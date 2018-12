Gondoltad volna? Meglepő, de ezekre a dolgokra költenek legszívesebben a cégvezetők

Stagnáló IT beruházások, kisebb, gépekkel kapcsolatos befektetések, de nagyobb arányú autóflotta fejlesztés várható jövőre a cégvezetők prognózisai szerint. A Rentasystem ötödik alkalommal mérte fel a hazai KKV-k és nagyvállalatok IT beruházásait és azok finanszírozási hátterét, amelyből az is kiderült, hogy a tartós bérlet tovább hódít.

A hazai KKV-k és nagyvállalatok egyre ritkábban cserélik IT eszközeiket, ugyanis a korábbi évek adataihoz képest tovább nőtt azok száma, akik 1-2 év helyett 2-4 vagy 4-8 évente frissítik eszközparkjukat – derül ki a Rentasystem 120 cégvezetőt megkérdező, friss kutatásából, amely ötödik éve méri a hazai KKV-k és nagyvállalatok IT beruházásait és azok finanszírozási hátterét. A cégek egyre inkább tervezetten végzik ezeket a típusú beruházásokat, az ad hoc módon történő vásárlás aránya tavaly 46%-ról 39%-ra, idén pedig 31%-ra mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

Soha nem látott stagnálást várnak a cégvezetők

A cégvezetők 62%-a gondolja úgy, hogy 2019-ben stagnálni fognak az IT beruházásaik, ez a legmagasabb arány az elmúlt öt évet figyelembe véve. Sőt, tavalyhoz képest nőtt azok aránya is, akik kis mértékben csökkentik is beruházásaikat (0,8% vs. 2,5%). Érdekes azonban, hogy bár a KKV vezetők többsége továbbra is 2 millió forint alatti beruházással tervez, de rohamosan nő azok száma, akik már 2-5 millió forint közötti összeget ruháznának be. (2016-ban még csak 7,4% gondolkodott így, tavaly ez 10%-ra nőtt, idén pedig már a 22,5%-ot is elérte azok aránya, akik 2-5 milliót költenének). Összességében tehát kevesebben terveznek beruházás növelést, ám azt nagyobb értékben.

De mire költenek a cégek leginkább? A korábbi évekhez hasonlóan leginkább munkaállomásra, szerverre, mobil eszközökre, különféle szoftverekre vagy informatikai biztonságra (munkaállomás és szerver 45%, mobil eszköz 27%, szoftverek 24%, informatikai biztonság 23%). A felmérés kitért a gépekre és az autóflottára is, a megkérdezett nagyvállalatok 11,7%-a tervez autóflotta fejlesztést jövőre a tavalyi 10,7%-hoz képest, viszont gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos beruházással a vállalatok mindössze 14%-a kalkulál, a tavalyi 24%-kal szemben.

Csökkent az optimizmus

A finanszírozási és beruházási lehetőségek természetesen nagyban függnek az aktuális gazdasági helyzettől is, a megkérdezettek 38%-a semleges a gazdasági kilátásokat illetően, de az előző évhez képest nőtt azok aránya, akik már inkább kissé negatívak (5,8%-ról 8,3,%-ra). Semlegesek a vállalatuk kilátásait szemlélve is a cégvezetők (68,3%), és amíg a nagyon pozitívak száma csökkent (31,4%-ről 22%-ra), addig a nagyon negatívan szemlélők aránya nőtt (1,7%-ról 2,4%-ra).

Továbbra is a készpénzes finanszírozási forma dominál, de a jövő a tartós bérleté

A felmérés készítői kíváncsiak voltak arra is, hogy a hazai vállalatok miből fedezik általában a beruházásaikat. Noha a magyar piacon még továbbra is a készpénzes finanszírozási forma dominál (90%), már egyre többen választanák a lízinget vagy a tartós bérletet. Bár a nemzetközi trendek is már ebbe az irányba mutatnak, a kutatás tanulsága szerint az, hogy itthon még kevesebben gondolnak erre a megoldásra, gyakran az ismeretek hiányából fakad. A felmérés szerint a megkérdezettek 42%-nak csak kevés információja van a bérleti lehetőségekről, további 40% pedig egyáltalán nem ismeri ezt a finanszírozási formát. Székely Balázs, a tartós bérlettel foglalkozó Rentasystem ügyvezetője szerint azonban nemcsak anyagi előnyei vannak a tartós bérlésnek.

„Immár ötödik éve kutatjuk a beruházási kedv és a finanszírozási háttér témakörét, és vannak jelentős elmozdulások. Azt tapasztaljuk, hogy bár kevesebben tervezik a beruházásaik számát növelni, de akik igen, ők nagyobb léptékben tennék. A másik változás, hogy a tartós bérlet egyre inkább benne van a vállalatvezetők fejében, mint finanszírozási forma. ”

2018-as megtorpanás, 2019-es fellendülés?

A Rentasystem által használt két mutató egyike, a „Rentasystem IT Beruházási Barométer” a tervezett IT beruházások stagnálásának/csökkenésének, illetve növelésének egymáshoz viszonyított arányát vizsgálja. A vizsgált arányszám már három éve 0,55 körül jár, vagyis kb. kétszer annyi cég tervezett és tervez IT beruházás stagnálást/csökkentést, mint növelést. (Ha az IT Beruházási Barométer magasabb, mint 1, akkor beszélhetünk arról, hogy nagyobb a tervezett növelés, mint a stagnálás/csökkentés). A másik mutatószám a „Rentasystem IT Finanszírozási Index”, amely a tartós bérlet és a saját készpénzállomány finanszírozási formák egymáshoz viszonyított arányát vizsgálja, az adott év tervezett és tényleges számai függvényében. 2019-ben már 11,6% tervez tartós bérlettel, ami magasabb, mint a 2017-es, de alacsonyabb, mint a 2018-s érték. Székely Balázs szerint továbbra is elmaradásban vagyunk Nyugat Európától, aminek oka leginkább a piaci edukáció hiánya.