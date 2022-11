A hazai fogyasztók elsősorban a gyorsaság és a kényelem, valamint a biztonság miatt részesítik előnyben a mobilfizetést a Visa Mobilfizetési szokások 2022 felmérésének nyolc közép- és kelet-európai országra, köztük Magyarországra kiterjedő tanulmányának eredményei alapján.

Manapság már egy okostelefon is elég az online vásárláshoz. A tanulmány szerint okostelefonja segítségével a magyar fogyasztók 74%-a keres termékeket és szolgáltatásokat, 69%-uk kedvezményeket és akciókat böngészik, 59%-uk árakat hasonlít össze és 62%-uk pedig fizet is vele. Ez utóbbi mutató esetén némileg elmaradunk a régió többi országától, a cseheknél 68%, a lengyeleknél 71%, illetve a szlovákok esetén 72% ez az arány. A magyarok elsősorban a kényelem (60%) és a gyorsaság (56%) miatt szeretnek okostelefonjukkal online vásárolni.

Az okostelefonok és tabletek új alkalmazáson belüli vásárlási és fizetési élményeket is lehetővé tesznek. A magyarok szívesen adják hozzá bankkártyájukat különböző alkalmazásokhoz: leggyakrabban az ételrendelésért (31%), a streaming szolgáltatásokért (24%), a közlekedésért (18%) és az utazásokért (17%) fizetnek így. A válaszadók 40%-a válaszolta azt, hogy hozzáadta kártyáját a legnépszerűbb magyar mobiltárca alkalmazáshoz. A tanulmányból az is kiderült, hogy a Z generáció, azaz a 18-24 éves magyarok 76%-a már legalább egy mobilalkalmazáshoz hozzáadta a kártyáját. Lengyelországban kicsit alacsonyabb, 67%, míg Romániában (82%) és Szlovákiában (80%) kicsit magasabb ez az arány.

Az online vásárláshoz hasonlóan a magyarok elsősorban a gyorsaság (67%) és a kényelem (65%) miatt szeretnek az üzletekben okostelefonnal egy érintéssel fizetni. Érdekesség, hogy azok között a magyarok között, akik már kipróbálták a virtuális pénztárca használatát a hagyományos helyett, sokan vannak, akik havonta egyszer vagy ritkábban használják hagyományos plasztik kártyájukat (24%). Bár mintegy tíz éve még futurisztikus álomnak tűnhetett, hogy a mobiltelefonunkkal fizetünk, ma már a magyar válaszadók 69%-a ismeri ezt a fizetési módot.

“Nemrég még nem volt jellemző, hogy valaki pénztárca vagy bankkártya nélkül induljon el otthonról. Ma ez már nem csak a Z generáció vagy a technológia szerelmesei számára mindennapos. A 45-54 éves magyar válaszadók 75%-a tisztában van azzal, hogy az üzletekben fizethet okostelefonjával, és 22% él is ezzel a lehetőséggel” – nyilatkozta Kiss Ede, a Visa Magyarországért felelős igazgatója. “A Visánál hiszünk abban, hogy a fizetési módok sokszínűsége a jövő kulcsa, és továbbra is biztosítjuk a fogyasztók és a kereskedők számára a lehetőséget, hogy kiválaszthassák az általuk preferált módot a fizetésre és a fizetések fogadására. Éppen ezért a hagyományos kártyák mellett a Visa fizetési megoldásai digitális eszközökön, például okostelefonokon vagy okosórákon keresztül is használhatók, és folyamatosan fejlesztünk, hogy az új és jövőbeli módszerek között legyenek gyors, kényelmes, és biztonságos mobil megoldások is.”