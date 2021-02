„Induljunk időben, nem szeretek sötétben vezetni!”

Ugye, Te is hallottad már ezt a mondatot? Esetleg pont Tőled idéztünk? A sötétedés utáni vezetés sokaknak okoz problémát, ami nem is csoda, hiszen a csökkent látási viszonyok még a legtapasztaltabb sofőröktől is extra figyelmet követelnek. Mivel egy ideig még igen korán sötétedik, a Mio hasznos tippekkel és éjszakai üzemmóddal ellátott autós kamerákkal segít, hogy akkor is biztonságban érezd magad a volán mögött, ha már lement a nap.

Ügyelj a fényszórók helyes használatára!

Elsődleges fegyverünk a sötéttel szemben a fény, ezért fontos, hogy a fényszórók megfelelő állapotban legyenek: optimális izzók, jól beállított fényirány, tiszta lámpák és irányjelzők. A rendszeres ellenőrzés elengedhetetlen, hiba esetén ugyanis nem csak balesetveszélyes, de büntetést is kaphatunk. Az állapotfelmérés mellett a helyes használatra is figyelni kell: éjszaka, lakott területen kívül használjuk a távolsági fényszórókat, de szembejövő autó vagy az előttünk lévő utolérése esetén azonnal kapcsoljuk le! Ez egy egyszerű és fontos szabály, sokan mégis elfelejtik alkalmazni.

Tudd, hova kell nézni!

Természetes, hogy elsősorban az utat kell figyelni, de fontos, hogy soha ne nézzünk a szembejövő jármű fényszórójába! A nagy erősségű, pillanatnyi fény ugyanis átmenetileg ronthatja a látást, és elveszíthetjük a kontrollt. Közeledő autó esetén tekintetünket az út szélét jelző fehér vonalra érdemes irányítani, és ezt követni, amíg a jármű elhalad mellettünk.

Figyelj az állatokra!

Sötétedés után, különösen lakott területen kívül, a vidéki utakon gyakoriak a semmiből előbukkanó állatok. Az ütközés a vadban és a járműben is komoly károkat okozhat, ezért mindig készüljünk fel egy esetleges találkozásra! A távolsági fényszóróval észrevehetjük az állat „világító” szempárját, ha pedig lassabban haladunk, könnyebben megállhatunk, ezzel elkerülve a balesetet. Emellett, figyeljünk oda az út mellett világítás nélkül közlekedő gyalogosokra és kerékpárosokra is!

Ne vedd félvállról a fáradtságot!

A fáradtság jeleit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen ez a balesetek jelentős részének okozója. A kialvatlanság, kimerültség nappal is veszélyes lehet, nemhogy éjszaka, amikor a bioritmusunknak egy új helyzethez kell alkalmazkodnia. A Mio számos fedélzeti kameráját, például a MiVue™ 812-t vagy MiVue™ 846-ot is fáradtság-figyelmeztető rendszerrel látta el annak érdekében, hogy csökkentse az ebből eredő balesetek esélyét. Amikor a rendszer jelez, mindenképp érdemes megállni és felfrissíteni magunkat, akár aludni pár órát, hogy az út hátralévő részén is összpontosítani tudjunk.

Vizsgáltasd meg a szemed!

Az autóbalesetek minimalizálása érdekében fontos, hogy ne csak járművünk legyen megfelelő állapotban, hanem mi is. Az évek előrehaladtával egyre nagyobb az esély arra, hogy romlik a szemünk, sőt, egyesek kifejezetten a sötétben tapasztalnak látási problémákat. A tökéletes látás nélkülözhetetlen a vezetéshez, ezért érdemes a szemünket is rendszeresen ellenőriztetni!

Legyen veled egy megbízható szemtanú!

Manapság szerencsére profi autós eszközök is rendelkezésünkre állnak a biztonságos vezetéshez. A Mio-nak köszönhetően a fedélzeti kamerák nyújtotta előnyökre nemcsak nappal, de sötétben is számíthatunk. A váratlan helyzetek és a csökkent látásviszonyok miatt a vezetés fokozott veszéllyel járhat sötétedés után. Ha baleset történne, jól jönnek a kamerával készített felvételek, így használható bizonyítékunk lesz arról, ki volt a felelős.

A Mio Night Vision technológiája lehetővé teszi, hogy éjszaka is kiváló felbontású felvételek készüljenek. Így akár belépő szintű modellt (Mio Crystal Vision), akár infravörös szűrővel (Mio Night Vision), a kiemelkedő minőségű SONY Starvis optikai érzékelővel (Mio Night Vision Pro) kamerát választunk, éjjel-nappal velünk lesz egy megbízható szemtanú! Sőt, már Magyarországon is elérhető a Mio saját fejlesztésű, Sensor Ultra optikával felszerelt új MiVueTM 866 modellje, mely az éjszakai felvételek készítésének legfelsőbb kategóriáját nyújtja a fedélzeti kamerák piacán.