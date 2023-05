Kiterjesztett valósággal segíti az építészeket a Wienerberger

Hasznos funkciókkal és megújult struktúrával bővült a Wienerberger weboldala, melynek célja, hogy a felhasználói szokásokhoz igazodva támogassa az építészek munkáját a tervezéstől a beépítésig.

A megszokott BIM/CAD bővítmények, 2D részletrajzok és a videós tartalmak mellett, készültek olyan csomópontok is, melyek 3D verzióban is megtekinthetők. Ez a funkció tableten és telefonon a kiterjesztett valóság (AR) segítségével a kamera képébe integrálja a csomópontot, ezáltal az építés helyszínén megtekinthető, és akár körbe is járható az adott rajz.

A digitalizáció ma már az ipar szinte összes ágazatában utat tört magának, nincs ez másként az építőiparban sem. Napjainkban számtalan, építészeti és tervezői igényeket kielégítő, szaktudáshoz és feladatokhoz szabott programok sokasága megtalálható a piacon. Ezek segítségével leegyszerűsíthetők a munkafolyamatok és minden munkafázisban felmérhetőek az igények. A Wienerberger vezető szerepet tölt be az építőipari technológiák és trendek alakításában. Kiemelt figyelmet fordítva az építészekre, megújult weboldallal igyekszik segíteni mindennapi munkájukat a Porotherm, Tondach, Semmelrock és Terca márkáival.

„Célunk, hogy az építészek számára mi legyünk az elsőszámú választás, amikor falazat vagy tető tervezéséhez fognak. Éppen ezért folyamatosan dolgozunk azon, hogy innovatív megoldásokat és kiemelkedő alkalmazástechnikai támogatást nyújtsunk számukra. Ennek szellemében az elmúlt időben a digitális tartalmaink könnyű elérhetősége és használhatósága került előtérbe, melynek során a weboldalunkon található tartalmakat igyekeztünk úgy tovább gondolni, hogy minden esetben a felhasználási szokásokhoz igazodjon. Amellett, hogy itt kifejezetten az építészek szempontjait helyeztük az előtérbe olyan tartalom született, ami kiválóan támogatja a kivitelezésben dolgozók munkáját is”

– mondta Nagy Zsolt István a Wienerberger zRt. marketingvezetője.

Az Információ Építészeknek oldal jelen formájában gyűjtőoldalként funkcionál, ahol minden tartalom egy kattintással elérhető. A BIM/CAD bővítmények aloldalon a különféle CAD szoftverekhez készült kiegészítők találhatók, melyek segítségével Porotherm és Tondach termékeket lehet beilleszteni építészeti tervekbe, mely nagyban megkönnyíti a tervezési folyamatot. 2D és 3D képek, pontos listák, látványtervek készíthetők ezekkel a segédprogramokkal és részletes útmutató segíti használatukat.

A Porotherm, Tondach, Semmelrock és Terca termékekhez készült részletrajzok – melyek az márkák Alkalmazástechnikai útmutatóiban is megtalálhatók – mostantól egy felületen elérhetők. A korábban csak egyben letölthető tartalmak, most könnyen áttekinthető, és szűrhető formában, különböző formátumokban is megtalálhatók. Az oldalon lehetőség van a rajzokat előnézeten keresztül megtekinteni, illetve különböző file formátumban is letölteni. A könyvtár folyamatosan ellenőrzött és naprakész műszaki információkat tartalmaz, beépítési terület szerint kategóriákba sorolva. A rajzok között a felhasználási terület mellett kulcsszavas keresés is lehetséges.

Készültek, és folyamatosan készülnek további olyan csomópontok is, melyek 3D verzióban is megtekinthetők, ezzel megkönnyítve nemcsak az építészek, hanem a kivitelezők munkáját is. Ezen csomópontok valósághűen jelennek meg, így a legösszetettebb szerkezetek is egyszerűen áttekinthetők, nagyíthatók és forgathatók, ezáltal lehetővé teszik a sokkal pontosabb tervezést és beépítést. A csomópontokon megtekinthető a pontos, és szabályos beépítés, így könnyen ellenőrizhető a kivitelezés minősége is. Ez a funkció tableten és telefonon a kiterjesztett valóság (AR) segítségével a kamera képébe integrálja a csomópontot, ezáltal az építés helyszínén megtekinthető, és akár körbe is járható az adott rajz.

Az elmúlt időszakban a Wienerberger több olyan videós tartalmat készített, melyek a termékekről, illetve beépítésükről tartalmaznak hasznos információkat. Ezek eddig a cég YouTube csatornáján voltak elérhetők, azonban ezentúl a weboldalon összegyűjtve is megtalálhatók.

