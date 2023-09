Október végéig teljesíthető a régiós digitáliskészség-teszt

Az elsősorban általános iskola felső tagozatába, illetve középiskolába járó diákokat, fiatal felnőtteket és tanárokat célzó felmérés teljesítésével a kitöltők pontos képet kaphatnak hétköznapi online feladatvégzés terén szerzett gyakorlati ismereteikről, az 50 százalék, vagy e feletti eredményt elérők közt pedig értékes díjakat, például elektromos rollert, robotporszívót, illetve az iskolák közt alkotópedagógiai tábort sorsolnak ki. A teszt eredményeinek összesítése a döntéshozók, szakpolitikusok munkáját is segítheti az erősségek és hiányosságok feltérképezésével.

Idén áprilisban Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország mellett Ukrajna is csatlakozott az IT Fitneszteszt elnevezésű készségfelmérési programhoz. Ennek keretein belül a régióban élő diákok, fiatal felnőttek digitális készségeit térképezik fel olyan feladatok megoldásán keresztül, amelyek gyors megoldása rutinos internethasználói képességeket igényel.

Magyarországon az IVSZ által koordinált felmérés során kifejezetten olyan feladatokat kell megoldani, amelyek a szórakozáson túl, a tanuláshoz és más hasonló mindennapi feladatok internetes elvégzéséhez szükséges kompetenciákat tesztelik. Az IT Fitneszteszt elsősorban a gyakorlati ismeretekre fókuszál, ennek megfelelően összetett, gondolkodást igénylő kérdéseket tartalmaz, amelyek az uniós DigComp digitáliskompetenciarendszer öt területét fedik le. Külön húsz kérdéses online feladatsor készült az általános iskolák felső tagozatos diákjainak, míg a középiskolásoknak és egyetemistáknak egy fokkal összetettebb, 25-ös kérdéssort kell megoldaniuk, amely nagyjából 45-60 perc alatt végezhető el.

A kitöltők a válaszok beküldését követően a rendszertől egy elektronikus oklevelet kapnak arról, hogy az elért eredményeik alapján milyen szintű ismeretekkel rendelkeznek a DigComp kompetenciarendszer öt területén – információ- és adatmenedzsment, biztonság, kommunikáció és együttműködés, digitális tartalmak létrehozása, problémamegoldás -, illetve ezek közül melyeken igényelnek fejlesztést.

Az IT Fitneszteszt hitelesített része Magyarországon 2023. október 31-ig zajlik. Az 50 százalékot, vagy annál jobb eredményt elérő diákok, tanárok. A Makerspace Kft. digitális alkotóműhely két táborozást ajánlott fel annak a két iskolának, amelynek diákjai közül a legtöbben töltik ki 50 százalékos, vagy annál jobb eredménnyel a tesztet. A Sicontact Kft. ESET vírusvédelmi licenceket, az IVSZ pedig értékes tárgyi ajándékokat kínált fel: a jól teljesítő diákok többek közt elektromos rollert, gaming eszközöket és Bluetooth-hangszórókat nyerhetnek, illetve a Microsoft által felajánlott IT-kiegészítőket. A fentiek alapján jó eredményt elérő tanárok között egyebek mellett robotporszívót, távoktatáshoz használható IT-kiegészítőket és a Ma este színház! ajándékutalványokat sorsolnak ki.

“A digitális gazdaság fejlődésének alapja a megfelelő digitális készségekkel rendelkező munkaerő. Az IT Fitneszteszt lehetőséget ad arra, hogy képet kaphassunk arról, hogy a jelenlegi diákok milyen digitális kompetenciákkal rendelkeznek most, és mely területeken kellene fejleszteni őket annak érdekében, hogy munkavállalóvá válva otthonosan mozogjanak digitális munkakörökben is. Ha a magyar gazdaság szeretne kikerülni a közepes fejlettség csapdájából, kiemelt figyelmet kell fordítani a képzés területére, az IVSZ több projekten keresztül is támogatja ezt a folyamatot”