Attól, hogy hibrid még nem biztos, hogy zöld

A zöld rendszámos autók tulajdonosai egy sor kedvezményre jogosultak, azonban fontos tudni, hogy attól, mert egy autón ott a hibrid felirat, még nem biztos, hogy meg is kaphatja a különleges hatósági jelzést.

Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, aki új, korszerű autót szeretne vásárolni, jól teszi, ha tájékozódik a különféle technológiákról, ugyanis a korábbi benzin-dízel tengely mára alaposan kibővült további lehetőségekkel. Hazánk egyik legnépszerűbb autómárkája, a Suzuki például ma már minden modelljét kínálja hibridhajtással, ezek között azonban jelentős különbségek vannak, így érdemes végigmenni az egyes kategóriákon, hogy megnézzük, melyikre mi a jellemző, és ami a legfontosabb: kaphat-e zöld rendszámot, ez ugyanis nem mindegyik hibrid típusnak jár. Csapjunk is az elektromos lovak közé!

A zöld rendszámot 2016-ban vezették be Magyarországon, a jelenlegi szabályozás szerint pedig azok a járművek kaphatnak ilyen hatósági jelzést, amelyek tisztán elektromos üzemmódban legalább 25 kilométert meg tudnak tenni. Egy kivétel van, az úgynevezett “növelt hatótávolságú” hibrid elektromos autók, amelyek viszont akkor jogosultak a zöld rendszámra, ha legalább 50 kilométert képesek elektromos üzemben megtenni – hivatalosan ez annyit jelent, hogy az úgynevezett 5N környezetvédelmi osztályba tartoznak. A 25 kilométeres hatótávra képes járműveknél ugyanez az 5P környezetvédelmi osztályt jelenti.

A zöld rendszámmal szerelt autók tulajdonosai többféle kedvezményre jogosultak, azok például akik tisztán elektromos modellt választanak, vissza nem térítendő támogatást kapnak a megvásárolni kívánt autók árához, ami 11 millió forintos árcédula alatt legfeljebb 2,5 millió forint lehet. Ezen felül – és ez már minden zöld rendszámosra igaz – nem kell az autó után regisztrációs adót, gépjárműadót vagy cégautóadót fizetni, de a tulajdonosok mentesülnek az átírási illeték alól is. A zöld rendszámos autók után – ha cégautóról van szó – ezen felül az ÁFA is visszaigényelhető, illetve az ilyen járművek mentesülnek a védett övezetekbe való behajtási díj alól is. Amit pedig talán a legtöbben tudnak, az az ingyenes parkolás, ezzel kapcsolatban azonban nemrég több önkormányzatnál is fontolgatni kezdték, hogy korlátozzák az erre jogosult zöld rendszámos autók körét, hogy csak a tisztán elektromos gépkocsik parkolhassanak fizetés nélkül. Egyelőre még nincs általános döntés ezzel kapcsolatban, így cikkünk publikálásának pillanatában még a zöld rendszámos hibrideknek is jár ez a kedvezmény. De lássuk, milyen hibridekről is beszélhetünk!

Az úgynevezett lágy hibrid (mild hybrid) technológia lényege, hogy az elektromos motor nem járul hozzá az autó teljesítményének a növeléséhez. Azaz, a villanymotor nem a kerekek mozgatását végzi, hanem afféle háttérjátékosként segíti az autó működését. A lágy hibrid autókba általában egy kisebb – általában 48 voltos – villanymotor kerül, amely zökkenőmentesebben indítja újra az úgynevezett start/stop rendszert (ez állítja le a motort, amikor megállunk a pirosnál), az ISG-nek nevezett integrált indítógenerátor pedig a másodperc töredéke alatt indítja újra a motort, és az elektromos hajtásra jellemző nyomatékkal teszi dinamikusabbá a vezetést.

Ilyen hibrid rendszer található a Suzuki egyik legnépszerűbb modelljében, a kitűnő formatervvel rengeteg hazai autós szívét meghódító Suzuki Vitarában, amelyet nem véletlenül választottak idén az Év Magyar Autójának. A lágy hibrid technológia annak ajánlott, aki nem szeretne töltőoszlopokkal, töltőkábelekkel bíbelődni, hanem egy korszerű, kis fogyasztású, de dinamikus vezetési élményt nyújtó autóval szeretne közlekedni.

Fontos azonban, hogy a lágy hibridek a jelenlegi szabályozás szerint nem kaphatnak zöld rendszámot, így a fentikeben részletezett kedvezményekre sem jogosultak, cserébe általában valamivel olcsóbbak a más technológiát használó hibrideknél.

