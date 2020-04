A koronavírus járvány terjedése miatt újabb digitális megoldást vezet be a Generali Biztosító annak érdekében, hogy ügyfelei

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében életbiztosítások esetében a pénzügyi szolgáltatóknak kötelező az ügyfeleik átvilágítása. E folyamat során a biztosítók a személyazonosságot is ellenőrzik, és kérhetik az ügyfeleitől okiratainak bemutatását is.biztonságosan és kényelmesen intézhessék pénzügyeiket. A megtakarításos életbiztosítások esetében – a törvény által előírt – kötelező átvilágítást és az aláírást is teljes mértékben online, személyes jelenlét nélkül végezhetik el a Generali ügyfelei, ezzel papírmentessé vált az életbiztosítási értékesítési folyamat.

„Általános szabály, hogy a nyugdíjbiztosítások, a 650 000 forint alatti, egyszeri díjas, megtakarításos életbiztosítások és a 260 000 forint alatti Nyugalom Plusz biztosítások esetén egyszerűsített átvilágítást alkalmazunk, míg minden más esetben teljes körű átvilágítást.* Ezek eddig jellemzően személyesen történtek. Habár átvilágítást tavaly október óta már online is végzünk. Mostantól azonban az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek esetében az aláírás is digitálissá válik, így a teljes szerződéskötés, beleértve a teljes körű átvilágítást is, elvégezhető személyes jelenlét nélkül”

– mondta Schaub Erika, a Generali személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja.

Virtuális aláírás

Az úgynevezett AVDH – azaz az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési – szolgáltatással kényelmesen és biztonságosan lehet intézni a hivatalos ügyeket azok számára is, akik nem rendelkeznek elektronikus aláírással, de az eljárás megköveteli az elektronikusan aláírt dokumentumot.

Az AVDH segítségével ugyanis az ajánlatkészítés végén a szerződések és nyilatkozatok aláírása digitális formában is lehetséges. A gyakorlatban egy digitális hitelesített bélyegző kerül a szerződésre. Így az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek teljes körűen részt tudnak venni az elektronikus ügyintézésben.

Az ügyfelek a digitális aláírást követően visszaküldik a szerződést, ezzel szükségtelenné téve a személyes találkozást, és a papírhasználatot is.

Egyszerűsített átvilágítás AVDH-val

Az AVDH, vagyis az ügyfélkapun keresztül aláírt dokumentum eleget tesz az egyszerűsített átvilágítás követelményeinek, hiszen ebben a folyamatban minden olyan szükséges adat hitelesítve kerül a szerződésre, amelyet az egyszerűsített átvilágítás során vizsgálni kell. A szerződéshez csatolt okmányok szkennelt vagy lefényképezett másolataival például a nyugdíjbiztosítások teljesen papírmentesen és virtuális egyeztetéssel megköthetők.

Teljes körű átvilágítás online

„A teljes körű online ügyfél-átvilágítási folyamat első lépéseként telefonon tájékoztatjuk ügyfelünket a lehetőségről. Mindössze kamerás okostelefon, tablet vagy laptop, stabil internetkapcsolat és hajlandóság szükséges az ügyfél részéről. Amennyiben ezek rendelkezésre állnak, e-mailben küldünk egy személyes linket, amin keresztül ügyfelünk el tudja intézni az átvilágítást adatai megadásával és okmányai befotózásával. Az online folyamat lezárása után, még egy operátornak ellenőriznie kell az ügymenetet, ezt követően néhány napon belül e-mailben küldünk visszaigazolást az átvilágítás eredményéről. Sikeres átvilágítás esetén ügyfelünknek nincs további teendője”

– magyarázza Schaub Erika.

Papírmentes értékesítés

A Generali számára kiemelten fontos, hogy biztosítani tudja a távértékesítés lehetőségét, és a megtakarításos életbiztosítási ajánlatokat személyes találkozó nélküli, papírmentes folyamaton keresztül tudja befogadni. Korábbi fejlesztéseinek és a most bevezetett ügyfélkapus aláírásnak köszönhetően a kötési folyamat teljes mértékben virtuális, de a tanácsadókon keresztüli és nyomtatás, postázás nélkül valósulhat meg.