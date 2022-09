Az Apple, a Google, a Meta és a Shopify nagyágyúi hozzák Budapestre a legfrissebb tech trendeket

Többek között az Apple, a Meta, a Google és a Shopify nagyágyúitól leshetnek el szakmai trükköket a hazai és a nemzetközi piacon is páratlan IT-konferenciasorozat résztvevői október első hetében Budapesten.

A rendezvények az adatalapú megoldásokra, az IT termékmenedzsmentre és a felhasználói élmény (UX) legfrissebb trendjeire fókuszálnak majd. A magyar CraftHub csapata által szervezett eseményekre mintegy 1.500 résztvevőt várnak itthonról, illetve főként Ausztriából, Németországból és más európai országokból.

Október első hetében egyedülálló szakmai konferenciasorozat vonzza majd Budapestre a nemzetközi techvilág figyelmét: a Prezi és az IBM Budapest Lab spinoff-ja, a CraftHub csapata egymást után három, különleges programokkal és neves előadókkal teletűzdelt eseménnyel várja majd az érdeklődőket szerte Európából és a világ minden tájáról. A sort a Crunch nyitja meg október 3. és 5. között, mely nem csupán az adatmérnököket és az analitikusokat várja, de minden olyan szakembert is, aki az adatokban keresi a jövőbeli üzleti lehetőségeket. A „csapat” legfiatalabb tagja, a harmadik alkalommal jelentkező egynapos Impact a sikeres termékmenedzsment (product management) titkait boncolgatja, míg az Amuse október 5. és 7. között a felhasználó élménnyel (UX) kapcsolatos legfrissebb trendeket és eszközöket hozza el az érdeklődőknek – mindezt hibrid formátumban.

„Egy olyan különleges eseménysorozatot szerettünk volna létrehozni, ahol junior és szenior szakmabeliek, menedzserek és vezetők találkozhatnak, tanulhatnak egymástól és a szakma nagy neveitől, ráadásul szélesíthetik a rálátásukat más, a munkájuk szempontjából hasznos területeken is. Fontos felismerni, hogy ezek a témák és ismeretek nagyszerűen kiegészítik egymást: a product management egyfajta hidat képez az UX és a data világ között, ahogy szeretnénk mi is összekötni a három rendezvény több mint 1500 résztvevőjét”

– mondja Baccifava Médea, az eseményt szervező CraftHub egyik alapítója.

Crunch, Impact, Amuse: csomagban érkeznek a legnagyobb nevek és a legfrissebb trendek

A legújabb felmérések tanulsága szerint azok a cégek, melyek nagyobb hangsúlyt fektetnek a rendelkezésükre álló adatok hatékony feldolgozására, évi mintegy 5 százalékos bevételnövekedést könyvelhetnek el, a big data előnyeit kiaknázó vállalatok költségei pedig összességében 10 százalékkal csökkentek. Az UX területén a személyre szabott felhasználói élményt nyújtó megoldások, az AR és a VR (kiterjesztett és virtuális valóság), a minimalista megjelenés hasít, és minden egyes platform tervezésének a mobilos átjárhatóság az alfája és omegája – ezekre a szempontokra pedig nagyon is érdemes odafigyelni, hiszen a vásárlók 88 százaléka nem tér vissza olyan webshopokba, ahol korábban negatív benyomások érték. Jól látszik tehát, hogy a fenti szempontoknak is komoly szerepük van egy fejlesztés üzleti sikerében – miközben a product management köti össze őket.

„A megszokottakhoz híven ezekről a területekről is olyan szakértő előadókat kértünk fel, akik komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek – például az Apple vagy a Twitter nagyágyúit –, ráadásul kézzel fogható, akár azonnal használható tippeket tudnak adni. Az Amuse-ra várjuk Rama Gheerawo-t, aki az exkluzív és inkluzív dizájntervezés legújabb irányairól beszél majd a közönségnek, az Impact programjában pedig szerepel Daniel Thomason a Google-től, aki azt fogja bemutatni, mennyire különböző lehet a termékmenedzsment az egyes cégeknél, és hogy hogyan lehet kiküszöbölni az ezzel járó kihívásokat”

– sorolja Baccifava Médea.

A Crunch, az Impact és az Amuse programjain személyesen is részt vehetnek az érdeklődő techszakemberek, ha pedig offline jegyet váltanak az események bármelyikére, a másik két konferenciára automatikusan kapnak egy-egy online belépőt. A korábbi évekhez hasonlóan lesznek diák- és csoportos jegyek is, valamint 10 offline és 20 online belépőt osztanak szét a szervezők a diverzitást támogatva. A CraftHub ezúttal is bőven kínál networking lehetőségeket a jelentkezőknek, ahol lazább keretek között beszélgethetnek kollégáikkal vagy akár a világhírű előadókkal.