A megnövekedett adatigényekre reagálva megújítja hordozható eszközökhöz is használt, csak mobilinternetet biztosító SIM-kártyákhoz tartozó lakossági hordozható mobilinternet portfolióját a Vodafone Magyarország.

A szolgáltató új díjcsomagja, a korlátlan belföldi adatkeretet kínáló Mobilnet XXL a Mobilnet Start+, a Mobilnet Medium+ és Mobilnet 150 GB csomagokat váltja.

Mobilnet XXL néven új hordozható mobilinternet tarifacsomagot vezetett be a Vodafone Magyarország lakossági ügyfelei számára, amely korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít az ország szinte bármely pontján. Újításával a szolgáltató kivezette korábbi díjcsomagjai közül a Mobilnet Start+, a Mobilnet Medium+ és Mobilnet 150 GB csomagokat. A hordozható mobilinternet portfólió megújításával, és az új díjcsomag bevezetésével a szolgáltató lehetőséget biztosít ügyfeleinek a korlátlan internet nyújtotta előnyök élvezetére olyan területeken is, ahol a vezetékes szolgáltatás nem érhető el. Azok a lakossági ügyfelek, akik tablethez, laptophoz vagy más hordozható eszközhöz igényelnek internetelérést, ezáltal két díjcsomag közül, a belépő szintű Digitális Jólét Alapcsomag 5GB és az új 4990 Ft/hó áron elérhető Mobilnet XXL korlátlan belföldi adatkeretű díjcsomag közül választhatnak a Vodafone Magyarország hordozható mobilinternet kínálatából.

A hordozható mobilinternet előnye, hogy a kizárólag internetes adatforgalmat biztosító kártyák bármilyen SIM-képes eszközzel, így tabletekkel, WiFi hotspotokkal is működnek, és szerelés vagy technikusi segítség nélkül, azonnal létrehozzák a nem helyhez kötött internetkapcsolatot.

Az újonnan induló Mobilnet XXL csomag mellett változatlan formában érhető el a rendkívül kedvezményes Digitális Jólét Alapcsomag 5GB. Az egy évvel ezelőtt bevezetett csomag továbbra is 1990 Ft/hó áron kínál 5GB adatmennyiséget, melynek célja, hogy elérhetővé tegye az internethez való hozzáférést, ezáltal is hozzájárulva a digitális jóléthez és információs szabadsághoz.

Azon lakossági előfizetőknek, akik hordozható mobilinternet szolgáltatásuk mellett otthoni vezetékes szolgáltatással is rendelkeznek, a szolgáltató Vodafone ONE ajánlata keretében további különleges kedvezményeket és előnyöket is kínál. A Vodafone ONE sávos kedvezményeiről és előnyeiről itt érhető el további információ.

