt a mobilitásban rejlő lehetőségek kibővítése iránt, elektromos járművei pedig készen állnak a felhasználói igények kielégítésére. Ez az új H-embléma kerül majd a következő generációs Honda elektromos járműveire, beleértve a Honda 0 Series modellcsalád tagjait is.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!