FOREO: fejlődés krízis alatt

A FOREO 2013-as indulása óta világszerte több millió lelkes hívet szerzett a szónikus működés elvét az újszerű designnal kombináló termékeivel. Az arcápolási és szájhigiéniai eszközökre specializálódott svéd márka kelet-európai piacokért felelős vezérigazgatója, Vladimir Cuturilo avat be a FOREO sikerének alappilléreibe, sőt abba is betekintés nyerhetünk, hogy miképpen tudott a svéd szépségipari óriás alkalmazkodni a jelenlegi, nehéz időszak kihívásaihoz.

Világossá vált, hogy a világjárvány idején gyakrabban használtunk kozmetikai termékeket, ez a tendencia a FOREO-ra is hatással volt:

A FOREO a kezdet kezdetétől az online értékesítésre helyezte a fő hangsúlyt, és az imázsépítést is online eszközökkel végezte, ezért a koronavírus-járvány nem volt negatív hatással az értékesítési eredményeinkre – mondja Vladimir Cuturilo. – Számunkra az internet a természetes közeg. Az is előnyünkre szolgált, hogy az általunk kínált eszközök pontosan illeszkedtek vevőink igényeihez. A FOREO készülékeinek köszönhetően otthonukból érhették el az ápolt bőrhöz és jó közérzethez szükséges profi kezeléseket. Ez pedig arra ösztönöz bennünket, hogy tovább menjünk a megkezdett úton.

A FOREO azt is tapasztalta, hogy a karantén hatására teljesen megváltoztak az emberek testápolási szokásai. Mivel a járvány idején nem járhattak kozmetikushoz, ahol megkaphatták volna a szokásos kezeléseket, kénytelenek voltak otthon, szó szerint a saját kezükbe venni a dolgokat.

A vásárlók ma jobban megfontolják, hogy mire adják ki a pénzüket, sokkal kevesebbet is költenek, de inkább a jobb minőségű termékeket választják. A mi arcápolási eszközeinket, például a LUNA-t, az UFO-t és az IRIS-t a bőrük egészségébe és jól-ápoltságába történő befektetésnek tekintik

– folytatja Cuturilo.

Vladimir Cuturilo elmondása szerint a FOREO jelenleg legnépszerűbb terméke az UFO, vagyis a világ első okos arcmaszk-készüléke, mely a felhasználó okostelefonjáról vezérelhető LED fényterápiának, krio,- és termoterápiának, valamint a T-Sonic™ pulzálásnak köszönhetően a vásárlók otthonában teszi elérhetővé a profi kozmetikai kezeléseket. Ez az innovatív eszköz azóta örvend hatalmas népszerűségnek, hogy 2018-ban először bemutatták be a CES nemzetközi technológiai vásáron. Azóta a cég bestseller terméke.

A válság hatással volt a vásárlók nemek szerinti megoszlására is. A FOREO vásárlók között hagyományosan jóval nagyobb arányban vannak jelen a hölgyek, de az elmúlt időszakban hirtelen megugrott a férfi vevők száma is. – A növekvő érdeklődés annak köszönhető, hogy az urak tőlünk várták a megoldást addig is, amíg a járvány miatt zárva tartottak a barber shopok és szakállápoló szalonok – fejti ki bővebben a vezérigazgató.

– Ezt jól illusztrálja, hogy a FOREO weboldalán az elmúlt három hónapban 38 százalékkal nőtt a férfiaknak szánt, otthoni szépségápolási megoldásokat kínáló készülékeink forgalma. A két legnépszerűbb termékünk a férfiaknak szánt LUNA 2 arctisztító és az UFO okos arcmaszk-készülék. Ami az üzletmenetet illeti, megőriztük erős piaci pozíciónkat és sikerült új vásárlókat bevonzanunk, akik spa élményre, vagy éppen professzionális kezelésre vágytak, mindezt az otthonuk kényelméből. Sikerünket mi sem bizonyítja jobban, mint a férfiak részéről megnyilvánult, váratlanul nagy érdeklődés.

