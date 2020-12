Kódolás: esély a felemelkedésre

A Microsoft az idén is csatlakozott a Kódolás Órája elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez. A december 7-től 13-ig tartó programsorozat központi eseménye egy online élményóra volt december 8-án az EMMI Budapesti Javítóintézetében, a Digitális Tudásért Alapítvány szervezésében és a Microsoft önkénteseinek közreműködésével. A legmotiváltabb tíz résztvevő fiatal ezt követően egy éven át tanulhat programozni, így új esélyt és jövőképet is kapnak a kódolás révén.

Főként tizenéves, bűnelkövető fiatalok élnek az EMMI Budapesti Javítóintézetében, ahol a Kódolás Órája hazai programsorozatának központi eseménye zajlott december 8-án. A fiatalok körülbelül másfél évet töltenek el az intézetben, amely alatt iskolai oktatásban részesülnek és különböző programokban vehetnek részt. A Digitális Tudásért Alapítvány (a Logiscool alapítványa) szervezésében és a Microsoft támogatásával megvalósult online élménynapon a fiatalok megismerkedhettek a kódolás alapjaival a KODU nevű alkalmazás segítségével. Közülük tízen, a legmotiváltabbak, lehetőséget kapnak arra, hogy egy éven át tanulhassák a kódolást a Logiscool módszertanával és tananyagával. Ez akár egy új esélyt és jövőképet is adhat a felnőtt életnek hátrányból nekiinduló fiataloknak.

„A Microsoft küldetése az, hogy minden embert és szervezetet hozzásegítsen ahhoz, hogy többre legyen képes. Valóban mindenkire gondolunk, ezért is döntöttünk úgy, hogy a hagyományos iskolák mellett olyan intézményt is megkeresünk, ahol a fiataloknak sokkal kevesebb lehetőségük van arra, hogy programozást tanuljanak, fejlesszék a digitális tudásukat”

– mondta Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország marketing- és operatív igazgatója.

„Akiben van kellő motiváció és kreativitás, bátran megpróbálkozhat a kódolással, cserébe olyan tudást szerez, amire egyre nagyobb a kereslet a munkaerőpiacon.” “A Microsoft már egy ideje jelen van a javítóintézet életében, hiszen néhány kollégánk tagja az Innovatív Iskola Programnak, amelynek köszönhetően, többek között, elkezdődött a programozás alapjainak oktatása az intézetünkben. Ez az egy éves program azért egyedülálló, mert komplex segítséget nyújt a szaktanároknak és a gyermekeknek: tananyaggal, eszközökkel segíti a munkánkat. Ilyen lehetőséggel még nem találkoztunk hazánkban javítóintézeti körülmények között. Mivel céljaink között szerepel a nálunk lévő fiatalok sikeres reintegrációja, minden olyan módszertani és technikai elemet felhasználunk, amivel sikert érhetünk el”

– mondta Páger Pál Attila az EMMI Budapesti Javítóintézetének oktatási szakmai egység-vezetője. Hozzátette: a kezdeményezés azért is különösen értékes, mert olyan fiatalok szemében kapcsolhatja össze az élményt az iskolával, akik ezen a helyen, korábban inkább csak kudarcokat éltek meg.

A résztvevők feladata az élménynapon az volt, hogy a KODU 3D szoftver segítségével készítsenek játékot. Ahhoz, hogy ezt megtegyék, elég volt megismerkedniük a programmal, semmilyen egyéb előképzettségre nem volt szükségük. Ráadásul az elsajátított tudás birtokában alkothatnak majd új játékokat is, ugyanis a KODU egy ingyenesen hozzáférhető platform.

A december 7-től 13-ig tartó Kódolás Órája során a Microsoft Magyarország a Digitális Tudásért Alapítvánnyal együttműködve ingyenes online programozás órákat biztosít a Logiscool iskoláiban, amelyekre a Logiscool honlapján lehet jelentkezni. Arról szeretnék meggyőzni a gyerekeket, hogy a kódolás nemcsak a kiváló matekosoknak, vagy a téma iránt eleve érdeklődőbb fiúknak való, hanem minden gyermek jól használhatja az itt megszerzett készségeket felnőtt korában. A Microsoft és a Code.org évek óta együttműködik ennek a hétnek a megszervezésében, és ehhez a mozgalomhoz a Microsoft Magyarország is évről-évre nagy örömmel csatlakozik. A vállalat kiemelten figyel arra, hogy az olyan hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek is jövőképet adjon, akiknek nehezebben, vagy egyáltalán nincs lehetőségük megismerkedni a programozással. Az elmúlt években ezért a Microsoft önkéntesei tartottak már kódolás órát például a Mozgásjavító Intézetben, a Gyengénlátók Iskolájában és a Hallássérültek Tanintézetében is.

Az idén nyolcadik alkalommal meghirdetett Kódolás Órája nemzetközi kezdeményezés arra buzdítja a nevelőket és szülőket, hogy egy héten keresztül szánjanak legalább egy órát a programozás alapjainak megismerésére és a gyermekekkel való megismertetésére. Az Egyesült Állomokból elindult mozgalom a világ 180 országában több tíz millió embert, főként fiatalokat szólít meg, akik a Kódolás Órája honlapjáról tölthetnek le szórakoztató és hasznos, több mint 30 nyelven rendelkezésre álló oktatási anyagokat, amivel akár otthon is el tudnak mélyülni a kódolás rejtelmeibe. A Microsoft a mozgalmat annak indulása óta támogatja a YouthSpark elnevezésű globális oktatási programja keretében, kormányzati, iparági és nonprofit civil szervezetekkel együttműködve.