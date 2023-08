Kókán a kitűnő nyolcadikos bizonyítvány már egy laptopot ér!

Az iskola egykori diákja, Csalami János, az Electronika Vonala alapítója és ügyvezetője olyan ajándékot kínál a nyolcadik osztályt végző kiemelkedő diákoknak, amely hosszú távon hozzájárulhat a sikeres jövőjükhöz. A vállalkozó reméli, hogy sokan követik a példáját országszerte.

Csalami János a kókai Kossuth Lajos Általános Iskola vezetőségével egyeztetve döntött a különleges támogatási forma mellett, hogy azok a diákok, akik a nyolcadik osztályt kitűnő eredménnyel végzik el, laptopot kapnak ajándékba. Ez a nagylelkű felajánlás a támogató közösség iránti elkötelezettségét és a tanulás támogatását tükrözi. Csalami János maga is ennek az intézménynek a tanulója volt, és fontosnak tartja, hogy segítse a helyi fiatalokat a továbbtanulás útján.

Az ajándék laptopokról szóló hír hivatalosan szeptember elsején, az évnyitó ünnepségen lesz bejelentve az iskolában. Szeptember harmadikán pedig a TV2 Álomotthon című televíziós műsorban megtekinthető lesz egy interjú Csalami Jánossal és az iskolavezetővel, ahol mélyebben megismerhetjük az akció mögött rejlő gondolatokat, és azokat az értékeket, melyek felé Csalami János és az iskola vezetősége is elkötelezett.

„Jómagam is ebben az iskolában tanultam, és azt látom, hogy a gyerekeknek több bátorításra és elismerésre van szükségük. Legyen számukra egy díjazott és elismert cél a kitűnő bizonyítvány, főleg a nyolcadik osztály végén, amikor is a tovább tanulás küszöbén állnak, és egy fontos szakaszt zárnak le az életükben. A nyolcadik osztály végén kapott laptopok elsődleges célja, hogy a továbbtanulásban ez egy tanulást segítő eszköz legyen a diákok kezében. De azt is gondolom, hogy ha mások is becsatlakoznának a kezdeményezésemhez, akkor a hetedik osztály végén is be lehetne vezetni valami hasonló elismerést, hiszen bár a nyolcadik osztály zárja le az általános iskolai tanulmányokat, de a hetedik osztály év végi eredményei nagyobb súllyal esnek latba a középiskolai felvételiket illetően. Tehát mindig látjuk, hogy van helye a támogatásoknak, és ez természetesen nem csak az itteni iskolára igaz.”