5 gyakori hiba, amit kezdő horgászként elkövethetsz

Még csak most ismerkedsz a horgászat művészetével? Jó helyen jársz! A Sneci horgász webáruház most összegyűjtötte az 5 leggyakoribb hibát, amit zöldfülű pecásként elkövethetsz a parton.

1. Nem ismered az ellenfelet

Mindig tudd, hogy mi a célhalad! Csak ennek tudatábanléphetsz a következő szintre, tehát választhatod ki a megfelelő technikát, felszerelést, csalit és horgászhelyet. Ha ismered a bot másik oldalán lévő ellenfeledet, sokkal könnyebb lesz horogra keríteni, becserkészni. Tájékozódj, kérdezz tapasztaltabb horgászoktól, vagy nézz szét a Sneci magazin cikkei között, rengeteg hasznos információhoz juthatsz a különböző fajokról.

2. Nem a megfelelő felszerelést, módszert választod

Elképesztő mennyiségű horgásztechnika létezik, melyek mindegyikét idővel és sok gyakorlással Te is magadénak tudhatsz. A fenekezés, pergetés, bojlizás, műlegyezés, vagy akár a mártogatás-tapogatás, kuttyogtatás módszerét is elsajátíthatod, az azonban fontos, hogy kezdésként egy egyszerű, de nagyszerű technikát válassz (természetesen a célhaladnak megfelelően). A feeder és úszós módszer tökéletes választás lehet, ha még csak most kóstolnál bele a horgászat igazi ízébe. Egyszerűbb, kevesebb energiát és kiegészítőt igénylő technikákról van szó, melyekkel gyorsan felveheted a horgászat fonalát.

3. Nem fordítasz elég időt a csali kiválasztására

A célhal és a felszerelés kiválasztása után valószínűleg rögtön a csalik tengerébe ugrottál. Hatalmas a választék és a rengeteg méret, íz, kialakítás mind elbizonytalaníthat. A nem átgondolt csaliválasztás azonban nem vezethet túl nagy sikerekhez. A Sneci csali és etetőanyag kínálatában elmerülve nem lesz nehéz kiválasztanod a megfelelő darabokat, keresőjük segítségével konkrét fajokra specializált csomagokra is rákereshetsz.

4. Nem figyelsz a részletekre

A horgászat sikerességét rengeteg tényező befolyásolhatja: az évszak, a hőmérséklet, a napszak, a szél iránya és erőssége, a vízállás, a víz hőfoka, a víz tisztasága, a légnyomás emelkedése vagy esése, a légköri frontok, a kiválasztott szerelék, a használt horgásztechnika és persze a csali. A horgászat nem a horog bedobásától kezdődik, már az előkészületek során nagy hangsúlyt kell fektetned a körülményekre. Minden egyes pont hatással lehet az eredményességre, körültekintőnek és előrelátónak kell lenned.

5. Nem vagy elég türelmes

Ha már az első horgászkalandod során sikerélményekkel és hasznos tapasztalatokkal gazdagodva szeretnél elbúcsúzni a vízparttól, teret kell adnod a türelemnek, mint alapvető tulajdonságnak. A jó pecás ismérve a tudásvágy, a kitartás és a végtelen türelem, így válhatsz igazi horgásszá.