A teljes értékű hibrid technológiát full hibridnek (HEV) is nevezik, utóbbit főleg azért használják, mert az öntöltő kifejezés megtévesztő lehet, holott valójában meglehetősen pontos. Az ilyen autókban egy belső égésű – általában benzines – motor mellett egy kisebb teljesítményű villanymotor is található, nincs azonban külső töltésre lehetőség. A villanymotort kizárólag a belső égésű motor által generált energia visszanyerésével tölthetik a sofőrök, emiatt általában ezek kisebb kapacitásúak, mint az elektromos hálózatról, konnektorról vagy oszlopról tölthető plug-in hibridek.

A Suzuki kínálatában ezek közé tartozik a – családi kombik kategóriájában várhatóan rendkívül népszerűvé váló – Swace, amely azonban sajnos, a szabályozás értelmében, nem kaphat zöld rendszámot. Ennek ellenére megfontolandó döntés, főleg ha valaki nem szeretne a töltögetéssel foglalkozni, a hibrid technológia ugyanis rendkívül hatékonyan csökkenti az átlagos üzemanyag-fogyasztást, miközben nem kell egy pillanatig sem aggódni a “hatótávpara” miatt.

Az idő pedig azért dolgozik ennek a technológiának, mert az akkumulátor-technológia fejlődésével bőven elképzelhető, hogy a közeli jövőben megjelenhetnek a nagyobb hatótávú hibridek is, amelyek akkor már jogosulttá válhatnak a zöld rendszámra.

Elektromos hálózatról tölthető hibrid: a technológia csúcsa

A hibrid-technológia jelenlegi királyai egyértelműen az úgynevezett elektromos hálózatról tölthető, azaz plug-in hibridek (PHEV). Az ilyen autók a hibridhez hasonló elven működnek, azzal a különbséggel, hogy általában nagyobb akkumulátor és/vagy nagyobb teljesítményű villanymotor segíti a belső égésű erőforrás működését. Ezeket az akkumulátorokat azonban nemcsak a fékezés és lassítás során visszanyert energiával lehet tölteni, hanem a tisztán elektromos üzemű villanyautókhoz hasonlóan akár elektromos hálózatról, konnektorról vagy töltőoszlopról is. Jellemzően 40-80 kilométer közötti elektromos hatótávra képesek, azaz jogosultak a zöld rendszám használatára és annak előnyeire. Legalábbis jelenleg, hiszen, ahogy feljebb is említettük, elképzelhető, hogy ezen a téren változás jöhet, de szerencsére most még a PHEV-tulajdonosok is élvezhetik a zöld rendszámmal járó kedvezményeket.

A technológia további előnye, hogy ha időnk engedi, akár az otthoni elektromos hálózatról is feltölthetjük az autót, így a napi ingázást akár tisztán elektromos módban is megtehetjük, ezzel hatékonyan csökkentve az üzemanyag-költségeinket. A PHEV-rendszerek azonban a hibridekhez hasonlóan menet közben is képesek tölteni a villanymotort, így ha elhasználnánk a töltést, akkor sincs gond, mert a benzinmotor segítségével küldhetünk némi “naftát” az elektromos erőforrásba is. Ez főleg akkor jön jól, ha például autópályán közlekedünk, így az úti célunkhoz közeledve, az utolsó kilométereket már csendes és környezetbarát módon tehetjük meg.

A Suzuki kínálatának jelenlegi csúcsmodellje, a tekintélyt parancsoló Suzuki Across SUV is elektromos hálózatról tölthető, plug-in hibrid verzióban kapható – nem hétköznapi vezetési élményt szavatolva. De miről is beszélünk pontosan? A modellbe szerelt két villanymotor mellett egy 2,5 literes benzines szívómotorral és 184 lóerővel rendelkezik az autó. A villanymotorok összteljesítményével viszont eléri a 306 lóerőt is. E-4WD elektromos összkerékhajtás és a legfejlettebb vezetéstámogató rendszerek találhatóak a modellben, többek között, ütközésmegelőző rendszer, sávkövető asszisztens, adaptív tempomat. De ami zöld, illetve gazdaságossági szempontból igazán vonzóvá teszi az autót, az az, hogy tisztán elektromos üzemmódban 75 kilométert is képes megtenni.

Mint látható, ahány hibrid-technológia, annyiféle felhasználási mód és lehetőség adódik, azonban ha valaki a zöld rendszám előnyeire hajt, akkor jár jól, ha az elektromos hálózatról tölthető, plug-in hibridekre voksol.