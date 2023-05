A videómarketing az egyik leghatékonyabb módszer a bizalomépítésre

Legyen az ön cége is képben!

Elképesztően felgyorsult világban élünk, gyakran mondjuk és halljuk másoktól is: ha kétszer 24 órából állna egy nap, az is kevés lenne. A marketingszakemberek számára igencsak fel van adva a lecke, hiszen lejárt már a hosszú, szájbarágós szöveges üzenetek kora. Helyette az kell, hogy minimális időráfordítással a lehető legtöbb és lemélyebb tartalom is célba érjen, akár egy vállalkozással, akár egy termékkel kapcsolatban. Segítségükre van ebben a videómarketing, amely a közösségi média lehetőségeinek köszönhetően széles elérést, a fejlett technológiák által pedig olyan izgalmas megoldásokat eredményezhet, amelyekkel gyerekjáték az ügyfelek bevonzása és megtartása.

Az online térre hatványozottan igaz, hogy az emberek a lehető legkényelmesebb megoldást keresik az információszerzésre, ezért szövegek elolvasása helyett szívesebben néznek meg videókat az adott témában. Ennek folyományaként ma már hatékonyabbak azok a marketingüzenetek, amelyek ily formában fogalmazódnak meg, az eredmények mind eladási számokban, mind pedig a profit emelkedésében tetten érhetők.

„Ma már nem szükséges bonyolult és drága stúdióberendezéseket használnunk egy jó minőségű videó elkészítéséhez, hiszen egy okostelefonnal is rögzíthetünk olyan felvételeket, amelyek tökéletesen megfelelnek a céljainknak. A videók felhasználása rendkívül sokrétű, linkként szövegben is elhelyezhetjük, de többféle videós és közösségi média platformon is népszerűsíthetjük. Ha a végeredmény a nagyközönség számára kellőképpen izgalmas és látványos, számíthatunk arra, hogy megosztásaik által vírusként terjed majd tovább a virtuális világban”, mutat rá Langmár Zsuzsanna, üzleti kommunikációs szakértő, a Langmár Kommunikáció tulajdonosa.

Személyesség és bizalom

A Statista előrejelzése szerint 2023-ra világszerte közel 3,5 milliárdra nő azon internetezők száma, akik havonta legalább egyszer néznek streaming vagy letöltött videót. Azonban nemcsak a digitális videónézők száma növekszik folyamatosan, hanem a videónézéssel töltött idő is. Az Egyesült Államokban a felnőttek 2021-ben naponta közel 2,5 órát (149,04 percet) töltöttek digitális videótartalmakkal; ez a szám 2023-ra várhatóan 162,52 percre nő.

Az e-kereskedelemben is meggyőző eredményeket mutatnak a felmérések, ugyanis az emberek 73%-a nagyobb valószínűséggel vásárol egy videó megnézését követően, 99%-uk pedig azt vallja, hogy segíti őket a döntésben.

„A videók alkalmazása a marketing részeként egyre nagyobb teret nyer a különböző méretű vállalkozások körében. Használatával a céges tartalmak tovább maradnak láthatóak a közösségi oldalakon, ahol rendkívül széles elérést kapnak, így fokozva az ismertséget és a népszerűséget. A lehetséges ügyfelek is szívesebben kerülnek kapcsolatba olyan céggel vagy márkával, amelyikben megbíznak, sőt még a hírlevelükre is szívesebben iratkoznak fel. A tartalommarketing, aminek a videó az egyik legfontosabb alkotóeleme, éppen azt a célt szolgálja, hogy hosszú távú, bizalmi kapcsolatot alapozzon meg. Ezt leginkább értékes és hasznos tartalmak készítésével lehet elérni, amelyek azonkívül, hogy számos információt tartalmaznak, képesek hatni az érzelmekre is”, tudjuk meg Langmár Zsuzsannától.

Hogyan lehet igazán hatékony a videómarketing?

A videók hatékonysága nagymértékben függ attól, hogy mennyire képesek elérni és meggyőzni a célközönséget. Érdemes időt szánni arra, hogy egy vállalat megismerje célközönsége érdeklődési körét, preferenciáit és szokásait, és ehhez igazítsa videói tartalmát.

A hatékony videómarketingben az üzenet szórakoztató és informatív is lehet, de mindenképpen érdekesnek kell lennie. Az emberek rengeteg tartalommal találkoznak naponta, az üzenetnek ki kell emelkednie ebből a tömegből.

„Érdemes rövid, ütős videókat készíteni, amelyek elég hosszúak ahhoz, hogy közvetítsék az üzenetet, de kellően rövidek ahhoz, hogy az emberek figyelmét fenn tudják tartani”, emeli ki az üzleti kommunikációs szakértő.

A legjobb helyen, a legjobb időben

A videómarketing számos helyen megjelenhet. A YouTube a legnagyobb videómegosztó platform a világon, ezért a vállalkozásoknak mindenképpen érdemes regisztrálniuk és létrehozniuk egy saját csatornát, amelyen keresztül videókat oszthatnak meg a célközönségükkel. Szintén elengedhetetlen az Instagram használata, amely ideális hely a rövid videók közzétételére. Mindezek mellett a Facebook-videók is nagy hatást gyakorolnak a felhasználókra.

„Az üzleti kommunikáció kihagyhatatlan színtere a LinkedIn, amely elsősorban a B2B kapcsolatok építése szempontjából ideális platform. A videók használata a LinkedIn-en segíthet a vállalkozásnak az értékesítési lehetőségek növelésében és a márkaimázs javításában. Egy válságálló cég számára napi rutin kell, hogy legyen ezen eszközök alkalmazása, ugyanis nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani!”, hangsúlyozza a Langmár Kommunikáció tulajdonosa.

Egy vállalatnak meg kell mutatnia az erősségeit, ha meg akarja győzni az ügyfeleit arról, hogy miért érdemes őt választaniuk a versenytársak helyett. Ehhez pedig kommunikálnia kell. Minél több kommunikációs csatornán találkoznak a lehetséges vevők és partnerek az üzenetével, annál nagyobb annak az esélye, hogy felkelti az érdeklődésüket.

A Langmár Kommunikáció ingyenesen elérhető, 5 részes videósorozata iránymutatást nyújt abban, hogy milyen alapokra építse fel cége kommunikációs stratégiáját az a vezető, aki növekedést szeretne elérni.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!