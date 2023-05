Az intralogisztika jövője: új mobil robot a LogiMAT kiállításon

A 20 éves múlttal rendelkező LogiMAT Nemzetközi Disztribúciós, Anyag- és Információáramlási Szakvásár néhány év alatt az intralogisztika és az azt támogató innovatív technológiák meghatározó rendezvényévé vált. A LogiMAT teljes piaci áttekintést nyújt mindarról, ami az intralogisztikai iparágat mozgatja a beszerzéstől a termelésen át a szállításig. A nemzetközi kiállítók innovatív technológiákat, termékeket, rendszereket és megoldásokat mutatnak be a belső logisztikai folyamatok racionalizálására, folyamatoptimalizálására és költségcsökkentésére.

A Jungheinrich évek óta jelen van a LogiMAT kiállításokon, több fontos innovációt is a szakvásáron jelentette be ezen a rangos vásáron, a legnagyobb kiállítók egyike. Az idei évben a mobil robotoké volt a főszerep: a már ismert arculee S autonóm mobil robot, egy világpremierrel mutatkozott be a Jungheinrich.

Az EAE 212a típus egy olyan legújabb generációs autonóm mobil robot (AMR), amely egy újonnan kifejlesztett vezérlőrendszert és eszközláncot tartalmaz. Mindhárom komponens pontosan összehangolt együttműködése különösen egyszerűvé teszi a megoldás integrálását bármely meglévő raktári környezetbe, és nagyfokú rugalmasságot garantál a tervezési szakasztól a mindennapi gyakorlatig.

“A raktárban történő használat során az EAE 212a robot egyszerű integrációjával, maximális rugalmasságával és skálázhatóságával meggyőző teljesítményt nyújt. Kijelenthetjük, hogy az intralogisztika jövőjét testesíti meg” – emelte ki Christian Erlach, a Jungheinrich értékesítési igazgatója.

Legújabb generációs AMR

Az EAE 212a típus az alacsony emelésű, szállítási feladatok automatizálására készült. A Jungheinrich által szabadalmaztatott alvázszerkezetnek köszönhetően az euro raklapnál keskenyebb, mindössze 790 mm. Ez könnyű manőverezést és mozgékony szállítást biztosít a talajszinten, akár 6 km/h sebességgel. A mobil robot egészen 1,2 t tömegű rakományok szállítására is alkalmas.

„Alacsony emelésű szállító eszközként az EAE 212a optimálisan egészíti ki meglévő mobil robot portfóliónkat, és tökéletesen alkalmas a be- és kirakodás során az áruszállításra”

– fejtette ki Erlach. Az EAE 212a navigációja nem igényel mesterséges tájékozódási pontokat. Így az időigényes előkészítő intézkedés a raktárban már a múlté.

Könnyű integráció működő raktárakba

A Jungheinrich az új mobil robot megoldás kifejlesztésekor különös hangsúlyt fektetett a hardver és a szoftver ideális együttműködésére, valamint azok hálózatba kapcsolására és teljes rendszerbe történő integrálására. A holisztikus megoldás megalkotása érdekében a vállalat felhasználta a targoncákkal kapcsolatos széleskörű know-how-ját, valamint a folyamatokkal és szoftverekkel kapcsolatos szakértelmét, és a Jungheinrich Mobile Robot Control (MRC) speciálisan kifejlesztett eszközrendszerére támaszkodik. A Jungheinrich MRC magában foglalja a központi megrendeléskezelést, a targoncavezérlést, egy modellező eszközt és a valós idejű vizualizációt. Az új modellező eszköz segítségével az EAE 212a körüli mobil robot megoldás néhány órán belüli megtervezhető.

Skálázhatóság a jövőre nézve

Az új eszközlánc, amely a mobilrobot megoldás szerves részét képezi, lehetővé teszi a közlekedő útvonalak és mozgási területek gyors, egyszerű átszervezését, amennyiben az igények és követelmények változnak a raktárban. Így további EAE 212a típusú AMR-ek könnyen hozzáadhatók, és a projektek így rövid időn belül, gyorsan bővíthetők. A Jungheinrich új mobil robot megoldását tehát a maximális skálázhatóságra tervezték. Az EAE 212a használható önálló megoldásként vagy a raktárban meglévő host rendszerhez csatlakoztatva. A VDA-5050 szabványon alapuló vezérlőrendszer-kompatibilitásnak és a jövőbiztos szoftverplatformnak köszönhetően a mobil robot megoldás felkészült a raktári környezet jövőbeli kihívásaira.

Rugalmas alkalmazás

Nagyfokú autonómiájának köszönhetően az EAE 212a típus a működés során megtalálja a saját megoldásait: rugalmasan képes kikerülni az akadályokat és emberi beavatkozás nélkül folytatja munkáját. A célfelismerésnek köszönhetően az EAE 212a olyan raklapokat is képes felismerni, amelyek nem pontosan a kívánt pozícióban vannak. Így a manuális folyamatokba történő integrálás még egy zsúfolt raktárban is megoldható.

Ember-gép interakció

Az EAE 212a típusú robot kifejlesztésekor a Jungheinrich az ember-gép közötti egyszerű és intuitív kommunikációra nagy hangsúlyt fektetett. Azonnali és egyértelmű információkkal a vezérlő kijelzőn, a távolról látható LED-csíkokkal vagy a közelből jól látható kijelzővel a munkatársak minden fontos információt szem előtt tarthatnak, amikor szükségük van rá. Ez segíti a mobil robot megoldás széles körű elfogadottságát a dolgozók körében.

www.jungheinrich.hu/logimat2023

