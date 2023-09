3 kevésbé ismert előny a napelem inverterrel való használata mellett

A fenntartható és költséghatékony napenergia egyre szélesebb körben válik népszerűvé, a napelemrendszerek hatékonysága pedig folyamatosan csak nő az újabb innovatív megoldások kifejlesztésével. Inverter beépítésére mindenképp szükség van a napelem megfelelő működéséhez, sokan azonban nem is tudják, mekkorát nyerhetnek vele! Cikkünkben bemutatjuk az inverterek kevésbé ismert előnyeit.

Egy korszerű inverter szinte veszteség nélkül alakítja át az áramot

Alapvetően azért van szükség inverterre, mert a napelem egyenáram formájában képes energiát előállítani, a háztartási berendezések viszont váltóárammal működnek. Emiatt a megtermelt energiát át kell alakítani, hogy a háztartásban is felhasználható áramot nyerjünk ki belőle. Felmerül itt a kérdés, hogy ez a folyamat vajon mennyi veszteséggel járhat. Szerencsére azonban elenyésző az átalakítás közbeni veszteség aránya, egy korszerű inverter hatékonysága 95% körül van.

Interver segítségével applikáción követheted a napelem működését

Az inverterek további óriási előnye, hogy nem csak támogatják a napelem működését, de monitorozzák és optimalizálják is. Saját applikáción keresztül valós idejű adatokat kaphatsz a teljesítményről, amiket felhasználva a napelemrendszer paneljeinek működését is úgy optimalizálhatod, hogy a leginkább költséghatékony megoldást alakíthasd ki.

Az applikáció ráadásul távfelügyeletként is működik, hiszen arról is azonnal értesítést küld, ha a rendszerben bármilyen hiba állna be. Ezáltal az inverter biztosítani tudja a szünetmentes energiaellátást a háztartásban.

Nem csak átalakítja az energiát, tárolja is

A megfelelő inverter kiválasztásakor érdemes szem előtt tartani az extra funkciókat: a korszerű, prémium minőségű berendezések például akkumulátoros energiatárolásra optimalizált rendszert alkotnak, tehát egy nem várt kiesés vagy a napelem működésében bekövetkező hiba esetén tartalékként tudnak szolgálni a háztartás számára, ezek az úgynevezett Hybrid All in One energiatárolóval kiegészített megoldások.

Összességében az inverterek segítségével jelentősen csökkenthetjük az energiafogyasztás miatti költségeket, miközben fenntartható, és a bolygónk számára is előnyös megoldást választunk. Sőt, a napelemrendszer optimalizálásával egyre közelebb kerülhetünk a hőn áhított energiafüggetlenséghez is, ami főként az olyan bizonytalan időkben, mint amit jelenleg élünk, valódi kincset ér.

