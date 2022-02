Akár már jövőre jöhet az egységes töltőcsatlakozó az EU-ba

Még idén létrejöhet az Európai Parlament és a Tanács közti konszenzus a nemzetközösség tagállamain belül forgalmazott mobilkészülékek paramétereit egységesítő jogszabályról, a jogalkotó pedig arra számít, hogy a Bizottság terveinél lényegesen hamarabb hatályba is léphet majd az új törvény, mely a legnagyobb hatással a teljesen egyedi töltőcsatlakozó-szabványt használó Apple-re lehet.

Az egységes töltőcsatlakozó előírásával – elsősorban környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi okokra hivatkozva – több mint egy évtizede próbálkozik az Európai Unió, tavaly ősszel azonban az Európai Bizottság végül letette az asztalra az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot. A tervek szerint az okostelefonok, a táblagépek, a fényképezőgépek, a fejhallgatók, a hordozható hangszórók, illetve kézi játékkonzolok is ugyanazt az USB-C (vagy Type-C) aljzatot alkalmaznák majd, miközben a (gyors)töltési mód is egyezne az USB Power Delivery (USB PD) szabvány alapján.

A törvényjavaslatról egy a Reutersnek nyilatkozó képviselő elmondása alapján a tervek szerint májusban szavazhat majd az illetékes parlamenti bizottság, ezt követően kezdődhet meg a tagállami konzultáció – mely a jelenlegi várakozások szerint reális eséllyel lezárulhat még az év vége előtt. Mindez azt jelenti, hogy a jogszabályt az év végén, jövő év elején elfogadhatják, ám a jogalkotó szeretné elérni, hogy az ne a ratifikálásától számított két éven belül, hanem annál jóval korábban, fél évvel később kötelező érvénnyel hatályba léphessen.

A képviselők emellett azt is szeretnék elérni, ha a Bizottság 2025-re harmonizálná a piacon lévő vezeték nélküli töltési technológiákat is – mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli töltési rendszerek egységesítése elsősorban az Apple számára jelenthet komoly érvágást, a cupertinói cég ugyanis teljesen egyedi töltőcsatlakozót (Lightning, melynek licenceléséből egyébként komoly bevétele származik a cégnek) és saját vezeték nélküli töltési rendszert (MagSafe) is használ.

Nem véletlen, hogy az Apple korábban többször kifejtette már a törvényjavaslat kapcsán, hogy az egységes töltő bevezetése a cég szerint hátráltatja az innovációt és éppen a törvény szellemével ellentétes hatást vált ki azzal, hogy az Apple-tulajoknál jelenleg lévő Lightning kábelekből középtávon elektronikai hulladékot keletkeztet.