Az új, okosabb Lenovo oktatási megoldások inspirációt jelentenek a tanulás jövőjének

A Lenovo™ a Future of Education Technology Conference® (FETC) 2023 konferencián jelentette be új hardver-, szoftver- és szolgáltatási megoldásait, amelyek célja, hogy a világon bárhol inspirálják és lehetővé tegyék a tanulást.

A Lenovo legújabb oktatási portfóliója új, Windows 11 vagy ChromeOS operációs rendszert futtató laptopokat tartalmaz, amelyek úgy alakítottak ki, hogy segítsék a diákokat és a tanárokat a hibrid tanulás következő szintjén. Az új kínálat a Lenovo új, oktatási célú DuraSpec tesztelési módszereinek köszönhetően továbbfejlesztett kapcsolódási lehetőségekkel l és fokozott tartóssággal rendelkeznek, így a tanárok, diákok és szülők olyan innovatív technológiára támaszkodhatnak, amely segít fenntartani a folyamatos tanulás legmagasabb szintjét. A Lenovo TruScale Device as a Service támogatásával az oktatási intézmények biztosíthatják a minőségi eszközök egyenletes ellátását, nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot élvezhetnek.

A Lenovo VR Classroom megoldások legújabb fejlesztései magával ragadó vizuális megjelenítéssel, hasznos tartalommal és magyarázó hanganyaggal olyan kiemelkedő oktatási élményt nyújtanak, amely minden diákot képes megragadni. A Lenovo legújabb VR Classroom megoldása nyitott, rugalmas és biztonságos, és mindent tartalmaz, ami a VR-tanulás eléréséhez, elindításához és testreszabásához szükséges, hogy ezzel is bővüljön a tananyag. A pedagógusok ezzel a teljes VR-megoldással nagyszerű tartalmakat találhatnak – vagy hozhatnak létre -, innovatív leckéket tervezhetnek, és jobban bevonhatják a diákokat a magával ragadó tanulási élményekbe.

A Lenovo egy új együttműködési funkciót is bemutatott a LanSchool Air osztályterem-kezelő megoldáshoz. A társoktatás lehetővé teszi, hogy a tanárok megosszák osztályaikat más pedagógusokkal, például segédtanárokkal, tanácsadókkal és iskolai adminisztrátorokkal, és egységesebbé tegyék a tanórákat.

Az elmúlt két évben az iskolákban végbement monumentális változások tízszeresére gyorsították az oktatási innovációt és a technológia elfogadását világszerte. Az iskolák minden korábbinál gyorsabban vezettek be oktatás-technikai megoldásokat, hogy támogassák a távoktatásra való hirtelen átállást, és folyamatosan fejlődniük kellett, hogy megfeleljenek a kihívásoknak, melyekkel diákjaiknak szembe kell nézniük. Bár a jelenlegi tanév a világ számos iskolája számára ismét elhozta a normalitás látszatát, a személyes tanuláshoz való visszatérés nem törli el a világjárvány által előidézett digitális paradigmaváltást. A folyamatban lévő digitális átalakulás és a szélesebb körben elfogadott hibrid tanulási stílusok támogatása érdekében a Lenovo folyamatosan újít, hogy sokoldalú hardver-, szoftver- és szolgáltatási megoldások ökoszisztémáját kínálja, amelyek célja, hogy az oktatókat képessé tegye arra, hogy a diákokat felfedezésre, tanulásra és fejlődésre ösztönözzék.

