Minden esetben megtérül a napelem ára?

Mint az közismert, a napelemmel zöld energiát állíthatunk elő, vagyis kevésbé szennyezzük vele a környezetet. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy az emberek többsége a természetvédelem jegyében vásárol és szerel fel napelemes rendszereket. Ennek hátterében sokkal inkább az áll, hogy a napelemes rendszerekkel hosszú távon rengeteg pénzt lehet spórolni. De vajon ez minden esetben igaz? Nézzük meg jobban, hogy mitől is függ a napelem megtérülési ideje.

Hogyan spórolhatunk a napelemmel?

A napelem lényege, hogy megtermeli számunkra a szükséges elektromos energiát. Ez viszont nem egyenletesen történik, hiszen a napelem működését befolyásolják az időjárás, a napszakok és az évszakok. A biztonság kedvéért elmondjuk, hogy a napelem napközben, erős napsütés mellett termeli a legtöbb áramot. Ilyenkor általában több energiát állít elő, mint amennyit éppen fel tudunk használni, hiszen napközben (főleg nyáron) lámpákra sincs szükség, és a fűtést sem kapcsoljuk be.

Ezzel szemben télen jóval több áramot használunk, viszont a napelem kevesebbet termel, hiszen kevesebb a napsütéses órák száma. A titok abban van, hogy a megtermelt többlet energiát el tudjuk raktározni, és ilyen helyzetekben hasznosítani. Az viszont nem mindegy, hogy hogyan tároljuk az éppen felesleges áramot.

A hagyományos megoldás az, hogy a napelemes rendszert csatlakoztatjuk a központi hálózatra. Ebben az esetben a felesleges áramot betápláljuk a hálózatra, amit a szolgáltató tulajdonképpen megvásárol tőlünk. Szükség esetén pedig gond nélkül vételezhetünk áramot a hálózatról, ugyancsak díj fejében. Ez a módszer azonban csak akkor nyereséges nekünk, felhasználók számára, ha a szaldó elszámolás szerint egyenlítjük ki a számlát.

Szaldó elszámolásban a rendszerre betáplált és az onnan vételezett energia ára ugyanannyi. Éves szaldó esetében évente, havi szaldónál havonta egyszer ellenőrzik azt a speciális mérőórát, ami jelzi a hálózatról felvett, és az oda visszatáplált energia mennyiségét. Amennyiben a fogyasztó több áramot vett, mint amennyit feltöltött, ő fizet a szolgáltatónak. Ellenkező esetben viszont a szolgáltató fizet. Olyan is lehet persze, hogy a kivett és a feltöltött energiamennyiség megegyezik. Ilyenkor nem kell fizetni.

A szaldó elszámolásnál kevésbé kedvező a bruttó elszámolás, ahol a felvett áram díja jóval magasabb, mint a rendszerre visszatáplált energiáé. Mivel azok, akik 2024 után terveznek belefogni a napelemes projektbe, már a bruttó elszámolásba kerülnek, érdemes elgondolkodni egy hibrid, vagy szigetüzemű napelemes rendszeren. A szigetüzemű rendszer saját tárolóval rendelkezik, így teljesen független marad a szolgáltatótól.

Mennyibe kerül a napelem?

Ahhoz, hogy megtudjuk, vajon megtérül-e a napelem ára, tudnunk kell azt is, hogy mennyibe kerül egy napelem. Amikor a napelem árát nézzük, nem elég csak magára a napelem panelekre gondolni. Számos egyéb költséggel is számolni kell, ami a napelemes rendszer telepítése közben adódhat.

Először is ott van a tervezés ára, valamint az enegedélyek, és a hozzájuk kapcsolódó adminisztrációs ügyintézés díja is. Ezenfelül számolni kell az anyagköltséggel, ami a panelek mellett magába foglalja a tartószerkezet és a villamos rendszer (kábelek, kismegszakítók, stb) árát is. Végül pedig ott van a telepítő cég munkadíja.

A napelem árát nagyban befolyásolja a mérete és a teljesítménye. Ezért fontos már a projekt legelején tisztázni, hogy mekkora teljesítményre lesz szükségünk az otthoni áramszükségletek fedezéséhez. Egy átlagos családnak már az 5 kW-os napelem rendszerek is megfelelnek, de ezt természetesen a személyes igények felülírhatják.

Általánosságban elmondható, hogy egy napelemes rendszer ára 2-3 millió forint körül mozog, míg egy hibrid rendszer akár 6-7 millió forintba is kerülhet. Ez elsőre talán ijesztően hangzik, de ha figyelembe vesszük, hogy mennyi mindenért kell közben fizetni, nem olyan meglepő. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek az árak jól működő, minőségi napelemeket biztosítanak. Tény és való, hogy lényegesen olcsóbban is kapható már napelem, de az a minőség sajnos senkinek nem éri meg.

A magas árakra és a zöld energiának fontosságára való tekintettel a kormány újabb pályázatot hirdetett meg 2024-ben, amivel a napelem vásárlást szeretné elősegíteni. A pályázók a napelem árának 66%-át kapják meg vissza nem fizetendő támogatás formájában (maximum 5 millió forintot). Érdemes kihasználni az ilyen lehetőségeket.

Mennyi a napelem megtérülési ideje?

A nagy kérdés, hogy vajon minden esetben megtérül-e a napelem ára. A válasz: igen, habár a megtérülési idő eltérő lehet. Egy átlagos napelem kb. 8-10 év alatt térül meg. Cégek esetében ez az idő akár 5 évre is csökkenhet.

A megtérülési idő függ attól is, hogy milyen rendszeresen, és mennyire alaposan tudjuk karbantartani a napelemes rendszert. Függ a napelem minőségétől is, hiszen a rosszabb típusú napelemek aligha működnek pár évnél hosszabb ideig, Éppen ezért ne a napelem minőségén spóroljunk, különben sosem térül meg igazán az ára.

