Saját felhőt ad az Amazon Európának

A szolgáltatás megvalósulását üdvözölte a Német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI), a Német Szövetségi Belügyi és Közösségi Minisztérium (BMI), a Német Szövetségi Digitális és Közlekedési Minisztérium, a Finn Pénzügyminisztérium, a cseh Nemzeti Kiber- és Információbiztonsági Ügynökség (NÚKIB), a romániai Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság, az SAP, a Dedalus, a Deutsche Telekom, az O2 Telefónica Németországban, a Heidelberger Druckmaschinen AG, a Raisin, a Scalable Capital, a Volksbank, a Telia Company, az Accenture, az AlmavivA, a Deloitte, az Eviden, a Materna és az msg group.

Az AWS European Sovereign Cloud üzemeltetése és támogatása kizárólag az EU-ban székhellyel rendelkező AWS-alkalmazottak ellenőrzése alatt áll. A felhőszolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználók az általuk létrehozott összes metaadatot (többek közt az AWS futtatásához használt szerepköröket, jogosultságokat, konfigurációkat) az unión belül tartsák, és saját számlázási, illetve a felhasználást mérő rendszerrel rendelkezzenek.

“Az AWS European Sovereign Cloud megerősíti elkötelezettségünket abban, hogy az AWS ügyfeleinek a felhőben elérhető legfejlettebb szuverenitás-ellenőrzési, adatvédelmi biztosítékokat és biztonsági funkciókat kínáljuk. Több mint egy évtizede dolgozunk együtt a kormányokkal, a különböző szabályozó testületekkel Európa-szerte, hogy megértsük és teljesítsük a kiberbiztonság, az adatvédelem, a lokalizáció, valamint a digitális szuverenitás vonatkozásában felmerülő változó igényeket. A megoldásunkkal a partnerek Európa-szerte nagyobb választási lehetőséget kapnak az általuk igényelt működési függetlenség eléréséhez, anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötniük a milliók által ma is használt felhőszolgáltatások terén.”

– mondta Max Peterson, az AWS Sovereign Cloud alelnöke. Hozzátette az AWS volt az első felhőszolgáltató, amely teljesítette a Német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) szigorú, a felhőszabványokra vonatkozó kiberbiztonsági szempontok szerint összeállított C5 (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) tesztjét.

Az AWS európai felhője a tervezés kezdetétől fogva szuverén és a vállalat több mint egy évtizedes tapasztalatára, számos független felhő üzemeltetésére épül. Az AWS European Sovereign Cloud több rendelkezésre állási zónát kínál majd. Azaz olyan infrastruktúrát, amely különálló földrajzi helyeken helyezkedik el. Kellő távolságban ahhoz, hogy csökkenjen a kockázata annak, hogy egyetlen esemény hatással legyen a felhasználók üzletmenetének folyamatosságára. Egyúttal elég közel ahhoz, hogy alacsony késleltetési időt biztosítson a több rendelkezésre állási zónát használó, nagy rendelkezésre állást biztosító alkalmazások számára. Minden egyes rendelkezésre állási zóna független áramellátással, hűtéssel és fizikai biztonsággal rendelkezik, valamint redundáns, rendkívül alacsony késleltetésű hálózatokon keresztül kapcsolódik egymáshoz.

Az AWS már jelenleg is a legnagyobb és legátfogóbb felhőinfrastruktúrát kínálja világszerte 102 rendelkezésre állási zónával 32 földrajzi régióban. Tervben van további 15 rendelkezésre állási zóna és öt AWS régió elindítása Kanadában, Németországban, Malajziában, Új-Zélandon és Thaiföldön. Az AWS európai infrastruktúrája jelenleg nyolc AWS régiót foglal magában Frankfurtban, Írországban, Londonban, Milánóban, Párizsban, Stockholmban, Spanyolországban és Zürichben, valamint több mint 120 tartalomelosztó hálózati (CDN) jelenléti pontot 19 európai tagállam több mint 25 városában. A legnagyobb AWS-fejlesztőcsapatok közül néhány Európában található. A legfontosabb központok Dublinban, Drezdában és Berlinben vannak. Az egész EU-ban az Amazon több mint 100 000 állandó munkahelyet teremtett, több milliárd eurót fektet be a helyi gazdaságokba és az AWS számos fontos komponense, köztük az AWS Nitro rendszer, vagy az Amazon CloudWatch is az EU-ban készül. Az AWS European Sovereign Cloud az infrastruktúrába, a munkahelyekbe és a készségekbe való invesztícióival szeretné az európai országok gazdasági fejlődést előmozdítani. A digitális készségek fejlesztés iránti elkötelezettsége részeként az AWS helyi szakemberekkel fejleszti, üzemelteti az AWS European Sovereign Cloud-ot.

