A HR-ben is jönnek a robotok

Az elmúlt időszak – főként a koronavírus-járvány hatásai miatt – évekkel gyorsította fel a digitalizációt.

A HR terület is érintett, ahol a digitális asszisztensek, az automatizált erőforrás-kezelő programok, az algoritmuson alapuló projektmenedzsment eszközök használata már nem csak a jövő megoldásait jelentik. Az egyik legnagyobb magyar tulajdonú HR-szolgáltató vállalat, a WHC Csoport is újabb lépést tett a digitalizáció útján: a vállalat mesterséges intelligencián alapuló chatbotja a külföldről érkező munkavállalók koordinálását és a velük való mindennapi kommunikációt könnyíti meg.

A McKinsey egy 2020-as felmérése alapján a koronavírus-világjárvány négy évvel gyorsította fel a digitális átalakulást, a vállalatok által implementált digitális technológiák közül pedig számos megoldás maradt velünk hosszú távon is – ilyen például az online kommunikáció hangsúlyos jelenléte. Legyen szó csapatmegbeszélésről vagy interjúelbeszélgetésről, a webes videóhívások például már mindennapjaink részét képezik, akárcsak az, hogy a munkavállalókkal sokszor nem egy kolléga, hanem egy algoritmuson alapuló digitális eszköz, például chatbot kommunikál.

Megállíthatatlan a digitalizáció

Az International Data Corporation 2021-es prognózisa alapján a világ 2000 legnagyobb vállalatának 60%-a fog 2023-ra mesterséges intelligencia- és gépi tanulás-alapú munkavállalói menedzsment-megoldásokat alkalmazni, 2024-re pedig 80%-uk fog algoritmuson alapuló projektmenedzsment eszközt használni a munkavállalók koordinálására, képzésére. A tendencia már ma is tetten érhető: a PWC elemzése szerint a nemzetközi vállalatok HR-megoldásainak közel fele, 40%-a dolgozik már mesterséges intelligenciával.

A 2023-as év meghatározó digitális technológiája lehet továbbá a mobil HR-applikációk alkalmazása: ahogy egyre több vállalat tér át a pandémia utáni vegyes munkavégzésre és alkalmaz hibrid munkamódszereket, úgy növekszik a kereslet a gyors és praktikus alkalmazások iránt. Az irodai környezeten kívüli használhatóság igénye számos HR-funkció esetében megjelenik, legyen szó bérszámfejtésről, munkaerő-koordinálásról vagy kommunikációról. A Verified Market Research 2022-ben megjelent, HR-szektorra vonatkozó prognózisa alapján 2028-ra a nemzetközi HR szoftverpiac értéke várhatóan eléri a 33,57 milliárd dollárt, ebben pedig jelentős szerepet fog játszani a HR-alkalmazások elterjedése.

Kommunikációs kihívásra high-tech digitális megoldás

Az egyik legnagyobb magyar tulajdonú HR-szolgáltató, a WHC Csoport folyamatosan keresi azokat a digitalizációs és automatizációs megoldásokat, melyek tovább optimalizálják a HR-folyamatokat és még kényelmesebbé teszik mind a belső kollégák, a külső, kölcsönzött munkavállalók, valamint a partnerek, ügyfelek számára a mindennapi kommunikációt és ügyintézést.

A WHC már 2014 óta foglalkozik külföldi munkaerő kölcsönzésével, 2021 szeptembere óta pedig megnyílt a lehetőség távoli, nem EU-tagországok (harmadik országok) állampolgárainak egyszerűsített formában történő hazai foglalkoztatására is. Az ázsiai országokból, például a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, vagy a Kazah Köztársaságból érkező munkavállalók alkalmazása azonban újfajta kihívásokat is támaszt a foglalkoztató felé, hiszen a külföldieknek egy számukra idegen országban, a sajátjuktól eltérő kulturális és nyelvi közegben kell boldogulniuk.

„A távoli országokból érkező munkavállalóknak folyamatos kapcsolattartásra, kommunikációra van szükségük ahhoz, hogy mindennapjaikban boldoguljanak – legyen szó munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekről, a szabadidő eltöltéséről, vagy akár a napi bevásárlásról. Ez gyakorlatilag egy 0-24 órás rendelkezésre állást igényel, melyet a WHC Csoport biztosít partnereinek és ebben már a legújabb technológiát is bevetjük. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a külföldi munkatársakkal folytatott kommunikációt, a beilleszkedésüket és mindennapi életüket, egy könnyen kezelhető chatbot megoldást használunk”

– mondta el Szombathelyi Sebestyén, a WHC Csoport IT vezetője.

A fejlesztésben a ChatBoss Team csapata volt a HR-szolgáltató vállalat segítségére, mely digitális chatbot-megoldásokat kínál a HR különböző területeinek, például a toborzás, a belső kommunikáció vagy az adminisztráció megkönnyítése céljából.

Digitális megoldásokkal könnyebbek a mindennapok

A Jackie Chat-re keresztelt, mesterséges intelligencián alapuló chatbot nem magától tanul, hanem a fejlesztők tanítják. A programozók felvértezték a chatbotot mindazzal a tudással, amivel a kölcsönzött állomány menedzselése tekintetében a WHC-s kollégák rendelkeznek. A chatbot emellett a nap minden percében rendelkezésre áll, a munkavállalók így azonnali választ kapnak minden kérdésükre.

A chatbot alkalmazásának köszönhetően egyszerűsödik a kölcsönzött munkavállalókkal való mindennapi kommunikáció, valamint növekszik az elégedettségük is. A WHC-s belső kollégák számára mindeközben erősödik a munka-magánélet egyensúly, a chatbot segítségével ugyanis már nincs szükség a folyamatos személyes rendelkezésre állásra, hiszen a gyakori kérdések megválaszolásában, a mindennapi segítségnyújtásban a chatbotra tudnak támaszkodni.

A nyelvi akadályok sokszor állnak a külföldi kollégák felvételének útjába, a chatbot pedig ezeket a korlátokat is segít ledönteni. A WHC külföldi, kölcsönzött munkavállalóit a Jackie Chat például angol, szerb, ukrán és orosz nyelven is képes segíteni, továbbá fejlesztés alatt van a chatbot indonéz nyelvváltozata is.