Oktatásra tervezett eszközök

A Lenovo legújabb laptopjai és konvertibilis készülékei olyan robusztus eszközöket kínálnak, amelyek minden szinten megfelelnek az oktatás kihívásainak. Az átfogó kínálatban a különböző korosztályoknak és oktatói igényeknek megfelelő operációs rendszerek, számítási platformok és formátumok közül lehet választani. Mindegyiknek közös jellemzője a tartósság, mivel a Lenovo jártas a megbízható és strapabíró hardverek gyártásban, ez pedig döntő fontosságú az oktatásban. A Lenovo DuraSpec számos hardverfunkciót és tesztelési módszert biztosít, amelyeket azért hoztunk létre, hogy eszközeink ellenálljanak a mindennapi beltéri és kültéri tantermi élet viszontagságainak. Az olyan elemek, mint a lehorgonyzott billentyűk, a leesés elleni védelem, a megerősített LCD üveg és portok, a kiömlött folyadék elleni védelem és a gumi ütközők csak néhány a számos védelmi újítás közül, amelyet a Lenovo oktatási laptopjaiba építettek be.

A Lenovo új Windows 11 laptopjának fontosabb jellemzői:

Lenovo 100w Gen 4:

11,6 hüvelykes tükröződésmentes kijelző, kevesebb, mint 1,36 kg-os súllyal

Intel® N100 processzor

Akár 8 GB RAM és akár 128 GB UFS vagy SSD tárolóhely

Wi-Fi 6 a gyors és stabil kapcsolódásért 2

HD kamera a hibrid tanulási együttműködéshez

Tartós billentyűzet teljes szoknyás billentyűzetfedéllel, megerősített portokkal és zsanérokkal

EPEAT® Gold regisztráció az Egyesült Államokban, Kanadában és Németországban.

Lenovo 300w Yoga Gen 4: 11,6 hüvelykes IPS érintőkijelző Corning® Gorilla® Glass üveggel, opcionális, garázsban elhelyezett tollal és Pencil Touch támogatással, amely lehetővé teszi a #2-es ceruza használatát az üvegfelület megkarcolása nélkül. Intel® N100 vagy N200 processzor 360 fokos zsanér és gumi ütközők a további védelem érdekében HD előlapi kamera és opcionális 5 megapixeles, világra néző kamera a valós idejű terepvideók és képek rögzítéséhez Wi-Fi 6 2 , opcionális 4G LTE az egyetemen belüli vagy távolabbi helyszíneken való kapcsolódáshoz EPEAT® Gold regisztráció az Egyesült Államokban, Kanadában és Németországban.

Lenovo 500w Yoga Gen 4: Nagyobb 12,2 hüvelykes WUXGA IPS érintőkijelző 16:10 képaránnyal az oktatók és az idősebb diákok számára, Gorilla Glass üveggel és TÜV Rheinland által tanúsított alacsony kék fényszinttel a szem megerőltetésének csökkentése érdekében. Intel® N100 vagy N200 processzor Érintőkijelző támogatás Pencil Touch és aktív garázstoll opcionálisan kapható Wi-Fi 62 a gyors és stabil kapcsolódásért Opcionális FHD kamera a nagy felbontású videokonferenciákhoz és opcionális 5MP-es világra néző kamera

Lenovo 13w Yoga Gen 2: 13,3 hüvelykes WUXGA IPS érintőkijelző Gorilla Glass üveggel Akár AMD® Ryzen™ 7 7000 sorozatú processzorok, ideális olyan tanárok és rendszergazdák számára, akiknek extra teljesítményre van szükségük az osztálytermi munkaterhelés vagy az egyetemi infrastruktúra kezeléséhez. Akár 16 GB RAM és legfeljebb 512 GB SSD FHD kamera opcionális infravörös funkcióval az egyszerű bejelentkezéshez a Windows Hello segítségével; opcionális 5MP-es, világra néző kamera Wi-Fi 6 és opcionális 4G LTE a sokoldalú csatlakoztathatóság érdekében



A Lenovo új Chromebookjának legfontosabb tulajdonságai: Lenovo 100e Chromebook Gen 4:

11,6 hüvelykes tükröződésmentes kijelző, kevesebb, mint három 1,25 kg-os súllyal

MediaTek™ Kompanio 520 processzorral működik

4 GB RAM és 32 GB eMMC tárhely

Wi-Fi 6 2 és opcionális 4G LTE3 a sokoldalú kapcsolódás érdekében

és opcionális 4G LTE3 a sokoldalú kapcsolódás érdekében HD kamera a hibrid tanulási együttműködéshez

Tartós billentyűzet teljes szegélyű billentyűzetlapokkal, valamint megerősített portokkal és zsanérokkal

EPEAT® Gold regisztráció az Egyesült Államokban, Kanadában és Németországban.

