Törj be a nemzetközi munkaerőpiacra online diplomával!

Ma már munka és család mellett is könnyen szerezhetünk új végzettséget.

Szeptemberben ünnepélyes keretek között megtartották Pozsonyban a Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem Pozsonyi Kihelyezett Tagozatának első diplomaosztó ünnepségét, amely során a magyar nyelvű Menedzsment alap- és mesterképzésben végzett hallgatók vehették át a diplomájukat. Ők a bizonyíték arra, hogy igenis munka és család mellett is van lehetőség a diplomaszerzésre, akár 100%-ban online!

Prof. Dr. habil. Paweł Czarnecki, a Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem rektora beszédében hangsúlyozta, mennyire fontos a nemzetek közötti jó kapcsolat erősítése. A magyar nyelvű képzés egy újabb kiváló színtere a lengyel-magyar barátság erősítésének, és az még különlegesebbé teszi, hogy a Pozsonyi Kihelyezett Tagozaton tudnak ennek teret biztosítani.

„Ez az első diplomaosztó ünnepség, és számomra rendkívül megható ez az alkalom, hiszen a diplomájukat átvevő végzősök Szlovákiában élő magyarok, vagy Magyarországról érkeztek hozzánk Pozsonyba. A tanulmányok, amelyeket ma a Menedzsment szakos diplomák átadásával koronáztak meg, magyar nyelven zajlottak. A Collegium Humanum számára, amely egy nemzetközi egyetem, és hallgatói sok országból érkeznek, rendkívül fontos és megható, hogy megszülettek az első magyar diplomásaink”, mondta Prof. Dr. habil. Paweł Czarnecki, a Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem rektora.

Októberben indul az új szemeszter



A Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem Közép-Európa egyik legnagyobb magánegyeteme. Jelenleg több mint 32 000 aktív hallgatóval rendelkezik, a mai napig közel 45 000-en vehették át az intézmény által kiállított diplomát. Öt országban – Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria és Üzbegisztán – működik 15 kihelyezett tagozattal.

„Továbbra is azt a célt tartjuk szem előtt, hogy az itt tanulók minőségi, naprakész, gyakorlatias tudással és innovatív szemlélettel gazdagodjanak, amit sikeresen hasznosíthatnak mind az üzleti, mind a magánéletükben. Emellett oktatási programunknak az is a szándéka, hogy mindenki számára megteremtse a lehetőséget a továbbtanulásra. Ezért a legtöbb szakirányon a képzés 100%-ban online formában történik, hogy munka és család mellett is elvégezhető legyen. Fontos az is, hogy a magyar oktatási rendszerrel ellentétben a szemeszterek nálunk októberben és márciusban kezdődnek, így aki bármilyen okból kifolyólag elmulasztotta a február 15-ei jelentkezési határidőt, és az augusztus 6-ai pótjelentkezést is, évkihagyás nélkül tudja folytatni a tanulmányait. Egyetemünkön október közepén vannak a jelentkezési határidők, a Menedzsment alap- és mesterképzésre, valamint a Pszichológia képzésekre is” – avatott be Noll-Batek Frigyes, a Collegium Humanum Pozsonyi Kihelyezett Tagozatának és Magyar Nyelvű Képzési Intézetének prorektora.

Az időhiány többé nem kifogás



Az oktatási intézmény kurzusai magas színvonalú, nemzetközileg széles körben elfogadott felsőoktatási képesítést nyújtanak magyar nyelven. A most diplomázott, és a későbbiekben végző hallgatók Európai Uniós akkreditált diplomával gazdagodnak, melynek birtokában könnyen tudnak érvényesülni a nemzetközi munkaerőpiacon. A képzés ideális választás azok számára, akik munka mellett szeretnének továbbtanulni. Sokaknak nagy segítséget jelent, hogy tanulmányaikat akár 100%-ban online elvégezhetik, hiszen minden tanóra és vizsga digitális formában zajlik. Az órák munkaidőn túl zajlanak, ráadásul a legtöbb óráról felvétel készül, így, ha lemaradnának egy előadásról, vagy újra szeretnék nézni az anyagot, bármikor hozzáférhetnek a tartalmakhoz.

„Mindannyiunk célja volt az életben, hogy lediplomázzunk, de abban is közösek vagyunk, hogy ez eddig nem sikerült. Sok különböző ok állt eddig a vágyott célunk és a valóság között, hisz már mindannyiunknak van munkahelye, akár több is, családja, gyermeke, felnőtt kötelessége. Így a hagyományos jelenléti oktatás szóba sem jöhetett. Sokan vagyunk így, hisz örömmel látjuk, hogy évről évre egyre több tanuló jelentkezik a Varsói Menedzsment Egyetem képzéseire. Látszik, hogy nagy igény van a digitális oktatásra, és ami még ennél is fontosabb, széles korosztályok körében van jelen a tudásvágy, a folyamatos fejlődés igénye, amiért áldozni is képesek” – fejtette ki a diplomaosztó rendezvényen beszédében Holczmann Balázs, végzett hallgató.

Piacképes tudás a legnépszerűbb szakmákban



A Menedzsment képzés során 13 szakirány közül választhatnak a jelentkezők. Az oktatók nem csupán a területük elméleti szakértői, hanem valós tapasztalattal rendelkeznek a mindennapi gazdasági életben is, így konkrét gyakorlati tudást és releváns iparági ismereteket képesek átadni a képzésben résztvevőknek. A tananyagok folyamatosan frissülnek annak érdekében, hogy a legaktuálisabb ismeretekkel naprakész tudásra tehessenek szert a hallgatók.

„A most induló Pszichológia osztatlan képzésen 8 szakirány közül lehet választani, mint például a klinikai pszichológia, vagy az üzleti pszichológia és coaching. A képzés aktuális, életszerű, a gyakorlatban hasznosítható tudást ad, ugyanis a tanulmányok során a hallgatók több mint 700 órás szakmai gyakorlati tevékenységben is részt vesznek, amely által lehetőségük van a pszichológusi szakma különböző területeinek mindennapjaiba is betekintést nyerni” – fűzte hozzá Noll-Batek Frigyes.

A prorektor azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy mindeddig nem volt Magyarországról, magyar nyelven elérhető pszichológusi diplomát nyújtó képzés, amelyet online formában is el lehetett volna végezni.

