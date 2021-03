A Continental technológiai vállalat tovább erősíti Magyarországon a fejlesztési és kutatási tevékenységét a Pannon Egyetemmel közösen, amelyhez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap is hozzájárul 758 millió forint támogatással.

Az összesen 2 milliárd forint költségvetésű, hároméves projekt megvalósításában a Continental veszprémi és budapesti fejlesztési központjai vesznek részt, amely három egymásra épülő ipari kutatási és kísérleti fejlesztési folyamatot céloz megvalósítani.

A program a vezetőt támogató fejlett járműtechnológiai megoldások alapvető és biztonságkritikus elemét, az önállóan is beavatkozásra képes fékrendszer fejlesztését tűzi ki célul. A munkaterv részét képezi a szimulációs- és gyártási tesztelésre alkalmas tesztkörnyezet kialakítása és annak fejlesztése. A munkaterv céljai között szerepel, hogy a szenzor-fúziós, modell-referenciás és korszerű jelfeldolgozási eljárásokkal sikerüljön megbecsülni azokat a nem mérhető paramétereket, amelyek hasznos kiegészítő információkat adnak az alacsony szintű fékvezérlő szabályozási körnek és a magasabb szintű döntéshozatali rendszereknek, mint a vészfék asszisztens, adaptív sebességtartó funkció, gyalogosvédelmi és ütközéselkerülési rendszerek. A kutatás-fejlesztés folyamata kiterjed arra a szimulációs környezetre is, amelyben a fékvezérlőbe integrálásra kerülő innovatív megoldások tesztelése és validálása is megvalósul.

„A tavalyi évben megerősítettük a teljes értékláncunkat átfogó fejlesztési-gyártási-tesztelési képességünket és bővítettük az új generációs menetbiztonsági termékeink gyártását Magyarországon. Most a feladatunk kompetenciánk és tudásunk kiterjesztése, melyhez a Pannon Egyetem együttműködésére is számíthatunk. Az elmúlt két évtized eredményes munkája az egyetemmel most új szintre lép, támogatva vállalatunk célkitűzéseit és a fiatal tehetségek fejlődését hazánkban“

– emelte ki Pápai Tamás, a veszprémi Continental ügyvezető igazgatója.

Fejlett technológia a biztonságos közlekedés szolgálatában

A közlekedés biztonságának egyik fő eleme a jármű menetbiztonságának a kérdése, ami a gépjármű úton való viselkedését jelenti, melyet több tényező is befolyásol. Többek között a tapadás és a gépjárműre ható fizikai erők, mint az egyenes és oldal irányú gyorsulási erők, valamint a perdület. Ennek megfelelően a mai korszerű gépjárművek egyik kötelező és – a menetbiztonság elősegítését támogató– lényeges eleme az önmagától is beavatkozni képes fékrendszer.

„A Continental budapesti Mesterséges Intelligencia fejlesztő központja mindehhez azzal a megoldással járul hozzá, amely a fejlesztésnél a cég szenzoraiból származó adatokra építve egy olyan környezeti modellt hoz létre, amelynek segítségével képessé válik a gépjármű a környezeti-, közlekedési- és útviszonyokat felmérni és ez alapján a lehető legoptimálisabban felkészülni az adott szituációban szükséges fékezésre.”

– mondta el Lóránd Balázs, a budapesti Mesterséges Intelligencia fejlesztési központ vezetője.

A projekt célja, hogy növelni tudja egy új generációs brake-by-wire és hagyományos elvet követő elektronikus fékrendszer megbízhatóságát, pontosságát és hatékonyságát, mégpedig az innovatív keréksebesség- és szoftverszenzorok, illetve a mesterséges intelligencia alapú jelfeldolgozási és öndiagnosztikai algoritmusok által.

Több, mint húsz éves együttműködés a tehetségekért Veszprémben

„Az együttműködés tématerülete több mint egy évtizede a Pannon Egyetem nemzetközi szintű kutatás-fejlesztési tevékenységének fókuszában áll, így erős tudományos alapokra építve tudjuk kiemelt stratégiai partnerünkkel, a Continental technológiai vállalattal közösen a pályázat ambíciózus, XXI. századi célkitűzéseit megvalósítani. Bízom benne, hogy közös munkánk kézzelfogható eredményei a gazdasági és társadalmi hasznosság mellett oktatóink innovációs szemléletének erősítéséhez, képzéseink tematikájának korszerűsítéséhez, sőt a műszaki pálya iránti érdeklődés felkeltéséhez is hozzájárulnak“

– hangsúlyozta Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora.

A veszprémi Continental és a Pannon Egyetem közötti együttműködés 2000-re nyúlik vissza, amikor a két fél megkötötte az első keretszerződését egymással, hogy összehangolják a tudományos kutatás, fejlesztés és szakemberképzés megvalósulását. 2010-től a szakmai együttműködés folyamatosan fejlődött, a Mérnöki Kar mechatronikai mérnök mesterképzésén elindult a Continental járműrendszertechnikai szakirány.

2013-tól a Műszaki Informatikai és a Gazdaságtudományi Karral is szorosabb lett a kapcsolat, a gyár azóta fogad egyetemi hallgatókat szakmai gyakorlat letöltésére, rendszeressé váltak a szakmai előadások. 2016 szeptemberében a vállalat két féléves tantárgyat is indított, Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban I-II néven, melyre azóta állandósult a hallgatói túljelentkezés az egyetem Műszaki Informatikai Karán. A gyakorlatorientált oktatás célja, hogy a fiatalok megismerkedjenek a járműipari fejlesztés alapjaival, majd erre épülve a járművekben lévő szenzorokkal, az alapvető szoftver-rendszerekkel, a biztonságkritikus rendszerekkel és további, gépjárművekben lévő szoftver-rendszerekkel. Mindemellett képet kapnak a Continental veszprémi telephelyén zajló fejlesztésekről és eljárásokról, és az autóiparba való betekintés után, akár jövőbeli munkatársakká válhatnak.

Egyetemi szakesteken és állásbörzéken évek óta jelen van a vállalat, melynek célja a hallgatókkal való szorosabb kapcsolattartás kiépítése, a tehetségek korai beazonosítása és számukra karrierlehetőségek biztosítása.

A Continental fejlesztési tevékenysége Magyarországon

Az elmúlt években a Continental hazánkban is jelentősen növelte a magasabb hozzáadott értékű, fejlesztési és kutatási tevékenységét, összhangban a vállalat globális stratégiájával. A veszprémi fejlesztő központ már 2001 óta a legutóbbi generációs járműdinamikai és menetbiztonsági megoldásokat biztosítja nemzetközi ügyfeleinek, melyeket laborunkban és valós környezetben, a saját tesztpályájukon tesztelnek. A budapesti mesterséges intelligencia fejlesztő központ 2018- ban kezdte működését a Continental nemzetközi fejlesztési HUB-jaként, ahol jelenleg már több, mint száz munkatárs dolgozik, köztük deep learning és szenzor fúziós szakértők, szoftverfejlesztők az önvezetéshez és a fejlett vezetéstámogató funkciókhoz szükséges környezet érzékelési megoldásokon. A tavalyi évben hatalmas előrelépést jelentett az NVIDIA és az IBM technológiájára épülő hatalmas számítási kapacitás felépítése, amely segítségével a neurális hálókon végzett számítási műveletekhez szükséges idő hetekről órákra csökkent le.