Lenovo 300e Yoga Chromebook Gen 4: 11,6 hüvelykes IPS érintőkijelző Corning Gorilla Glass üveggel, opcionális, garázsban elhelyezett tollal MediaTek™ Kompanio 520 processzorral működik 360 fokos zsanér és gumi ütközők a további védelem érdekében HD előlapi kamera és opcionális 5 megapixeles, világra néző kamera a valós idejű terepvideók és képek rögzítéséhez Wi-Fi 6 2 a gyors és stabil kapcsolódásért EPEAT® Gold regisztráció az Egyesült Államokban, Kanadában és Németországban.

Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4: Nagyobb, 12,2 hüvelykes IPS érintőkijelző 16:10 képaránnyal az oktatók és idősebb diákok számára, Gorilla Glass üveggel és TUV tanúsítvánnyal ellátott, alacsony kékfényű kijelzővel a szem megerőltetésének csökkentése érdekében. Intel® N100 vagy N200 processzor Akár 8 GB RAM és akár 128 GB eMMC tárhely Érintőkijelző-támogatás és opcionálisan aktív toll is rendelhető hozzá Wi-Fi 6 vagy 6E és opcionális 4G LTE3 a sokoldalú kapcsolódás érdekében HD vagy FHD kamera a videokonferenciákhoz és opcionális 5MP-es világra néző kamera

Lenovo 14e Chromebook Gen 3: 14 hüvelykes kijelző alumínium felső borítással és 82%-os képernyő-test aránnyal Intel® Processzor N200 vagy Intel® Core™ i3-N305 processzor Legfeljebb 8 GB RAM és legfeljebb 128 GB SSD Wi-Fi 6 vagy Wi-Fi 6E a gyorsabb és stabilabb kapcsolódás érdekében HD vagy FHD kamera



Átfogó oktatás-központú szolgáltatások

Akár Windows-, akár ChromeOS-eszközöket, akár a kettőt vegyesen részesítik előnyben az oktatási intézmények, egy kisebb vagy nagyobb oktatási intézmény kiszolgálása rendkívül összetett feladat lehet. Rendkívül fontos, hogy az intézmény megbízható technológiai partnerrel rendelkezzen, amely segít a folyamatos tanulás támogatásában, egyúttal minimalizálja a diákokra és tanárokra gyakorolt nyomást. A Lenovo szolgáltatási portfóliója a Lenovo rendszerek életciklusát átfogó, végponttól végpontig tartó megoldásokkal segíti az iskolákat és egyetemeket.

A Lenovo TruScale Device as a Service for Education kezeli a portfóliót, lehetővé téve a megfizethető havi díjakat, a speciális szoftvereket és megoldásokat, valamint a rugalmas támogatást. A Windows Autopilot segítségével a Lenovo segíthet abban, hogy az eszközök gyorsan eljussanak a diákokhoz és tanárokhoz, nulla érintéses out-of-box élményt nyújtva, és gyorsan, méretarányosan regisztrálja az eszközöket, hogy a felhasználók a lehető leghamarabb üzembe állhassanak. A ChromeOS telepítések esetében az ügyfelek kihasználhatják a Zero-Touch Enrollment előnyeit, amely felgyorsítja az eszközök telepítését a végfelhasználóknál, miközben biztosítja a végpontok biztonságát, telepíti a legújabb felhőalapú oktatási eszközöket, és automatikus beiratkozást biztosít az IT személyzet terheinek minimalizálása érdekében.

