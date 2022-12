Magyar sporttech megoldás a legjobb média innovációk között

Az egyre népszerűbb magyar digitális megoldást jelölték az OTT (”over-the-top” médiaszolgáltatás) „Legjobb Tech Startup Cég” díjára, több innovatív sporttechnológiai vállalkozással együtt.

A sport és média kiválóságainak ünnepe

Az európai OTT csúcstalálkozó immár a hatodik alkalommal tért vissza Madridba, hogy több mint 1000 sportipari szakembert inspiráljon és kapcsoljon össze. A háromnapos eseményen előadásokat és kerekasztal-beszélgetéseket tartottak a sportközvetítések és az OTT szektor rohamos növekedéséről, új technológiákról és arról, hogy mindezek hogyan alakítják a sport jövőjét. A konferencia célja az volt, hogy globális szintű elismerést adjon olyan innovatív cégeknek, amelyek sikeresen ötvözik a sportot és az üzleti világot.

Az elfogulatlan döntés biztosítása érdekében a SportsPro olyan szakértőkből álló zsűrit állított össze, amely OTT műsorszolgáltatók és olyan szervezetek technológiai vezetőiből, mint például a Turner Sports, a Microsoft, a BT Sport, a European Tour vagy a FIFA. A független testület szakértelme biztosította, hogy a bírálati kritériumok a legszigorúbb szabályoknak is megfeleljenek.

A Seyu az európai sporttech színtér kulcsszereplői közé került a „Legjobb Tech Startup Cég” kategóriában

A magyar sporttech startupot, a Seyu-t a „Legjobb Tech Startup Cég” kategóriában jelölték. A nevezettek között olyan elismert nevek szerepeltek, mint például az YBVR, egy metaverzum streaming platformot építő cég; vagy a Griiip, egy felhőalapú startup, ami a motorsport iparágat változtatja meg gyökeresen, illetve az európai sporttech szektor több más kiemelt szereplője.

Innováció a digitális szurkolásban

Manapság a szurkolók 99%-a távolról követi a sporteseményeket. A Seyu platformján keresztül szelfiket posztolhatnak bátorító üzenetekkel együtt a stadionok digitális felületeire, melyek lehetnek a stadion körüli LED képernyőkön, óriáskijelzők és élő közvetítések, valamint a képek a közösségi médiában is megjelennek a hivatalos platformokon. A Seyu megoldásának köszönhetően a rajongók emlékezetes meccsnapi élményt kapnak és kapcsolatba léphetnek a sportolókkal és a többi szurkolóval, függetlenül attól, hol vannak a világon.

A Seyu már rengeteg sikeres együttműködést és több száz nemzetközi sporteseményt tudhat maga mögött a fő szolgáltatásával, amely a sporthelyszíneken lévő digitális felületeken fut, de sportközvetítésben is néhány, igencsak illusztris eseményen, bizonyította, hogy kiemelkedő élményt tud adni a szurkolóknak. Nemrég például a Betmotion-nel és a Brazil Kosárlabda bajnokság szervezőivel működtek együtt azért, hogy közelebb hozzák a szurkolókat kedvenc csapataikhoz. Továbbá, a Seyu-t a LaLiga is felkérte már, hogy az El Clásico magyarországi közvetítését is tegyék interaktívabbá a Spíler TV-n keresztül nézők számára a megoldásukkal a Real Madrid és a Barcelona szurkolóinak. A kollaboráció nagy sikert aratott, hiszen több száz lelkes szurkoló tudta megmutatni az országnak és egymásnak, hogy hogyan is buzdítják kedvenceiket. Jesus Pizarro, a LaLiga magyarországi képviselője a mérkőzés után így fogalmazott:

„A Seyu segített, hogy sokkal nagyobb szurkolói aktivitást érjünk el az esemény előtt, alatt és után is.”

