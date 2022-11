A szigetüzemű napelemes rendszer elnevezése roppant beszédes. Ezek a praktikus technikák függetlenek a központi hálózat működésétől, az akkumulátornak hála. A működésük során megtermelt energia tárolása ebben az akkumulátorban történik. Lényegében ez az a hangsúlyos tulajdonságuk, amely ezeket a rendszereket megkülönbözteti a hálózatra kapcsolt napelemes rendszerektől.

Dióhéjban a szigetüzemű napelemes rendszer főbb összetevőiről

A napelemes panelek mellett, a szigetüzemű rendszer főbb összetevői a következők: akkumulátortelep, akkumulátortöltő elektronika és inverter. Az akkumulátortöltő elektronika egyébként az esetek többségében magába az inverterbe van beépítve. Hasonlóan a „hagyományos” napelemes rendszerekhez, az energia megtermelését e berendezés esetében is a panelek végzik. Az áramot a rendszer az akkumulátorban tárolja, innen hívhatjuk elő igény szerint.

Milyen esetekben indokolt a kiépítés?

A tapasztalat azt mutatja, a szigetüzemű napelemes rendszer azoknál az ingatlanoknál tesznek jó szolgálatot, ahol egyáltalán nem vagy nagyon költségesen oldható meg a háztartás és a központi áramszolgáltató közötti kapcsolatteremtés. Fontos viszont tisztában lenni azzal a ténnyel, miszerint a szigetüzemű rendszerek legalább 50%-kal többe kerülnek, mint a hálózatra kapcsolt társaik. Ez alapvetően az akkumulátorok magasabb költségei miatt alakult így.

Mennyi energiát állíthat elő a rendszer?

A határ, szó szerint a csillagos ég. A szigetüzemű rendszer a teljesítményétől függően állítja elő az energiát – azt, hogy ez a teljesítmény pontosan milyen módon is ölt formát, a pénztárcánk kapacitása, no, meg a személyes igényeink határozzák meg. A telepítés kaliberét, tehát a rendszer méretét továbbá korlátozhatják még a munka színterét biztosító felület paraméterei is. A rendszer méretezésének alapjául az ingatlan energiaigényéből kell kiindulni. A pontos számítások elvégzéséhez több változót, tényezőt is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy megkaphassuk a rendszer ideális méretére vonatkozó információkat. Ez bizony professzionális szakértelmet igénylő feladat. Kérdésekkel keressék bizalommal a Tiszta Energiák csapatát!