A Lenovo emellett balesetvédelmi szolgáltatást is nyújt, amely fedezetet jelent a normál üzemi körülmények között bekövetkezett, nem garanciális károkra. Végezetül a Lenovo a CO 2 -kiegyenlítési szolgáltatások révén segíthet az intézményeknek a Lenovo készülékekhez kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás kompenzálásában is. A Lenovo megbecsülte a PC-k szén-dioxid-kibocsátását azok teljes életciklusa során, a gyártástól és a szállítástól kezdve egészen a tipikus használaton át a megsemmisítésig. A szén-dioxid-kompenzációs kreditek hozzájárulnak az ENSZ által jóváhagyott számos éghajlatvédelmi projekt egyikéhez.

Okosabb tanulás mindenkinek

A VR Classroom legújabb kiadása fontos új képességeket tartalmaz. A felhőportálon található Immersive Learning Hubot úgy tervezték, hogy az oktatók nagyszerű VR-tartalmakat találjanak, leckéket hozzanak létre, és könnyedén kezeljék az osztályukat. A megoldás mostantól kibővített szolgáltatásokkal támogatott, beleértve az egyéni telepítést és képzést is, hogy az iskolák tanárai és munkatársai még könnyebben meg tudják valósítani a VR-tanulást. A VR Classroom új, nagyobb teljesítményű fejhallgatókkal rendelkezik, amelyek kétszer nagyobb tárhellyel és a 3D-s, magával ragadó tanuláshoz tervezett fokozott teljesítménnyel rendelkeznek.

A Lenovo LanSchool egy vezető osztályterem-kezelő szoftvermegoldás, amely segít a tanároknak a diákokkal való kapcsolattartásban, hogy tartalmasabb online tanulási élményeket teremtsenek, mind az osztályteremben, mind távolról. Az olyan értéknövelő funkciókkal, mint a képernyőfigyelés, az üzenetküldés, a képernyő megosztása és a push weboldal, a LanSchool képessé teszi a pedagógusokat arra, hogy az összekapcsolt osztálytermekben irányítsák a tanulást. Az átfogó funkciók listáját kiegészítve a Lenovo egy új funkciót mutatott be, amely a tanárok közötti jobb együttműködést hivatott lehetővé tenni.

A díjnyertes szoftver felhőalapú Lenovo verziója, a LanSchool Air új “co-teaching” funkciója lehetővé teszi, hogy több, különböző osztályteremben vagy akár iskolában tartózkodó tanár közösen vegyen részt egy előadásban. Az osztályhoz rendelt összes tanár nemcsak figyelemmel kísérheti a diákokat és kommunikálhat velük, hanem weboldalakat is mozdíthat a képernyőjükre, hogy nyomon kövessék a tananyagot, megoszthatják a képernyőjüket a személyre szabottabb tanítás érdekében, cseveghetnek és kezelhetik az internet-hozzáférést.

A társoktatás segít a jövő tanárainak képzésében, a tanácsadók számára pedig biztosítja a szükséges információkat a veszélyeztetett tanulók segítéséhez, az adminisztrátoroknak pedig lehetőséget ad az értékelésre és a megfigyelésre, ami végső soron támogatóbb tanulási élményt teremt. Ideális az inkluzív osztályokban is, ahol a segítő szakember közvetlenül a speciális oktatásban részt vevő tanulókkal dolgozhat a személyre szabottabb megközelítés érdekében.

A LanSchool a Lenovo EDU szoftvercsomagjainak részeként érhető el, amely az iskolák számára kifejezetten az oktatási területre tervezett szoftvermegoldások és partnerségek ökoszisztémáját kínálja. A Lenovo EDU szoftvercsomagok segítségével az ügyfelek a rendelkezésre álló programok bármely kombinációjából kiválaszthatják az iskolájuk igényeinek leginkább megfelelőt. A már elérhető, csomagban lévő szoftverek közé tartozhatnak:

Lenovo NetFilter , ami egy egy felhőalapú, mesterséges intelligencia vezérelt iskolai biztonsági megoldás, amely az internetszűrést és a fenyegetések elleni védelmet egyesíti egy megoldásban, hogy a diákok biztonságban legyenek a vegyes hálózati és eszközkörnyezetekben. A Lenovo NetFilter+ prémium verziójával az oktatók valós idejű billentyűleütés-riasztásokat kaphatnak a digitális veszélyekről, beleértve a cyberbullyingot, az erőszakkal való fenyegetést és az öngyilkossági gondolatokat.

