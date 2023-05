Az ELTE IK részvételével dolgozzák ki a 6G mobilhálózatok alapjai

A csaknem 6 millió euró költségvetésű DESIRE6G Horizon Europe projektben Laki Sándor kutatócsoportja a hálózati infrastuktúra kidolgozásával vesz részt.

Az 5G hálózatokat épp most hozzák kereskedelmi forgalomba, a világ azonban már a hatodik generációs rendszerek bevezetésére készül. Az új hálózat architektúrájának meghatározásában az Európai Unió vezető szerepet akar vállalni, ezért az Intelligens Hálózatok és Szolgáltatások Közös Szerepvállalás (SNS JU) program keretében 5,9 millió eurót fordít az idén jindult, hároméves DESIRE6G (Deep Programmability and Secure Distributed Intelligence for Real-Time End-to-End 6G Networks) kutatási projektre.

Az egyetemek, kutatóintézetek és iparági partnerek együttműködésével indult projekt a 6G-hálózat rendszerarchitektúrájára vonatkozó elképzeléseket dolgoz majd ki, amelyekben hangsúlyos szerepet kap a hálózat mélyprogramozhatósága, a biztonságosság és a hálózati kommunikációs problémákra valós időben reagáló elosztott intelligens vezérlés. Az újszerű, mesterséges intelligencián alapuló, érintésmentes vezérlő, irányító és szervező platform szélsőséges teljesítményigényű vertikális ágazatok alkalmazásait is képes lesz támogatni.

Az Amszterdami Egyetem (UvA) vezetésével létrejött konzorcium tagjai az Ericsson, a Telefonica, az NEC technológiai szolgáltató és a hardvergyártó NVIDIA mellett vezető kutatóhelyek (Polytechnic University of Catalonia, University Charles III of Madrid, ELTE, School of Advanced Studies Sant’Anna, University of Oulu and National Inter-University Consortium for Telecommunications) és három rendkívül innovatív KKV (Nubis PC, Tages Solidshield, Accelleran).

Az ELTE Informatikai Karáról Laki Sándor egyetemi adjunktus kutatócsoportja vesz részt a munkában. Fő feladatuk a 6G hálózat alapját adó új, programozható hálózati infrastruktúra kidolgozása, mely egységes módon képes kezelni a szoftveres és hardveres hálózati elemeket, és mérhető módon képes garanciákat adni a hálózati szolgáltatások követelményeinek (késleltetés) teljesítéséhez.

