Erősítés az automatizálás terén

A Jungheinrich megvásárolja a Magazino robotikai vállalat valamennyi részvényét az alapítóktól és korábbi társtulajdonosoktól.

A hamburgi székhelyű Jungheinrich, az intralogisztika úttörője 2023. augusztusában teljes egészében felvásárolta a müncheni székhelyű, robotikára specializálódott Magazino céget. A Jungheinrich a 2020 óta meglévő és 2022-ben 21,7 százalékra emelt részesedése mellett az alapítók, valamint a korábbi társtulajdonosok, köztük a Cellcom, a Fiege Logistik és a Körber összes részvényét is megszerzi. A tranzakció a héten történt aláírással azonnal hatályba lépett. A felek megállapodtak abban, hogy a vételárat nem hozzák nyilvánosságra. A Magazino a Jungheinrichen belül önálló vállalatként fog tovább növekedni, elsősorban a csoport világméretű értékesítési és szervizhálózatát használva. A vállalatot továbbra is a két társalapító, Frederik Brantner és Lukas Zanger, valamint Dr. Moritz Tenorth fogja vezetni.

A Jungheinrich számára a Magazino teljes átvétele egy újabb, stratégiailag fontos lépés az automatizálási szakértelem megerősítése felé. A 2014-ben alapított Magazino mintegy 130 embert foglalkoztat, és Európa egyik legnagyobb fejlesztőcsapatával rendelkezik a mobil robotika területén. A vállalat olyan hatékony technológiai platformot kínál, amely lehetővé teszi a logisztikai robotok üzemeltetését akár vegyes ember-gép környezetben is. A robotok így képesek intelligensen navigálni a raktárban, és célzottan megfogni és elszállítani a szükséges tárgyakat. A Magazino rendszerét és robotjait már használják különböző ipari ügyfelek, online kiskereskedők és logisztikai szolgáltatók raktáraiban. Az összetett logisztikai környezetben működő robotok vezérlőszoftvere már a Jungheinrich EAEa típusú robotrendszerébe is integrálva van. Az EAEa egy teljesen automatizált raklapszállító targonca, amelyet először az idei LogiMAT intralogisztikai szakvásáron mutattak be.

A Jungheinrich számára az egyesülés ideális kiegészítést nyújt az automatizált és autonóm targoncák üzletágában. A jövőben a Magazino szoftver- és fejlesztési szakértelme még erőteljesebben beépül a Jungheinrich termékfejlesztésébe. A Magazino hozzáférést kap a Jungheinrich nemzetközi értékesítési és szervizhálózatához, és az intralogisztika széles termék- és megoldásportfóliójának részévé válik. Ugyanakkor a Magazino márkanév megmarad, és a vállalat továbbra is együttműködik külső integrációs partnerekkel és ügyfelekkel.

“Több éve szorosan együttműködünk a Magazino-val, jól ismerjük egymást, és egyenrangú félként beszélünk. A kémia egyszerűen passzol. Most megtesszük a következő logikus lépést az együttműködésünkben, és teljes egészében felvásároljuk a Magazino-t”

– nyilatkozta Dr. Lars Brzoska, a Jungheinrich igazgatótanácsának elnöke.

“A Magazino egy sikeres vállalat, nagyon jó menedzsmenttel és a piac legjobb szakértőivel. Kiemelkedő szoftveres kompetenciákkal rendelkezik, és olyan megoldásokat fejlesztett ki, amelyek képesek maradandó nyomot hagyni az intralogisztika jövőjében. A csoportban ezeket a kompetenciákat arra fogjuk használni, hogy közösen mozdítsuk elő az innovatív automatizálási és robotikai megoldások további fejlesztését.”

Frederik Brantner, a Magazino vezérigazgatója és társalapítója:

“A raktárak automatizálása iránti igény folyamatosan növekszik. A robotok irányításával ebben az összetett környezetben egyedülálló szakértelmet alakítottunk ki, amelyet tovább szeretnénk bővíteni. Szeretnénk megköszönni korábbi befektetőinknek a belénk vetett bizalmat és a sokéves sikeres együttműködést. Eddig is támogattak minket stratégiailag és anyagilag, és jelentősen hozzájárultak vállalkozásunk további fejlődéséhez. Így velünk együtt megalapozták a Magazino sikertörténetének következő fejezetét. A Jungheinrich céggel együtt tovább fogjuk bővíteni technológiai vezető szerepünket az intralogisztika területén, és nemzetközi szinten is terjeszkedni fogunk.”

www.jungheinrich.hu