, ami egy egy felhőalapú, mesterséges intelligencia vezérelt iskolai biztonsági megoldás, amely az internetszűrést és a fenyegetések elleni védelmet egyesíti egy megoldásban, hogy a diákok biztonságban legyenek a vegyes hálózati és eszközkörnyezetekben. A Lenovo NetFilter+ prémium verziójával az oktatók valós idejű billentyűleütés-riasztásokat kaphatnak a digitális veszélyekről, beleértve a cyberbullyingot, az erőszakkal való fenyegetést és az öngyilkossági gondolatokat. Lenovo ThinkShield Absolute ® biztonsági megoldások, amely képes nyomon követni, értékelni és kezelni az eszközöket, és SentinelOne ®, amely AI-alapú végpontbiztonságot kínál a valós idejű megelőzés, észlelés és reagálás révén az ismert és új kártevő törzsek ellen.

® biztonsági megoldások, amely képes nyomon követni, értékelni és kezelni az eszközöket, és ®, amely AI-alapú végpontbiztonságot kínál a valós idejű megelőzés, észlelés és reagálás révén az ismert és új kártevő törzsek ellen. Lenovo Device Intelligence Plus, egy AI-alapú SaaS megoldás, amely azonosítja a kritikus problémákat a PC-flottában, így több elemző eszközt adhat az IT-adminisztrátoroknak a teljesítmény méréséhez és az eszközök mélyebb megismeréséhez, javítva a végfelhasználói élményt.

Az ajánlatcsomagok a Lenovo új oktatási portálján keresztül is elérhetőek lesznek, amely egyszerű, egyszeri bejelentkezési (SSO) hozzáférést biztosít az IT-adminisztrátoroknak.

“Az oktatás egy jobb jövő alapja. Oktatási megoldásaink középpontjában olyan Lenovo eszközök állnak, amelyeket kifejezetten a diákok, tanárok, oktatók, edukációs munkatársak és adminisztrátorok számára terveztünk, és amelyeket úgy építettünk fel, hogy ellenálljanak a mindennapi használat kihívásainak, és biztosítsák a tanulás élményét”

– mondta Stuart King, a Lenovo Intelligens Eszközök Csoport oktatási szegmensének globális vezetője.

“Az oktatási intézményeknek készen kell állniuk a digitális átalakulásra. Hiszünk abban, hogy minden diák megérdemli az oktatási technológia által kínált előnyöket, és a Lenovo továbbra is együttműködik az iskolákkal, főiskolákkal és egyetemekkel, hogy olyan megoldásokat hozzunk létre és valósítsunk meg, amelyek elősegítik az egyenlő hozzáférést és segítenek áthidalni a digitális szakadékot.”

A képekért és a teljes specifikációért látogasson el a Lenovo Newsroomba, a tanulási megoldásokkal kapcsolatos további információkért pedig a Lenovo Education oldalára, vagy látogasson el a 1029-es standra a New Orleans-i FETC kiállításon.

Árak és elérhetőség:

A Lenovo új Windows 11-es laptopjai az oktatási intézmények számára 2023 első negyedévétől lesznek elérhetőek.

A Lenovo új Chromebookjai az oktatási intézmények számára 2023 első negyedévétől lesznek elérhetők.

A LanSchool Air Magyarországon jelenleg nem elérhető.

A pontos árakért kérjük, forduljon helyi oktatási értékesítési képviselőjéhez.