Hogyan változott a szépségipar egésze?

Idővel egyre többen kezdenek érdeklődni a bőrápolás iránt, és gondosan mérlegelik, hogy mivel egészítsék ki a szokásos napi szépségápolási rutinjukat. A FOREO vevői komolyan foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, gondosan választják ki az összetevőket, és egyre többet szeretnének tudni azok minőségéről is. – Az ár kevésbé játszik fontos szerepet, mint régebben, de a dolog technológiai oldala rendkívül népszerű, főleg a fiatalok körében – az UFO termékcsalád vonatkozásában például a legtöbben a LED-ekkel kapcsolatban tesznek fel kérdéseket, és a visszajelzések nagyon pozitívak.

“Minden új termékünk kedvező fogadtatásra talál, mind a technológiai ipar, mind a szépségápolás területén. A siker kulcsa nem egyszerűen a futurisztikus formaterv, hanem az emberi tényező is. Folyamatosan keressük a szépségápolási piacra friss szemmel tekintő, pozitív energiát sugárzó és a fejlődési lehetőségeket kereső új munkatársakat, nem csupán a márka, hanem csapatunk számára is. Tudjuk, hogy termékeink egyre fiatalabb vásárlókat vonzanak, akik imádják a különböző kütyüket. Ezért is dolgozunk folyamatosan a termékportfóliónk továbbfejlesztésén, amit jól példáznak az új generációs LUNA 3 és UFO 2 készülékeink”

– avat be a vezérigazgató a trendekbe.

A FOREO számos arctisztító és masszírozó készüléket kínál. A vezérigazgató most először ad információt az új termékekkel kapcsolatban: a férfiaknak szánt, alapos bőrtisztítást és masszírozást kínáló LUNA 3 szeptembertől lesz kapható, októberben pedig egy minden tekintetben új termékkel áll majd elő a FOREO.

– Olyan készülékkel jelentkezünk majd, mely a legmodernebb T-Sonic™ mikroáram- és pulzációs technológiának köszönhetően az arc és a nyak több mint 65 izmának átmozgatására lesz képes. Ilyen fejlett, bőrfeszesség-javító kezeléshez eddig csak a profi kozmetikai szalonokban juthattunk hozzá, de mostantól otthon, magunk is elvégezhetjük majd. A készülék mobil applikációhoz csatlakoztatható, így használata teljesen személyre szabható lesz. Azt gondolom, kellemes meglepetést szerez majd vevőinknek – mondja a cégvezető.

Ami a közeljövőt illeti, a FOREO hisz a termékportfóliója folyamatos tovább fejlesztésében és az új technológiai megoldások bevezetésében. A márka több országban keresi jelenleg is üzleti partnereit, hogy egy új brandet hozzon létre a tápláló kozmetikumok területén. A FOREO természetes alapú étrend-kiegészítők összeállításán is dolgozik, melyek kedvezően befolyásolják a bőr külső megjelenését és állapotát, és melyek használata ugyancsak személyre szabható lesz mobil-alkalmazás segítségével.

És hogyan látja a FOREO a jövőt?

A jövő elsősorban kreativitással és innovációval hozható el a jelenbe. Olyan megoldások ezek, melyek nem csupán kielégítik a vásárlók egyre növekvő igényeit, hanem teljesen új szépségápolási szokásokat is teremtenek.

– Ennek a megközelítési módnak köszönhetően a 2 fős, svéd startupból mára egy globális, több mint 3000 főt foglalkoztató branddé nőttük ki magunkat. Az elmúlt 7 év során a különböző földrészeken 20 millió olyan készüléket adtunk el, amelyek segítenek a bőrápolásban és gondoskodnak az emberek kellemes közérzetéről

– foglalja össze a lényeget Vladimir Cuturilo.

