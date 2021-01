A Bosch fedélzeti számítógépei a járműelektronika mindeneseként, a szabályzóegységek egyre több funkcióját gyűjtik össze a nagy teljesítményű központi elektronikai modulokban.

Ezek az eszközök már több mint egy éve segítik a vezetéstámogató és járműdinamikai rendszereket, hamarosan pedig elérhetők lesznek a vezetőtér funkcióit és a karosszériaelektronikát vezérlő központi számítógépek is. Így a Bosch minden más vállalatnál szélesebb portfólióval rendelkezik majd a fedélzeti számítógépek fejlesztésében.

A Bosch csoport 2020 nyara óta 2,5 milliárd euró értékben kapott megrendeléseket fedélzeti számítógépek fejlesztésére.

„A fedélzeti számítógépek kiváló üzleti lehetőségeket jelentenek. Nagy teljesítményű számítógépeinkkel az autógyártók vezető fejlesztési és technológiai partnerei közé tartozunk”

– emelte ki Harald Kröger, a Robert Bosch GmbH igazgatótanácsának tagja.

A fedélzeti számítógépek fontos szerepet játszanak abban, hogy a Bosch tovább erősítheti meghatározó szerepét a szoftverigényes elektronikai rendszerek területén. Húszmilliárd eurós piacról beszélünk, amely 2030-ig akár évente 15 százalékkal is bővülhet. Januártól 17 ezer munkatárssal kezdi meg működését a vállalat új Cross-Domain Computing Solutions üzletága, így a Bosch az összes járműhöz kapcsolódó szakterület számítógépeinek, érzékelőinek és szabályzóegységeinek hardver- és szoftverfejlesztését egy szervezeti egységben fogja össze.

A jövő járműelektronikája

Egyetlen gépkocsi sem nélkülözheti a jövőben a nagy teljesítményű szabályzóegységeket, hiszen ezekben a központi csomópontokban fut össze az autó minden „idegszála”. Számítási kapacitásuknak köszönhetően a központi számítógépek nagymennyiségű adatot dolgozhatnak fel, amelyek az automatizált vezetéshez, az adatalapú szolgáltatásokhoz és az állandó szoftverfrissítésekhez szükségesek. Jelenleg a járművek értékének mindössze tíz százalékát jelentik a szoftverek, a jövőben ez az arány 30 százalékra nőhet, a McKinsey tanácsadócég szerint. A fedélzeti számítógépek képesek ezt a szoftver- és adatmennyiséget kezelni, így ezt a technológiát hamarosan minden gépkocsiban beépítik majd a gyártók. Ezzel párhuzamosan a Bosch fejleszt számítógépeket a fedélzeti és a hálózatba kapcsolás funkcióihoz, továbbá a vezetéstámogató berendezések, az automatizált vezetés, valamint a hajtásrendszer és a karosszériaelektronikák számára is. Ezzel minden központi járműfunkció egy tenyérnyi, nagy teljesítményű központi számítógépben érhető el. Jó példa erre a Bosch központi fedélzeti számítógépe, amely a járművek következő generációjában már akár tíz szabályzóegység feladatát is átveheti.

„A fedélzeti számítógépek kulcsszerepet játszanak az elektronikai rendszerek komplexitásának csökkentésében és abban, hogy a lehető legbiztonságosabb működést biztosítsák”

– hangsúlyozta Harald Kröger.

Vezető szerep a járműelektronikában

Az elkövetkező években a fedélzeti számítógépek a járművek különböző egységeiből vagy domaineiből származó feladatok elvégzéséért lesznek felelősek. Csak egy központi számítógép szabályozza majd a jármű mozgása mellett a karosszériaelektronikát is. Ennek megfelelően a teljesítmény növekszik: egy eredetileg navigációra használt szabályzóegység számítási teljesítménye háromezerszeresére nőtt az elmúlt nagyjából húsz év során. Ez kétévente megduplázódó számítási teljesítményt feltételező Moore-törvényhez képest is háromszoros növekedést jelent. Egy korszerű fedélzeti számítógép így a kijelzők, az infotainment-berendezések és a hangvezérlés mellett a jármű más domainből származó feladatokat is elláthat, például a vezetéstámogató rendszereket segíti.

A modulrendszer komoly üzleti lehetőségeket rejt

A Bosch skálázható modulrendszerben működteti fedélzeti számítógépeit. A cél olyan szoftver- és rendszerarchitektúra kialakítása a teljes jármű számára, amelyben minden központi számítógép, érzékelő és szabályzóegység egyfajta puzzle-ként illeszkedik egymáshoz. Mindez jelentős előnyöket kínál az autógyártók számára, mivel ez a moduláris logika különösen rugalmassá teszi a fedélzeti számítógépek fejlesztését a különböző gépkocsimodellek számára. Egy-egy alapvető hardver- és szoftver-architektúra kialakítását követően, az ügyfél igényeire szabható a fedélzeti számítógép fejlesztése.

A prémiummodellekben további szoftvermodulok, vagy speciális chipek kerülhetnek az áramköri alaplapokra, míg a kisebb autókban úgy alakítható a fedélzeti számítógép felépítése, hogy központilag lássa el a fontos biztonsági funkciókat.

„Fedélzeti számítógépeink modulrendszerű logikájával és széles kínálatával a Bosch az autógyártók minden igényére megoldást kínál”

– hangsúlyozta Dr. Pillin, aki a Bosch új Cross-Domain Computing Solutions üzletág elnöki pozícióját látja el.

A moduláris elvnek köszönhetően a nagy teljesítményű számítógépek óriási üzleti lehetőségeket jelentenek.