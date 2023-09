Új üveg szakirányú továbbképzés indul a Pannon Egyetemen

A Glass Art NOW! magyar üvegművészetet ünneplő velencei kiállításának megnyitóján együttműködési keretszerződést írt alá a Pannon Egyetem és Bohus-Lugossy Alapítvány.

A The Venice Glass Week keretében megvalósuló egyedülálló üvegművészeti kiállítás ingyenesen látogatható szeptember 15-ig.

Az üvegművészeti tárlatnak otthont adó Ateneo Veneto-ban írt alá keretszerződést Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora és Bohus Eszter, a Bohus-Lugossy Alapítvány alapítója, felismervén a Pannon Egyetem oktatási és tudományos kutatási céljai, Veszprém városának és régiójának közép- és hosszú távú stratégiai fejlesztési célkitűzései, valamint a Bohus-Lugossy Alapítvány szakmai céljai közötti szinergiákat. A szerződő felek egy új szakirányú továbbképzés kidolgozásában állapodtak meg. Az együttműködés kiterjed a tudományos kutatás és fejlesztés, az innováció, valamint a szakmai érdekképviselet területeire is.

“A Pannon Egyetem történetében mindig fontos szerepe volt a szilikátipari tudományos kutatásnak és utánpótlás képzésnek. Az egyetemünkön tanult anyagmérnökök keverték az egykor virágzó magyar üvegipar legszebb ólomkristályait, különleges színeket, nemes zománcokat, forradalmi és előremutató anyagokat. Az együttműködéssel szeretnénk megerősíteni a jelenlegi üvegipari oktatást, hiszen a fenntartható designtól az autonóm üvegművészetig számos területen szükség van kiváló szakemberekre”

– mondta Dr. Gelencsér András rektor a megnyitón.

A Glass Art NOW! az első magyar csoportos üvegművészeti tárlat Velencében, negyven magyar kortárs üvegművész munkája mellett végigvezet a magyar üveg történeti ívén a Bohus-Lugossy Alapítvány „a magyar üveg ezer éve” munkacímű kárpát-medencei kutatómunkájához kapcsolódóan. A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia, a Liget Budapest Projekt és a Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásával jött létre, ugyanis Veszprém a magyarországi üvegművesség legfőbb központja a mai napig. A városban található Laczkó Dezső Múzeum ad otthont az egyik legnagyobb hazai kortárs és történeti üvegművészeti gyűjteménynek, amelynek meghatározó alkotásait megismerhetik a Glass Art NOW! kiállításon a látogatók.

A Glass Art NOW! kiállítás megtekinthető az Ateneo Veneto-ban (Campo San Fantin, 1897 30124 Venezia) 2023. szeptember 2-15. között, minden nap 11-19-ig.

A The Venice Glass Week központi kiállítási és rendezvény helyszíne, a The HUB kiállítás, ahol a Bohus-Lugossy Alapítvány jóvoltából öt magyar üvegművész, Lukácsi László, Gáspár György, Kóródi Zsuzsanna, Sipos Balázs és Varga Dóra legújabb munkái mutatkoznak be a Palazzo Loredan-ban (Riva del Carbon, 4637, 30124 Venezia VE) szeptember 9-17 között, mely kiállítás minden nap 10-18-ig látogatható.

További információ: http://www.glassartnow.eu/

