Az új Philips hordozható monitor egy tökéletes útitárs

A Philips monitors bemutatja a díjnyertes 16B1P3302D hordozható monitort kettős USB-C-vel

Az új Philips 16B1P3302D hordozható monitor egy tökéletes útitárs. A Philips 16B1P3302D modell a Philips monitors hordozható sorozatának részeként jelenik meg. A monitor dizájn-identitása elnyerte a 2021 iF Product Design Award címet, és a 2021 Red Dot díjat is elhozta.

Bemutatkozik a hordozható munkavégzés

Könnyű és hordozható kialakításának köszönhetően a Philips 16B1P3302D akár egy aktatáskában vagy hátizsákban is elfér 15,6 hüvelykes (39,6 cm képátlójú) kijelzőméretével. A hordozható monitor oldalán két USB-C port található, és két USB-C kábelt lehet egyszerre csatlakoztatni és használni. Ezek a portok több funkcióval is rendelkeznek, például a készülék töltésére (USB áramellátás), a kijelző tükrözésére vagy kiterjesztése prezentációkhoz és egyéb célokra (USB-C DisplayPort Alt mód), így a nagyobb termelékenység érdekében útközben is kétképernyős elrendezést hozhat létre.

További funkciók a mozgásban lévő irodai használathoz

A Philips 16B1P3302D ergonomikussá és kényelmessé teszi a mobil munkaterület használatát többszögű lábazatának köszönhetően, amely 0 és 90 fok között állítható, míg a 170°/170° betekintési szögekkel rendelkező IPS panel technológia szinte bármilyen szögből tiszta képet biztosít.

A rugalmas lábazat által kínált személyre szabottabb élmény mellett a Philips 16B1P3302D kijelző kiváló képminőségre is törekszik Full HD felbontással, 75 Hz frissítési rátával és SmartImage technológiával, amely a kontraszt, a telítettség és az élesség beállításával a képernyőn megjelenő képeknek megfelelően optimalizálja a megtekintési élményt.

A gyenge fényviszonyok közötti kényelmes használat érdekében a Philips 16B1P3302D EasyRead beállítással és LowBlue móddal rendelkezik, amelyek csökkentik a szem megerőltetését és könnyed olvasási élményt biztosítanak.

A Philips 16B1P3302D modell elérhetősége

A felsorolt innovatív funkciókat figyelembe véve ez a monitor ideális mindazok számára, akik fel szeretnék dobni hordozható munkaállomásukat, miközben szeretnék megtartani a hagyományos irodai kényelmi szintet.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!