Miért lett az egyik legnépszerűbb építőanyag a gipszkarton?

A gipszkarton az egyik legközkedveltebb építőanyag. Ennek több oka is van. Építészeti szempontból praktikus, ráadásul beépítése is egyszerű, törmelék is alig keletkezik utána. Hang- és hőszigetelő képessége is jó, kis súlya miatt pedig könnyen méretre vágható. Árát tekintve sok egyéb építőanyagnál kedvezőbb. Összességében az egyik legjobb burkolási megoldás.

Milyen esetekben éri meg gipszkartont használni?

A gipszkarton építkezésnél, lakásfelújításnál használt alapanyag, ami tiszta gipszből, illetve újrahasznosított kartonból készül. Nagy lapokban kapható, de könnyen a megfelelő méretre, formára vágható.

Maga a gipszkartonozás egyre népszerűbb eljárás, és akár házilag is elvégezhetjük. Azért is előnyös, mert sok esetben, például falazásnál gyorsabban, egyszerűbben kivitelezhető más alternatíváknál. Idetartozhat a válaszfal, az előtétfal építése, vagy akár a mennyezet gipszkartonozása. Az egyik legnépszerűbb alkalmazási terület pedig a tetőtér-beépítése, így akár új szobát is kialakíthatunk a segítségével. De tetőhajlásokhoz, födémekhez, vagy akár polcok, médiafalak és tárolóegységek készítéséhez is használhatjuk a gipszkartont.

Gipszkarton segítségével a kívánt szárazépítészeti megoldások gyorsabban és olcsóbban készülhetnek el, mint más, hagyományos nedves építőanyagokkal (pl. téglával, betonnal, vagy kővel). Minden olyan célra jó választás, ahol fontos a megfelelő hő- és hangszigetelés, illetve a víz- vagy tűzállóság, hiszen nem éghető, vízálló, költségtakarékos és környezetbarát. Összességében belsőépítészeti és esztétikai szempontból egyaránt kiváló anyag.

Milyen gipszkartonok léteznek?

A gipszkartonok típusai színük, jelölésük, felhasználásuk és tulajdonságaikat illetően is különbözhetnek. A legismertebb gipszkarton típusok a következők:

Hajlítható gipszkarton

Hanggátló gipszkarton

Impregnált gipszkarton

Lila (akusztik) gipszkarton

Normál gipszkarton

Perforált gipszkarton

Tűzgátló gipszkarton

Egyes darabok akár több funkciót is képesek ellátni (pl. tűzgátló-impregnált gipszkarton). Aki gipszkarton lapot, vagy gipszkarton táblát keres építkezéshez, felújításhoz, könnyen megtalálhatja a megfelelő fajtát.

Milyen eljárásokra lehet még szükség a gipszkartonozás mellett?

A gipszkartonozás mellett szükség lehet a nyílászárók (ablakok, ajtók) és egyéb bútorok kereteinek festésére is. Ekkor pedig az egyik legjobb módszer a szinterezés (más néven porfestés), amit egyébként még számos területen, például az autóiparban, vagy használati cikkek gyártásánál is gyakran alkalmaznak.

A szinterezés egy speciális felületi bevonatot eredményező eljárás. Mivel a módszer elektrosztatikusan működik, így könnyen szabályozható a rétegvastagság. Az eljárás egyik nagy előnye, hogy környezetbarát megoldás, főként az oldószeres technikához képest. Ennek oka, hogy a porfestés során nem használnak oldószert.

A szinterezés előnyei közé tartozik összességében, hogy az elkészült anyag tartósabb és minőségibb bevonatot kap, mint a régi, hagyományosabb eljárásokkal. Még az UV-sugárzásnak és az időjárásnak is remekül ellenáll. Ezáltal kül- és beltéren is alkalmazható.

