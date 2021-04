Tavaszi abroncscsere – nem éri meg halogatni

Noha a naptár szerint tavasz van, jól döntött, aki kivárt a nyári abroncsok felszerelésével: még március derekán is fagypont alatti hőmérsékleteket mértünk éjszakánként, a csípős reggeleken pedig jó szolgálatot tett a téli gumi. Áprilisra azonban megérkezett az igazi tavaszi idő, és hivatalosan is kezdetét veszi az abroncscsere-szezon. Idén a szokottnál is fontosabb, hogy elkerüljük a tömeget és a sorban állást, ezért érdemes már most tájékozódni és időpontot kérni a gumis műhelyekben.