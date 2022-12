Magyar megoldás született a rezsicsökkentésre házi napelemekkel

Október végén hirtelen befékezett a házi napelem-telepítések hazai piaca.

A visszatáplálási lehetőség teljes megszüntetésével sokak leállították, vagy el sem kezdték az ilyen típusú beruházásokat, mert a bejelentett változtatással az újonnan belépő háztartások számára a legrosszabb forgatókönyv vált valóra. Hiába termelik meg napenergiával az áramot, ha azt nem tudják felhasználni, akkor a felesleg elveszik, kárba vész. A helyzet megoldásán az egész iparág elkezdett dolgozni. Mostanra körvonalazódik, hogy a napenergia eltárolására és felhasználására az egyik legjobb alternatíva az okosotthon fejlesztők köréből érkezik. A smart home piacon már a megoldásaival nevet szerzett platformfüggetlen okosmegoldásokat fejlesztő és telepítő Chameleon Smart Home például olyan félsziget üzemű napelemes rendszerrel lép a piacra, amely képes a napelemmel megtermelt energiát hatékonyan felhasználni, a redőnyvezérléstől a fűtésvezérlésig szétosztani a házban, eltárolni otthoni energiatároló akkumulátorokba és áramot vételezni a hálózatból, ha arra van szükség.

Döbbenetes adat, hogy míg 2022. első kilenc hónapjában több mint 25.000 napelemes háztartási kiserőművet létesítettek Magyarországon, és ezzel összesen 160 ezerre nőtt az ebben a formában működő házi energetikai rendszerek száma, idén november 1. után alig érkeztek be új telepítési kérelmek. Az előrejelzések szerint 2023-ban sem várható jelentős előrelépés ebben a szegmensben. Az ok egyértelműen a betáplálási lehetőség és az államilag támogatott napelem program megszűnésével magyarázható. Természetesen ez senkinek sem jó, mert a hatékony, hosszútávon biztosítható energiafelhasználásra való áttérés fontos sarokköve a megújuló energetikai rendszerek elterjedése a lakosság körében is.

„Bár a házi napelemek telepítését, felhasználhatóságát érintő váratlan szabályváltozás erősen visszavetette az érdeklődést, mi mégis azt mondjuk, hogy a napelemes beruházásokat továbbra is mindenkinek érdemes fontolóra vennie. Olyan rendszer kialakításáról beszélünk, ami az okosotthon megoldásokkal kiegészülve jelentősen javítja a háztartások energiahatékonyságát és csökkentheti a rezsikiadásokat is.” – mondta Szarvas Péter, a Chameleon Smart Home Zrt. alapító-vezérigazgatója.

A szakember hozzátette, hogy az általuk az előző években kidolgozott és a piacra bevezetett okosotthon megoldás nagymértékben segítette a félsziget üzemű rendszer kifejlesztését annak érdekében, hogy a lakossági és üzleti fogyasztóknak a lehető legkevesebb energiát kelljen megvenniük az áramszolgáltatótól. A félsziget üzemű rendszer képes arra, hogy a napelemmel megtermelt áramot eltárolja, illetve azonnal felhasználhatóvá tegye a házban ott, ahol szükség van rá. Mindez annak köszönhető, hogy az okosotthon fejlesztésekre épülő rendszer pontosan ismeri a fogyasztók igényeit, hogy mire, mennyi energiát szoktak, illetve kell fordítani az otthonukban, és alacsony fogyasztás mellett napelemek által termelt áramot azonnal eltárolja és később felhasználja, ha kell. Az okosotthon rendszer által vezérelt lakások energiahatékonyságát tovább fokozza, ha több olyan eszköz van rákötve a központi egységre, ami energiát igényel. Így a klíma működtetésétől kezdve, a lámpák világításának a szabályozásán, a melegvíz előállításán át elektromos autó otthoni töltéséig sok mindent lehet működtetni takarékosan, amit áramhálózatról a költségek miatt vélhetően a legtöbben nem tennének meg.

„Ezzel a fejlesztéssel fontos lépést tettünk a tudatos energiafelhasználás irányába, hiszen a napelemmel megtermelt, majd eltárolt energia például éjszaka tudja működtetni a klímákat, nyáron hűtésre, télen fűtésre használhatjuk úgy, hogy közben egy 1 kilowattnyi áramot sem kell megvennünk a szolgáltatótól. Sőt, az új rezsitámogatási rendszerhez is alkalmazkodtunk, mivel a felhasználóink a telefonjukon futó applikáción keresztül meg tudják nézni, hogy ha előreláthatólag átlépik-e a havonta felhasználható államilag támogatott energia mennyiségét, és azt is megtudhatják, hol kell csökkenteniük az energiafelhasználást, hogy benne maradjanak a meghatározott keretbe.”

Szarvas Péter úgy fogalmazott:

“Az okosotthon eddig vitamin volt, mostantól orvosság lesz, amely megkímél minket a magas rezsiszámláktól, miközben kényelmet, gondoskodást és biztonságot nyújt.”

Az energiabiztonság megteremtése a háztartások szintjén is egyre sürgetőbb feladat. Egy energiahiányos és válságos időszakot élünk, ami azt is jelenti, hogy reális alternatívára van szükségünk ahhoz, hogy a hálózatoktól függetlenedni tudjunk. Ennek megfelelően az elmúlt évek egyik legdinamikusabban fejlődő területe az okosotthonok piaca. A Chameleon Smart Home Zrt. sikeres termékfejlesztései és külföldi piacnyitása után ez év októberében jelentette be, hogy magyar StartUp-ként a tőzsdére készül, így több sikeres befektetési kör után a BÉT-en is megjelenik.

A cég 2017 óta független okosotthon integrátorként küldetésének tekinti, hogy innovatív megoldásaival olyan lakásokat, irodákat, tarsasházakat, lakóövezeteket hozzon létre, amelyek a jövő okos városainak alappilléreit alkotják.

