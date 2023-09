Megérkezett: mesterséges intelligencia és 3D nyomtatás az oktatásban

A tantermi oktatás a diákok számára élvezetesebbé, a pedagógusok számára sokszor egyszerűbbé válik a digitális oktatási módszerek alkalmazásával.

Ugyanígy fontos a tanároknak lépést tartani azokkal a megkerülhetetlen technológiákkal, amelyek a fiatalokat igazán érdeklik, és akár az oktatásban is új távlatokat nyithatnak. Ennek szellemében zajlott a Yettel digitális oktatási programjának, a ProSulinak most zárult közösségi tananyagfejlesztő pályázata.

A zsűri döntése alapján nyolc pályázó nyert a ProSuli tananyagfejlesztő pályázatán. A legjobb pályaművek között olyan, a modern iskolai oktatást, a szórakozva tanulást támogató módszerek is szerepelnek, mint a ChatGPT, a mesterséges intelligencia vagy a 3D nyomtatás.

Pedagógusoktól pedagógusoknak

2020-ban hirdette meg először a ProSuli a tanároknak szóló tananyagfejlesztő pályázatát, hogy frontrunner, azaz az új digitális oktatási megoldásokat elsőként alkalmazó és már tapasztalattal rendelkező pedagógusok közösségi oktatóanyagokat hozzanak létre kollégáik támogatására egy-egy meghatározott témakörben. Az idei pályázaton a szakmai zsűri által kiválasztott legjobb húsz tananyag valósulhatott meg, amelyek közül végül nyolc pályázó munkáját különdíjban is részesítették. A ProSuli program a szervezésen túl egyéves mobilnet hozzáféréssel támogatta a pályázókat, és a professzionális videókészítést segítő képzésen is díjmentesen részt vehetett minden induló. A nyolc különdíjas pedagógus pedig egyenként további 100 ezer forintos elismerésben is részesült.

A pályázatok olyan élmény alapú megoldásokat hoznak, mint hogy miként tudja támogatni a ChatGPT az idegen nyelvi órát, hogyan lehet felkészülni a történelem érettségire a mesterséges intelligencia segítségével vagy miként lehet használni a 3D nyomtatást a természettudományi tárgyak oktatásában.

Ahogy a korábbi évek nyertes pályamunkái, úgy a mostani tananyagok is bárki számára ingyenesen elérhetőek a Webuni felületén. A pályázatokat elbíráló szakmai zsűrihez idén csatlakozott öt ProSuli nagykövet-pedagógus is, akik 2023 szeptemberétől országszerte nyújtanak helyszíni szakmai segítséget és módszertani támogatást kollégáiknak a ProSuli projekthez csatlakozott már közel 160 iskolában.

„A pályamunkák kiválasztása során nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Két fő szempontot vizsgáltunk: a tananyag tartalmát, valamint a kivitelezés módját. Ezek alapján állt össze a nyertes tananyagok listája, amelyek mindegyike abban segít, hogy a közösségi oktatóanyagok segítségével bármely érdeklődő tanár könnyen elsajátíthassa, hogy miként lehet hatékonyabb és érdekesebb a tanulási, illetve tanítási folyamatot. Abban bízunk, hogy az elkészült anyagok sok tanárnak adnak majd motivációt és inspirációt az élmény alapú oktatáshoz”

– mondta el Koren Balázs, a ProSuli program szakmai vezetője.

A tananyagfejlesztő pályázat 2023-as díjnyertes tananyagai az alábbiak:

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!