Szerbia után Szlovéniában is erősít a piacvezető magyar HR-szolgáltató

Az elmúlt időszakban tovább erősítette régiós jelenlétét a Prohuman.

A 7 országban jelen lévő vállalat a múlt héten jelentette be, hogy megvásárolta az egyik vezető szerbiai HR-szolgáltatót, most pedig a szlovén leányvállalatot is erősebb növekedési pályára állítja. A változások egyik jeleként tovább bővíti szolgáltatási portfólióját a szlovén piacon, és mostantól délnyugati szomszédunknál is Prohuman márkanévvel működik tovább a vállalat.

Minderről a Prohuman ügyvezető igazgatója és társalapítója, Juhász Csongor számolt be egy Ljubljanában tartott üzleti fórumon. A szakember hangsúlyozta: a szlovén és magyar munkaerőpiac sok közös vonást mutat, ilyen például a tartós és mély munkaerőhiány jelensége.

„A kelet-közép-európai országok számára új és talán először sokkoló jelenség volt, hogy tartósan munkaerőpiaci túlkínálat alakult ki. Mi, negyvenesek még úgy szocializálódtunk az üzleti világban, hogy inkább munkanélküliséggel kellett küzdenünk. Mindez a régió politikai és gazdasági fejlődésével sok országban hirtelen csapott át munkaerőhiányba”

– foglalta össze Juhász Csongor.

„Ez a változás még inkább előtérbe helyezte a HR-szolgáltatók munkáját úgy Magyarországon, mint Szlovéniában. A mi munkánk nélkül számos iparágban komoly működési gondok léptek volna már fel, mert a cégek saját erejükre támaszkodva nem lettek volna képesek biztosítani a napi működéshez szükséges munkaerőt. Büszke vagyok rá, hogy a Prohuman hazánkban és Szlovéniában is több mint ezer vállalat számára biztosítja a szükséges humán erőforrást ebben a nehéz időszakban”

– tette hozzá.

Az ügyvezető kitért rá, hogy amint eddig, úgy a jövőben is nyitott és proaktív üzletpolitikát kíván folytatni a vállalat, melynek célja, hogy a hazai piacvezető szerep után 2024-re a régió vezető HR-szolgáltatójává váljon.

„Az elmúlt évek munkájának eredményeként komoly regionális jelenlétet tudtunk kialakítani. Romániában, Szlovéniában már bekerültünk az öt legnagyobb szolgáltató közé, aktív piaci szereplők vagyunk Németországban, Ausztriában és Horvátországban, míg a szerbiai jelenlétünket most erősítettük még tovább a CityScope HR-szolgáltató akvizíciójával. Szlovéniában pedig mostantól Prohuman Slovenia néven folytatjuk a munkát”

– emelte ki Juhász Csongor.

A szakmai rendezvényen Reményi Zsuzsanna, a Prohuman nemzetközi ügyfélkapcsolati igazgatója kiemelte: a régiószerte jellemző munkaerőhiány kezelésében jó példa lehet a hatályos magyar jogi szabályozás, amely lehetővé teszi az Európai Unión kívülről érkező dolgozók bevonását kontrollált és a korábbiakhoz képest rugalmasabb módon.

„Elsődleges cél, hogy ha erre van mód, minden esetben az adott ország állampolgárait vonjuk be először a munkaerőpiacra. De ahogyan Magyarországon is sokszor tapasztaljuk, hogy kimerültek a hazai munkaerőforrások, úgy Szlovéniában is hasonló trendek érvényesülnek. A gazdaság zavartalan működését ilyen helyzetben átmeneti módon vendégmunkások bevonásával tudjuk biztosítani”

– foglalta össze Reményi Zsuzsanna.

