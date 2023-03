127 éve az innovációk szolgálatában

Mára bizonyított tény, hogy a gazdasági működést negatívan befolyásoló tényezők ellensúlyozása és a növekedés biztosítása érdekében kulcsszerepe van a szellemitulajdon-védelemnek.

Az e téren szerezhető védelem hatékony megszerzését pedig csak egy olyan szervezet tudja segíteni, amely maga is folyamatosan fejlődik. 127 éve éppen ezen a napon alapították meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogelődjét, a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatalt – amely mindig is élen járt informatikai fejlesztéseivel, az első magyar hatóság volt, amelynek elindult saját honlapja, jelenleg pedig a blokklánc-technológia alkalmazását tervezi.

Magyarország legrégebb óta innovációval foglalkozó hivatalának célja kezdetektől az volt, hogy biztosítsa a feltalálóknak, innovatív vállalkozásoknak saját szellemi termékeik megóvását. Egy innovatív vállalkozásnak, hogy igazán nagy hasznot szerezzen az újításából, vagy egyáltalán a piacon tudjon maradni, valódi biztosíték az oltalomszerzés: egy-egy szabadalom, használatiminta-oltalom, designoltalom vagy védjegy megléte monopoljogot ad tulajdonosának.

Az SZTNH mindig élen járt a korszerű technológiák alkalmazásában. 1968-ban a hivatal vette át Szabadalmi Tár kezelését, amely akkor 22 ország több mint 6 millió szabadalmi dokumentumát gondozta kutatható formában. A szervezet 1982-ben az iratok kézi kutatásáról számítógépi mágnesszalagos feldolgozásra tért át, majd 1983-ban létrejött a Szabadalmi Információs Központ, s ezáltal a szabadalmi tájékoztatás rendszere már a rendszerváltozást megelőző években is figyelemre méltó eredményeket mutathatott fel. Informatikai fejlesztések terén is élen járt a hivatal, hiszen 1987-ben egy számítógép beszerzésével tették lehetővé a szabadalmi iratok még egyszerűbb kutathatóságát, a korabeli viszonyok között kiemelkedő műszaki színvonalon.

A korszerűség a rendszerváltozás után is kiemelt cél volt: egyebek mellett 1996-ban a magyar közigazgatási hatóságok közül elsőként a szabadalmi hivatalnak lett internetes honlapja, amelyen az iparjogvédelmi jogszabályok és adatbázisok mellett a Szabadalmi Tár katalógusát is közzétette. A honlap az évek során többszöri modernizáláson esett át, és jelenleg is az a cél, hogy egy minél ügyfélbarátabb weboldal váljon az sztnh.gov.hu-ból.

Mindenki számára egyértelmű, hogy ma már a digitális térben való ügyintézés a legegyszerűbb megoldás. Az információszerzést, a kutatást segíti a bárki által hozzáférhető e-kutatás adatbázis, amely lehetővé teszi a hivatal által vezetett elektronikus nyilvántartás adataiban, továbbá a Magyarország területén hatályos nemzetközi és közösségi/uniós iparjogvédelmi oltalmi formák adataiban történő keresést. 2021 óta pedig folyamatosan zajlik az SZTNH digitalizálási projektje, amelynek eredményeként eddig közel 450 ezer oldalnyi, jog- és technikatörténeti kutatásokat segítő dokumentum elektronikus archiválási munkái valósultak meg. E munka eredményeként a dokumentumok immár digitálisan is elérhetőek az érdeklődők számára.

Az egyik legfrissebb, innovatív fejlemény, hogy a hivatal elkezdett blokklánc alapú technológiák kiaknázásában gondolkodni. Az EUIPO-val együttműködve a hivatal tervezi a blokklánc alapú adatmegosztás bevezetését, ezzel a jövőben még modernebb eszközökkel támogathatja ügyfeleit. Ennek segítségével az elsők között csatlakozunk egy olyan nemzetközi hálózathoz, amely élen jár az új technológiai lehetőségek feltárásában.

