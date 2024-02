Szimmetrikus vagy aszimmetrikus inverter?

Kezdjük az alapoktól! Fázisok, inverter működése

Fáziselosztás

Magyarországon az ingatlanok döntő részében 3 fázison keresztül érkezik az áram, ami nagyon leegyszerűsítve, a gyakorlatban annyit tesz, hogy 3 „vezetéken” jön be az áram a lakásba. Az egyik fázisra például a konyha és a nappali van kötve, a másikra a hálószoba, a gyerekszoba és a fürdőszoba, a harmadikra pedig minden lakáson kívüli fogyasztó (lámpák, garázskapu, kinti konnektorok stb). Egy ideális világban, szimmetrikus áramfelvétel esetében egyenletesen történik az áramfogyasztás ezekről a „vezetékekről”, ám a gyakorlatban ez ritkán van így, mert a legtöbb háztulajdonos vagy villanyszerelő nem tudatosan és nem egyenletesen osztja szét a fogyasztókat az ingatlanban a három fázison, azaz általában az egyik fázison több, a másikon kevesebb, a harmadikon pedig még kevesebb áram folyik, ahogy a fenti példa esetében is láttuk. Ezt hívjuk aszimmetrikus fázis elosztásnak.

Napelemes rendszerek

A napelemes rendszer inverterből és napelempanelekből áll. A napelempanelek által megtermelt egyenáramot (DC) az inverter alakítja váltakozóárammá (AC), amely a lakáselosztón keresztül eljut közvetlenül a háztartás fogyasztóihoz.

A korábban használt, szimmetrikus áramtermelésű inverterek a háztartásba vezetékenként mindig ugyanakkora árammennyiséget képesek leadni. Tehát adott időpillanatban minden fázison ugyanakkora árammennyiséget tud eljuttatni. A gyakorlatban azonban 1-1 fázison eltérő áramfogyasztási igény jelentkezik.

Miért jelent problémát az aszimmetrikus fázis elosztás a napelemes fogyasztóknak?

Szaldó elszámolás helyett bruttó elszámolás

Magyarországon korábban éves szaldó elszámolás volt érvényben, ami leegyszerűsítve annyit jelentett, hogy amennyit a napelemes rendszerünkkel visszatápláltunk a hálózatra kWh-ban, annyi kWh áramot elfogyaszthattunk a hálózatról anélkül, hogy bármit is fizetnünk kellett volna.

2024.01.01-től bevezették a bruttó elszámolást, ami jelentősen felbolygatta a korábbi rendszert. A bruttó elszámolás szerint az elszámolás nem kWh-ban, hanem forintban kifejezett értékben történik. Ez akkor nem jelentene változást, ha a vételezett és a hálózatra táplált villany ára megegyezne, azonban jelentős különbség van a visszavételi és a fogyasztási ár között.

A bruttó elszámolás legfontosabb kérdése, hogy melyik fázison termelek és melyiken fogyasztok, mert hiába annyit termelek, mint amennyit fogyasztok, pénzügyileg mégse 0 Ft lesz az egyenleg. Például, ha 3 kW-ot termelek és 3 kW-ot fogyasztok, akkor előfordulhat, hogy

az első fázison 1 kW termelés, 1kW fogyasztás,

a második fázison 2 kW fogyasztás van és 1 kW termelés,

a harmadik fázison nincs fogyasztás, de van 1 kW termelés,

Inverter és akkumulátor működése

Ha szimmetrikus az inverterünk és az akkumulátorból szeretnénk kivenni az egyik fázison 1 kW-ot, akkor ki fogja adni mindhárom fázison az 1 kW-ot. Tehát egyrészről háromszor olyan gyorsan kifogy az energia az akkumulátorból, másodszor 2 kW-ot eladunk az olcsóbb, átvételi áron, ami nem szerencsés.

Megoldás: az aszimmetrikus inverter…

Az ilyen inverterek képesek egymástól teljesen eltérő teljesítményt leadni egyes fázisokon és azokat optimalizálni tudják a fázisokra kötött fogyasztók áramigényéhez.

Azaz, pl. 4kW termelés esetén, ahol 2,5kW fogyasztás van, arra a fázisra 2,5kW energiát biztosít, ahol 1 kW szükséges, oda 1kW-ot továbbít és ahol 0,5kW az igény, oda 0,5kW megy, ami azonnal felhasználásra is kerül.

Ha ezen felül még van „maradék” napelem által megtermelt árammennyiség, azt nem táplálja vissza az aszimmetrikus inverter a hálózatba, hanem azzal feltölti az akkumulátort.

…ami ráadásul még hibrid is!

Az aszimmetrikus hibrid inverter mindent képes lekezelni, bemeneti és kimeneti oldalon egyaránt. A legnagyobb előnye a kimeneti oldalon jelentkezik: akkumulátor köthető rá, amivel eltárolhatjuk a megtermelt áramot olyan időszakra, amikor a napelem által termelt áram nem elegendő a fogyasztás fedezésére.

Bemeneti oldalon pedig képes lehet arra is, hogy a napelemen túl akár más energiatermelőt, mondjuk egy szélgenerátort is ráköthetnénk – ha lehetne –, és így a szél energiájából nyert egyenáramot is váltakozó áramra alakítva hasznosítja az aszimmetrikus inverter a fogyasztók számára.

Milyen inverter + akkumulátor csomagot érdemes választani a Napenergia Plusz Programban?

A fentiek alapján ez már valószínűleg nem kérdés! Az okos döntés a hibrid fázisaszimmetrikus inverter + akkumulátor csomag!

Válasszon nagyszerű Deye, Sunways vagy Huawei csomagjaink közül!

De melyiket? A jó hír, hogy nincs rossz döntés!

Deye – a költséghatékony megoldás, ha az ár számít leginkább.

Sunways – az okos megoldás, ha a piacon elérhető legmodernebb technológia segítségével, hosszú távon, a legtöbbet szeretné kihozni rendszeréből.

Huawei – a jól ismert márka a bizonytalanoknak.

