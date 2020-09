A prémium minőségű Ebenica kávéknál a különbség már az első csésze kávénál érezhető. A szabadidőnket különböző módokon tehetjük kellemesebbé. Sokunk számára erre a legjobb megoldás általában egy csésze kávé elfogyasztása – az italé, amely határoktól, vallásoktól vagy kultúráktól függetlenül megnyerte az emberek százmillióinak a szívét.

Mindannyian jól tudjuk – a régi kávékedvelők és a kávéivók táborát még csak nemrég gyarapítók is – hogy kiváló ízű kávét csak frissen darált kávéból készíthetünk.

A nagyvonalú kávéreklámok ellenére ilyen kiváló minőségű kávékat a szupermarketekben vagy egy élelmiszerboltban nem szerezhetünk be oly könnyen. Miért? Mert amíg a pörkölt kávé a terjesztőn és az üzletláncon át eljut a végfelhasználóhoz, túl sok idő telik el. A pörkölt kávészemeknek a raktárakban vagy a polcokon való hosszú tárolás egyáltalán nem kedvez. Ha igazán jó minőséget kíván, közvetlenül a pörkölő üzemből szerezze be a kávét. Egy csúcsminőségű pörkölőt szívesen bemutatunk Önnek….

Ebenica: egy kávé, amelyet egész Európa kedvel

Az Ebenica kávémárka 2009-ben jött létre néhány emberrel, kizárólag családi vállalkozásként. Egy idő után a cég fejlődésnek indult és ma már egy tíztagú csapat biztosítja a válogatott minőségű kávé pörkölését, terjesztését és eladását. Marek Fajčík vállalata – az EBENICA COFFEE kávépörkölő üzem alapítója – az élvonalba küzdötte magát a szakmában.

„A siker titka az életben nem az, hogy azzal foglalkozzunk, ami tetszik nekünk, hanem az, hogy amivel dolgozunk örömet szerezzen számunkra.“ – Thomas Alva Edison

Marek Fajčík számára a kávé eleinte csupán egy finom italt jelentett, amely egy idő elteltével a hobbyjává, később pedig a szívügyévé vált. És ezt minden egyes kávéban érezni.

Miben különleges az EBENICA COFFEE pörkölőben készült kávé?

Elsősorban a minőség megközelítésében. Valóban jó kávét pörkölni ugyanis csak akkor lehet, ha ügyelünk a kávé alapanyag, tehát a zöld kávé minőségére. A kávétermesztés helye és módja, a kávé feldolgozása és tárolása ugyanis nagyban befolyásolja annak ízét és ezek a tényezők ugyanolyan fontosak, mint maga a pörkölés.

Az EBENICA COFFEE pörkölőben a kávét kisebb adagokban pörkölik annak érdekében, hogy garantálják a kávé frissességét. Ennek is köszönhető, hogy az Ebenica kávé 2013-ban Európa Top 10 espresszó kávéi között szerepelt, míg 2019 három rangos elismerésben részesült a nemzetközi Great Taste gasztrológiai versenyen. Ezen felül, az összes kávéjuk különleges, szabadalmaztatott, egyirányú Bosch szeleppel ellátott, amely megvédi a kávét a bomlástól.

Az Ebenica kávé-portfóliójából szinte mindenki tud választani. A kávés webáruházuk egyaránt kínál eredeti kávéféleségeket és kávékeverékeket is. A különbözőség az ízekben is fellelhető, és attól függetlenül, hogy a keserű vagy inkább a gyümölcsös, savasabb ízű kávékat kedveli, az Ebenica kínálatában Ön is megtalálja a saját kedvenc ízét. Ezen kívül ennek a pörkölőnek a kínálatában koffeinmentes (Zero), valamint alacsony koffeintartalmú (Siesta) kávék is szerepelnek, a valóban szenvedélyes kávéfogyasztók kedvéért.

A pörkölő nem utolsósorban ügyel a szállítás gyorsaságára is, a futárszolgálattal történő expressz szállítás 2 napon belüli szállítást garantál. Ennek köszönhetően a kiváló, prémium minőségű és frissen pörkölt kávét már pár nappal a megrendelés után élvezheti az otthonában, vagy akár a munkahelyén.

A fotók forrása: EBENICA COFFEE